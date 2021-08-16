15 октября в Городском концертном зале покажут спектакль по рассказам А. П. Чехова — «Маленькие комедии».

В основу спектакля легли два замечательных произведения А.П.Чехова «Медведь» и «Предложение». Сказать, что – это смешно, не сказать ничего. И не важно, любите ли вы Чехова столь же горячо, как любят его завзятые театралы - на этом спектакле вы будете хохотать через десять минут после начала и сможете спокойно вдохнуть только после выходов на поклон - под нескончаемые аплодисменты зала.



В этом спектакле совпало все: феноменальное разнообразие человеческих типов, сыгранных в двух действиях одними и теми же актерами, демонстрирующими огромный диапазон характеров, диаметрально противоположных по сути. В двух смешных историях, рассказанных Чеховым, гротескный, абсурдный диалог персонажей перерастает в дуэль, которая становится поединком сердец. В спектакле, поставленном Алексеем Кирющенко, одним из лучших комедиографов наших дней, зрителей привлечет динамичная интрига и разнообразие проявлений человеческих качеств - от тяжеловесного хамства к проникновенной лирике.

«Медведь»

Помещица Попова – молодая вдова, затворница, преданная памяти любимого мужа, ждет - не дождется того, кто избавит ее от вечного траура и обета верности. Она ждет, что в ее дом явится Настоящий Рыцарь, Принц, романтический герой! Но я является – грубиян, женоненавистник, собиратель денежных долгов, дуэлянт, готовый стреляться с героиней!...

«Предложение»

Трепетный любовник и лирик, помещик Ломов, спешит объясниться в любви своей соседке по поместью – Чубуковой. Отец невесты, Степан Степанович, рад, что наконец-то найден жених для его великолепной дочери. Невеста трепетно ждет нежных слов от жениха. Однако жених робок, он испытывает нервические припадки – от стеснительности и неловкости. Слово за слово… Беседа влюбленных начинается так мирно, но от объяснения до агрессивного крика и оскорбления – один шаг! Все твое – в полуобморочном состоянии!



В ролях:

Народный артист России Сергей Шакуров;

Народная артистка России Мария Аронова;

Михаил Полицеймако.

Режиссер: Алексей Кирющенко.

Продюсер: Альберт Могинов.