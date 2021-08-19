Психологический клуб: Утрата – себя, отношений, человека. Как и зачем проживать потери
22 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Потерять можно не только близкого человека. Утрата состояний, социальных ролей, отношений тоже сопровождается гореванием.
Поговорим вот о чём:
- почему важно прожить утрату в полном объёме, и что может случиться, если этого не сделать;
- с какими состояниями мы встречаемся в процессе проживания утраты;
- как справиться с потерей быстрее, безопаснее и спокойнее для себя;
- почему сложно проживать случившееся в одиночку, и важно говорить об этом.
Спикер: Полина Сергеева — телесно-ориентированный терапевт, педагог-психолог, гештальт-терапевт и системный терапевт из Санкт-Петербурга.
Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 августа 2021, воскресенье
12:30
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
4 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽