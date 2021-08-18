День флага
С 20 по 22 августа в Туле состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага России.
20 августа, в 18.00, на Казанской набережной пройдёт фестиваль красок холи, а также концертная программа «Ночной арбат». В 19.00 будет работать выставка мотоциклов с показательными номерами – мотоджимханой.
В субботу в Туле пройдут спортивные соревнования, посвящённые празднику, а в воскресенье на окраинах Тулы в воздух поднимутся аэростаты.
Где и когда?
Тула, Тула
20 августа 2021, пятница
18:00
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽