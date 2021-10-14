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ПРИМПРЯНИКиКАЗА

ПРИМПРЯНИКиКАЗА

15 и 16 октября в Concert Hall ждут старую и новую гвардию любителей клубной атмосферы на последнюю вечеринку «ПРИМПРЯНИКиКАЗА». 

Стоимость: 300 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
15 октября 2021, пятница
22:00
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16 октября 2021, суббота
22:00
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Касса
Фрида
Купить билет
21 ноября, воскресенье 17:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 150-300 ₽
Поющие гитары
Купить билет
11 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Роликовые коньки
Купить билет
12 ноября, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
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