город
город
Регистрация
«Арсенал» – «Спартак», День флага и фестиваль «Тульские крылья»: выходные в Туле 20-22 августа

«Арсенал» – «Спартак», День флага и фестиваль «Тульские крылья»: выходные в Туле 20-22 августа

А еще VI Чемпионат Тулы по хендлингу, Кубок Губернатора по хоккею, ZERNOVAYA PARTY и многое другое — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» – «Спартак»

Когда: 21 августа, суббота, 16.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – «Спартак»

21 августа на Центральном стадионе состоится встреча 5-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком».

 

День флага

Когда: 20-22 августа, пятница-воскресенье, 18.00.

Где: Казанская набережная.

День флага

С 20 по 22 августа в Туле состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага России.
 
20 августа, в 18.00, на Казанской набережной пройдёт фестиваль красок холи, а также концертная программа «Ночной арбат». В 19.00 будет работать выставка мотоциклов с показательными номерами – мотоджимханой.
 

VI Чемпионат Тулы по хендлингу

Когда: 22 августа, воскресенье, 9.40.

Где: Футбольный центр «К25».

VI Чемпионат Тулы по хендлингу

22 августа в футбольном центре «К25» состоится чемпионат по искусству красивой и правильной демонстрации собак на ринге.
 
Участниками VI Чемпионата Тулы по хендлингу станут станут хендлеры из разных городов. 
 

ZERNOVAYA PARTY

Когда: 20 августа, пятница, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

ZERNOVAYA PARTY

20 августа на веранде в творческом кластере «Октава» пройдет ZERNOVAYA PARTY. Танцы, диджей-сет, коктейли и, конечно, кофе, много кофе...

 

Фестиваль «Тульские крылья»

Когда: 22 августа, воскресенье, 11.00.

Где: Аэродром Клоково.

Фестиваль «Тульские крылья»

22 августа туляков приглашают на аэродром Клоково поучаствовать и посетить ХII ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья – 2021». 
 

Пиковая дама

Когда: 21 августа, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Пиковая дама

21 августа в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
 
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 

Кубок Губернатора по хоккею

Когда: 22 августа, воскресенье, 16.00.

Место встречи: Ледовый дворец.

Кубок Губернатора по хоккею

С 22 по 26 августа в Туле и Новомосковске пройдет Кубок Губернатора по хоккею. 22 августа в Ледовом дворце в Туле состоится торжественное открытие турнира с участием почётных гостей и прославленных хоккеистов — обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Начало развлекательной программы в 16.00.

 

Психологический клуб: Утрата – себя, отношений, человека. Как и зачем проживать потери

Когда: 22 августа, воскресенье, 12.50.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.

Психологический клуб: Утрата – себя, отношений, человека. Как и зачем проживать потери

22 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Потерять можно не только близкого человека. Утрата состояний, социальных ролей, отношений тоже сопровождается гореванием. 

Поговорим вот о чём:
 
  • почему важно прожить утрату в полном объёме, и что может случиться, если этого не сделать;
  • с какими состояниями мы встречаемся в процессе проживания утраты;
  • как справиться с потерей быстрее, безопаснее и спокойнее для себя;
  • почему сложно проживать случившееся в одиночку, и важно говорить об этом.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

«Небесный замок Лапута» (12+)

22 августа в кинотеатре «Синема Парк» будет специальный показ отреставрированной версии культового фильма Хаяо Миядзаки. 
 

«Босс-Молокосос 2» (6+)

С 19 августа смотрите продолжение семейной мульт-комедии о высокоинтеллектуальных младенцах – сотрудниках небесной корпорации по «производству и выпуску» детей.

 

Хороших выходных!

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 17:22 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле
;

Выходные в Туле

Авторская рассылка самых значимых событий выходного дня. Ваша личная афиша в одном письме.

Врач-инфекционист о гепатитах, циррозе и здоровье печени
Врач-инфекционист о гепатитах, циррозе и здоровье печени
За детской одеждой – в «Светофорчик»!
За детской одеждой – в «Светофорчик»!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.