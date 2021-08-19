«Арсенал» – «Спартак», День флага и фестиваль «Тульские крылья»: выходные в Туле 20-22 августа

С 22 по 26 августа в Туле и Новомосковске пройдет Кубок Губернатора по хоккею. 22 августа в Ледовом дворце в Туле состоится торжественное открытие турнира с участием почётных гостей и прославленных хоккеистов — обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Начало развлекательной программы в 16.00.