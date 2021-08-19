«Арсенал» – «Спартак», День флага и фестиваль «Тульские крылья»: выходные в Туле 20-22 августа
А еще VI Чемпионат Тулы по хендлингу, Кубок Губернатора по хоккею, ZERNOVAYA PARTY и многое другое — в нашем обзоре выходных.
«Арсенал» – «Спартак»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
21 августа на Центральном стадионе состоится встреча 5-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком».
День флага
Где: Казанская набережная.
VI Чемпионат Тулы по хендлингу
Где: Футбольный центр «К25».
ZERNOVAYA PARTY
Где: Творческий кластер «Октава».
20 августа на веранде в творческом кластере «Октава» пройдет ZERNOVAYA PARTY. Танцы, диджей-сет, коктейли и, конечно, кофе, много кофе...
Фестиваль «Тульские крылья»
Где: Аэродром Клоково.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Кубок Губернатора по хоккею
Место встречи: Ледовый дворец.
С 22 по 26 августа в Туле и Новомосковске пройдет Кубок Губернатора по хоккею. 22 августа в Ледовом дворце в Туле состоится торжественное открытие турнира с участием почётных гостей и прославленных хоккеистов — обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Начало развлекательной программы в 16.00.
Психологический клуб: Утрата – себя, отношений, человека. Как и зачем проживать потери
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
22 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Потерять можно не только близкого человека. Утрата состояний, социальных ролей, отношений тоже сопровождается гореванием.
- почему важно прожить утрату в полном объёме, и что может случиться, если этого не сделать;
- с какими состояниями мы встречаемся в процессе проживания утраты;
- как справиться с потерей быстрее, безопаснее и спокойнее для себя;
- почему сложно проживать случившееся в одиночку, и важно говорить об этом.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
«Небесный замок Лапута» (12+)
«Босс-Молокосос 2» (6+)
С 19 августа смотрите продолжение семейной мульт-комедии о высокоинтеллектуальных младенцах – сотрудниках небесной корпорации по «производству и выпуску» детей.
Хороших выходных!