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«Арсенал» – «Зенит»

«Арсенал» – «Зенит»

16 октября на Центральном стадионе состоится встреча 11-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом».

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
16 октября 2021, суббота
14:00
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Касса
Буратино
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2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Александр Серов
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20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Валентинов день
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26 октября, вторник 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1600-2800 ₽
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Ансамбль «Берёзка»
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
Тараканы!
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7 ноября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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