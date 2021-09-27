Пиковая дама
16 и 29 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты на 16 октября и 29 октября можно по ссылкам.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
16 октября 2021, суббота
18:30
29 октября 2021, пятница
19:00
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
26 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2800 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽