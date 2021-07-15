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Элизиум

Элизиум

16 октября в клубе Backstage состоится большой концерт культовой рок-группы «Элизиум» — «25 космических лет». Лучшие хиты и новые песни. Большая юбилейная программа!

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
16 октября 2021, суббота
20:00
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Театр Юрия Куклачева
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20 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Авантюристы поневоле
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
План Ломоносова
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3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Буратино
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2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Слава
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23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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