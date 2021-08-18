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«Арсенал» – «Спартак»

«Арсенал» – «Спартак»

21 августа на Центральном стадионе состоится встреча 5-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком».

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
21 августа 2021, суббота
16:00
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Касса
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Phantom Lord
Купить билет
24 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
БЫДЛОЦЫКЛ
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2 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Тараканы!
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4 сентября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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