Элизиум
16 октября в клубе Backstage состоится большой концерт культовой рок-группы «Элизиум» — «25 космических лет». Лучшие хиты и новые песни. Большая юбилейная программа!
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
16 октября 2021, суббота
20:00
20 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽