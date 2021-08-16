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Маленькие комедии

Маленькие комедии

15 октября в Городском концертном зале покажут спектакль по рассказам А. П. Чехова — «Маленькие комедии».

В основу спектакля легли два замечательных произведения А.П.Чехова «Медведь» и «Предложение». Сказать, что – это смешно, не сказать ничего. И не важно, любите ли вы Чехова столь же горячо, как любят его завзятые театралы - на этом спектакле вы будете хохотать через десять минут после начала и сможете спокойно вдохнуть только после выходов на поклон - под нескончаемые аплодисменты зала.

В этом спектакле совпало все: феноменальное разнообразие человеческих типов, сыгранных в двух действиях одними и теми же актерами, демонстрирующими огромный диапазон характеров, диаметрально противоположных по сути. В двух смешных историях, рассказанных Чеховым, гротескный, абсурдный диалог персонажей перерастает в дуэль, которая становится поединком сердец. В спектакле, поставленном Алексеем Кирющенко, одним из лучших комедиографов наших дней, зрителей привлечет динамичная интрига и разнообразие проявлений человеческих качеств - от тяжеловесного хамства к проникновенной лирике.
 
«Медведь»
 
Помещица Попова – молодая вдова, затворница, преданная памяти любимого мужа, ждет - не дождется того, кто избавит ее от вечного траура и обета верности. Она ждет, что в ее дом явится Настоящий Рыцарь, Принц, романтический герой! Но я является – грубиян, женоненавистник, собиратель денежных долгов, дуэлянт, готовый стреляться с героиней!...
 
«Предложение»
 
Трепетный любовник и лирик, помещик Ломов, спешит объясниться в любви своей соседке по поместью – Чубуковой. Отец невесты, Степан Степанович, рад, что наконец-то найден жених для его великолепной дочери. Невеста трепетно ждет нежных слов от жениха. Однако жених робок, он испытывает нервические припадки – от стеснительности и неловкости. Слово за слово… Беседа влюбленных начинается так мирно, но от объяснения до агрессивного крика и оскорбления – один шаг! Все твое – в полуобморочном состоянии!

В ролях:
 
  • Народный артист России Сергей Шакуров;
  • Народная артистка России Мария Аронова;
  • Михаил Полицеймако.
Режиссер: Алексей Кирющенко.
Продюсер: Альберт Могинов.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
15 октября 2021, пятница
19:00
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Касса
Фрида
Купить билет
21 ноября, воскресенье 17:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 150-300 ₽
Поющие гитары
Купить билет
11 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Роликовые коньки
Купить билет
12 ноября, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Авантюристы поневоле
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
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