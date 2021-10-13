«Арсенал» – «Зенит»
16 октября на Центральном стадионе состоится встреча 11-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом».
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
16 октября 2021, суббота
14:00
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
26 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2800 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽