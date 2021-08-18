День флага

С 20 по 22 августа в Туле состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага России.

20 августа, в 18.00, на Казанской набережной пройдёт фестиваль красок холи, а также концертная программа «Ночной арбат». В 19.00 будет работать выставка мотоциклов с показательными номерами – мотоджимханой.

В субботу в Туле пройдут спортивные соревнования, посвящённые празднику, а в воскресенье на окраинах Тулы в воздух поднимутся аэростаты.