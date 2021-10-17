Что делать, если упал шлем: тульские байкеры о прошедшем мотосезоне, приметах и образе жизни

Мероприятие стартовало у мемориала «Защитникам неба Отечества». Заместитель главы администрации города Инесса Фельдман и участники мотоклубов Тулы возложили цветы к Вечному огню.

Основной сбор мотоциклистов был организован на площади Ленина.

В 14.23 колонна мотоциклистов стартовала в военно-патриотический парк «Патриот-Тула».

Myslo пообщался с байкерами и узнал, как они провели минувший мотосезон.

Юрий Медушкин, Президент мотоклуба «Garage Maniac’s Щёкино». Клуб образован в 2007 году:

Юрий Медушкин – Этот мотосезон был хорошим. Взяли в свой клуб новых ребят, побывали на Фестивале Big Twin Fest 2021. Некоторые наши ребята ездили в Крым на мотоциклах. Они не первый раз ездили, поэтому все перенесли поездку хорошо.

Юрий Медушкин за рулем двухколесного транспорта с 12 лет. Начинал учиться ездить на мопеде. Сейчас его стаж вождения – 23 года.

– У меня не было учителя, который обучал вождению. Улица учила. Свой первый транспорт купил с рук за 25 рублей. «Минск» тогда стоил 300 рублей, «Планета» стоила 500 рублей, «Урал» ­­– 900 рублей.

Основной мотосезон закрыт, но и зимой для любителей погонять находятся мероприятия.

– У наших ребят почти у всех есть эндурики (от слова «эндуро» — мотоцикл, который предназначен для езды по бездорожью), квадрики, даже свой фестиваль «Масленица» проводим.

Есть у байкеров и своеобразные примеnы и ритуалы, которые обязательно надо соблюдать, чтобы не случилось беды:

– Например, если шлем упал на землю, его надо поцеловать и полежать с ним на земле. Примета плохая, когда шлем падает. А вот оберегов нет. У всех только музыка и наклейки с фестивалей: каждые выходные человек ездил в близ лежащие области.

Александр Бухгалтер, Президент Мотосоюза «Black legion», мотосоюз создан в 1996 году.

Александр Бухгалтер – Я с детства увлекался этим: начинал с маленьких мопедиков, дед подарил «Ригу 7», отсюда понеслось. Первый раз за руль садиться было не столько страшно, сколько интересно. Учился сначала ездить на мопеде, а потом уже постепенно иерархия повышалась и дошло до мотоцикла, и машины. Если бы у нас была бы постоянно такая летняя погода, то можно было всегда ездить на мотоцикле. Но, так как зима у нас суровая, приходится пересаживаться на машину.

Одна из прелестей увлечения двухколесной техникой – постоянные путешествия. Как результат – много друзей и знакомых как минимум по всей стране.

– Они по всей России, например, Краснодар, Астрахань. Мы постоянно общаемся с ними, люди ездят друг к другу в гости, этот процесс никогда не кончается. Даже зимой бывают какие-то мероприятия.

Александр «Ворон» Сушкин, представитель «Тульского мотосоюза».

Александр Сушкин – Минувший мотосезон запомнился мне множеством поездок. Очень люблю ездить на мотоцикле. Когда мы едем на машине, мы не чувствуем обдувания ветром или дождя, а когда едешь на мотоцикле, совсем другая картина получается, ты ощущаешь природу и получаешь от этого удовольствие для души.

За рулем мотоцикла Александр не так давно – два года. До этого ездил лишь на малокубной технике.

– Интерес к мотоциклам был давно, но не позволяли условия – жил в квартире. Но сейчас переехал в частный дом появился, где гораздо удобнее хранить мотоцикл и заниматься с ним. После этого отучился на категорию А.

После этого на одном из музыкальных мероприятий, которое я проводил, познакомился с «ночными волками». Знаком с ребятами из «Чёрного легиона» – выступаю на их мероприятиях как артист мьюзиклов.

Потом судьба свела с «Тульским мотосоюзом», ребята мне оказались близки по духу и я вступил в союз. Сейчас мы организовываем вместе фестивали, праздники, мотофестивали («Жамки» в этом году). К тому же это весело и здорово, когда всем вместе можно поехать колонной куда-нибудь.

Колонной, кстати, удобно ездить. Мы заранее договариваемся, с какой скоростью будем двигаться, по какому маршрту. Также проговариваем знаки, которые можем друг другу подать во время движения. Например, впереди едущий может показать яму соответствующим движением ногой, чтобы все видели что там есть какая-то опасность. И самое главное – поддержка: все, кто в седле мотоциклов считаются мотобратьями. В клубе все – братья.

Зимой Александр не ездит на мотоцикле – слишком скользко.

– Даже по мокрой траве на этом мотоцикле невозможно ехать. Зимой мотоцикл отдыхает в гараже: всё «консервируется», а потом уже подготавливать за зиму к сезону (делать ТО). После чего с чистой совестью на открытии мотосезона уже выехать на исправной технике.

Ежегодное закрытие мотосезона проводится по инициативе тульского отделения мотоклуба «Ночные волки» при поддержке администрации города Тулы 4 год.

В мероприятии традиционно участвуют от 5 до 10 мотоклубов Тулы и Тульской области, а также гости из других городов (мотоклубы и свободные мотоциклисты).

Отличительной особенностью мероприятия является старт движения колонны мотоциклистов в 14.23. Время выбрано не случайно. Каждый байкерский клуб имеет свой индивидуальный номер. Время 14:23 совпадает с индивидуальным номером байкерского клуба «Ночные волки» (Night Wolves). Номерной знак всегда присваивается в соответствии с первыми буквами слов из названия: N — это 14-я буква алфавита, W — 23-я.