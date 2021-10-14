Выходные на Куликовом поле
Приготовить румяные блины на пеньках, оказаться внутри памятника-колонны Дмитрию Донскому, принять участие в осенних посиделках с играми, розыгрышами и гаданиями - все это и многое другое ждет туристов 16 и 17 октября в музеях Куликова поля.
Программа мероприятий на 16-17 октября:
16 октября
12.00 Тематическая экскурсия «Как жили наши предки»
(Музейный комплекс «Куликовской битвы» в Моховом)
Посетители музея смогут окунуться в повседневную жизнь и быт средневекового поселения.
Узнать, как выглядели жители Куликова поля и чем были заняты каждый день. Познакомиться с традиционными ремеслами и с современными методами научного изучения средневековых поселений.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета для взрослых – 400 рублей, студенты, пенсионеры, дети старше 16 лет – 300 рублей, дети с 7 лет – 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно (в сопровождении взрослого с оплаченным билетом).
13.00 Мастер-класс «Блины на пеньках»
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Блинами не удивишь, но такие мало кто готовил! Сотрудники музея расскажут, какие в древности использовали люди подручные материалы для приготовления пищи. Пригодится эта наука и современному туристу. Ведь в качестве походного примуса родом из древности - пенёк.
На нем и традиционно замешанное блинное тесто легко превратится в ароматное румяное угощение. Изделия собственного производства съедаются на месте!
Возрастные рекомендации: 10+.
Стоимость – 200 рублей. Мастер-класс проводится при благоприятных погодных условиях. Для участия обязательна предварительная запись по
телефону: +7 (48735) 3-15-46
13.00 Интерактивная программа «Сельские забавы на Конном дворе»
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)
Двор русского крестьянина невозможно представить без лошади. Забота о хозяйстве требовала немалых усилий, отнимала много времени. Сотрудники музея предлагают прикоснуться к сельской жизни наших предков, начав с важных дел на Конном дворе. Посетителей научат приносить воду в коромысле и поить коней, как это делали наши предки.
Также гости музея смогут познакомиться с рационом лошади и приготовить ей обед. Конечно, особое удовольствие доставит запряжка животного и прогулка в бричке по просторам Куликова поля. А после посетителей ждут веселые хороводные игры, отдых у костра с блинами на пеньках и ароматным чаем из самовара и общение с питомцами Конного двора.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость участия – 600 рублей. Предварительная запись по
телефону: +7(48735)5-17-55, +7 (961) 261-31-02
14.00 Тематическая экскурсия «Памятник-колонна Дмитрию Донскому. Новое о прошлом и настоящем»
(Мемориал на Красном холме)
Предлагаем посетителям узнать историю создания старейшего монумента - памятника-колонны Дмитрию Донскому, познакомиться с биографией его архитектора - А.П. Брюлова, услышать интересные факты о реставрации памятника. Самые смелые смогут осмотреть колонну изнутри!
Возрастные рекомендации: 18+.
Стоимость – 100 рублей. Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3-12-44, +7 (905) 189-76-20
16.00 Интерактивная программа «Осенние посиделки»
(Музей купеческого быта в поселке Епифань)
Осенью, как правило, дождливо и слякотно на улице. Поэтому весь досуг по большей части проходил в избе, доме. Мальчики увлекались резьбой по дереву, девочки – куклами. Все сельскохозяйственные работы закончены - вечерами устраивались посиделки с играми, розыгрышами и гаданиями.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость – 300 рублей. Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7-22-65, +7 (905) 189-79-38
Стоимость – 300 рублей. Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7-22-65, +7 (905) 189-79-38
17 октября
13.00 Интерактивная программа «Богатырские игры»
(Музей и мемориал героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
(Музей и мемориал героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Музей приглашает взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетители смогут попробовать себя в стрельбе из лука, в тире, а также в бою на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость – 300 рублей. Предварительная запись желательна. Наполняемость группы – 5 человек. Контактный телефон для бронирования мест: +7 (48735) 3-15-46,
Стоимость – 300 рублей. Предварительная запись желательна. Наполняемость группы – 5 человек. Контактный телефон для бронирования мест: +7 (48735) 3-15-46,
13.00 Тематическая экскурсия «Рыжие, гнедые, серые, вороные…»
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)
Различающиеся своим весом, ростом, окрасом, кони в чем-то похожи на людей. Окрас их шерсти варьирует даже больше, чем цвет наших волос. Но знаете ли вы названия всех мастей и отмастков? Оказывается их огромное множество, а возникли они еще в глубокой древности. Каурая, чалая, буланая… Откуда появились такие причудливые названия? В ходе экскурсии
посетители увидят, лошади каких мастей и отмастков обитают на Конном дворе.
Узнают, как здоровье лошади зависит от ее масти, а самое главное существуют ли белые лошади или это миф, а принцам придется поискать другое средство передвижения? Занимательная экскурсия будет интересна и взрослым, и детям. А того, кто ответит на все вопросы викторины по завершении экскурсии, будет ждать приятный сюрприз.
Узнают, как здоровье лошади зависит от ее масти, а самое главное существуют ли белые лошади или это миф, а принцам придется поискать другое средство передвижения? Занимательная экскурсия будет интересна и взрослым, и детям. А того, кто ответит на все вопросы викторины по завершении экскурсии, будет ждать приятный сюрприз.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость – 100 рублей. Предварительная запись по телефону: +7(48735)5-17-55, +7 (961) 261-31-02
14.00 Тематическая Экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский - подвижник земли Русской»
(Мемориал на Красном холме)
(Мемориал на Красном холме)
На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.
Возрастные рекомендации: 7+.
Экскурсия по мемориалу проводится в любую погоду. Для групп от 1 до 15 человек стоимость составит 100 рублей с человека. Проводится только по предварительному заказу. Записаться можно по телефону: +7 (48743) 3-12-44
Экскурсия по мемориалу проводится в любую погоду. Для групп от 1 до 15 человек стоимость составит 100 рублей с человека. Проводится только по предварительному заказу. Записаться можно по телефону: +7 (48743) 3-12-44
14.00 Лекция «Средневековая кухня»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
На лекции сотрудники музея расскажут о продуктах, которые были в ходу в средние века, о том, как в старину готовили ежедневные и праздничные блюда, о традициях трапез у разных народов и, конечно, в регионе Куликова поля.
Возрастные рекомендации: 12+.
Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .
Где и когда?
деревня Моховое, Куркинский район
16 октября 2021, суббота
12:00
17 октября 2021, воскресенье
12:00
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
26 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2800 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽