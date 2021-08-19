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Психологический клуб: Утрата – себя, отношений, человека. Как и зачем проживать потери

Психологический клуб: Утрата – себя, отношений, человека. Как и зачем проживать потери

22 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Потерять можно не только близкого человека. Утрата состояний, социальных ролей, отношений тоже сопровождается гореванием. 

Поговорим вот о чём:
 
  • почему важно прожить утрату в полном объёме, и что может случиться, если этого не сделать;
  • с какими состояниями мы встречаемся в процессе проживания утраты;
  • как справиться с потерей быстрее, безопаснее и спокойнее для себя;
  • почему сложно проживать случившееся в одиночку, и важно говорить об этом.
Спикер: Полина Сергеева — телесно-ориентированный терапевт, педагог-психолог, гештальт-терапевт и системный терапевт из Санкт-Петербурга.

Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 августа 2021, воскресенье
12:30
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Касса
Оргия Праведников
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Отава Ё
Купить билет
10 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
Купить билет
20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Тараканы!
Купить билет
4 сентября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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