Пиковая дама
21 августа в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
21 августа 2021, суббота
18:30
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 сентября, суббота 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽