Домашняя конференция в «Типографии»

17 октября в «Типографии» пройдет Домашняя конференция. Что это такое? Это вечеринка для нердов, уютная и познавательная. Можно сделать мини-доклад, а можно послушать других, и обязательно познакомиться и подискутировать. Это для вас, если вы:

увлекаетесь самыми разными вещами;

всегда готовы узнавать новое, особенно от людей;

не понимаете светские «беседы ни о чём», но рады содержательным обсуждениям.

Регистрация для спикеров по ссылке. Стоимость: свободный взнос.