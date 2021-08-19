Психологический клуб: Утрата – себя, отношений, человека. Как и зачем проживать потери

22 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Потерять можно не только близкого человека. Утрата состояний, социальных ролей, отношений тоже сопровождается гореванием.

Поговорим вот о чём:



почему важно прожить утрату в полном объёме, и что может случиться, если этого не сделать;

с какими состояниями мы встречаемся в процессе проживания утраты;

как справиться с потерей быстрее, безопаснее и спокойнее для себя;

почему сложно проживать случившееся в одиночку, и важно говорить об этом.