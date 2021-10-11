90's VS нулевые
15 октября в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Вас ждет полное обновление плейлиста! И конечно же, ваши любимые зажигательные хиты 90-ых и нулевых! Пугачева и 50 сent в одном зале!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 октября 2021, пятница
22:00
21 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 150-300 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
12 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽