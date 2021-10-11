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Домашняя конференция в «Типографии»

Домашняя конференция в «Типографии»

17 октября в «Типографии» пройдет Домашняя конференция. Что это такое? Это вечеринка для нердов, уютная и познавательная. Можно сделать мини-доклад, а можно послушать других, и обязательно познакомиться и подискутировать. Это для вас, если вы:

  • увлекаетесь самыми разными вещами;
  • всегда готовы узнавать новое, особенно от людей;
  • не понимаете светские «беседы ни о чём», но рады содержательным обсуждениям.

Регистрация для спикеров по ссылке. Стоимость: свободный взнос.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 октября 2021, воскресенье
17:00
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Касса
Юрий Николаенко
Купить билет
27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
ПНЕВМОСЛОН
Купить билет
6 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Ансамбль «Берёзка»
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
LUMEN
Купить билет
3 ноября, среда 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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