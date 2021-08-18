«Арсенал» – «Спартак»
21 августа на Центральном стадионе состоится встреча 5-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком».
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
21 августа 2021, суббота
16:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
24 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
2 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
4 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽