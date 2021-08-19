За детской одеждой – в «Светофорчик»!

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В магазине вы найдете все необходимое для малышей с рождения и до 10 лет, а цены вас приятно порадуют.

Представьте, что вы выбираете одежду для самых важных людей в вашей жизни – именно так к подбору товаров относятся в магазине детской одежды «Светофорчик». Здесь считают, что одевать детей нужно только в качественные вещи, удобные и приятные к телу.

В ассортименте – вся необходимая одежда для детей от 0 до 10 лет: российские бренды и товары из Турции. Все, что вы купили в «Светофорчике» прослужит вам долго, и не потеряет внешний вид, несмотря на все «старания» ваших непосед.

В наличии нижнее белье для малышей, изготовленное из тканей, которые соответствуют ГОСТ, а также колготки бренда Conte и польских фабрик.

Отдельного внимания заслуживают товары для новорожденных. В «Светофорчике» вы найдете слипы, боди, пледы, комплекты для выписки крестильные комплекты и многое другое.

Магазин работает в Туле с 1994 года, его полюбили мамы и папы уже нескольких поколений. Завоевать такую любовь туляков помогло не только качество товара, но и честные цены. «Светофорчик» много лет сотрудничает с поставщиками, поэтому может предложить минимальную стоимость товаров.

Приходите и выбирайте стильные обновки для своих малышей!

Тула, ул. Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский», бутик 237.

Хлебная площадь, 8, корпус 8.

ТЦ «Пирамида», бутик 104.

Тел. 8-910-700-57-78.