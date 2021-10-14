Выходные на Куликовом поле

Блинами не удивишь, но такие мало кто готовил! Сотрудники музея расскажут, какие в древности использовали люди подручные материалы для приготовления пищи. Пригодится эта наука и современному туристу. Ведь в качестве походного примуса родом из древности - пенёк.

На нем и традиционно замешанное блинное тесто легко превратится в ароматное румяное угощение. Изделия собственного производства съедаются на месте!

Возрастные рекомендации: 10+.