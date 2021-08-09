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Пиковая дама

Пиковая дама

21 августа в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты можно по ссылке.
 
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
21 августа 2021, суббота
18:30
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Касса
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
БЫДЛОЦЫКЛ
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2 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Революция
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25 сентября, суббота 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Группа Тюленева
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2 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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