Домашняя конференция в «Типографии»
17 октября в «Типографии» пройдет Домашняя конференция. Что это такое? Это вечеринка для нердов, уютная и познавательная. Можно сделать мини-доклад, а можно послушать других, и обязательно познакомиться и подискутировать. Это для вас, если вы:
- увлекаетесь самыми разными вещами;
- всегда готовы узнавать новое, особенно от людей;
- не понимаете светские «беседы ни о чём», но рады содержательным обсуждениям.
Регистрация для спикеров по ссылке. Стоимость: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 октября 2021, воскресенье
17:00
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
6 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
3 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽