ПРИМПРЯНИКиКАЗА
15 и 16 октября в Concert Hall ждут старую и новую гвардию любителей клубной атмосферы на последнюю вечеринку «ПРИМПРЯНИКиКАЗА».
Стоимость: 300 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
15 октября 2021, пятница
22:00
16 октября 2021, суббота
22:00
21 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 150-300 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
12 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽