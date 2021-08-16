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VI Чемпионат Тулы по хендлингу

VI Чемпионат Тулы по хендлингу

22 августа в футбольном центре «К25» состоится чемпионат по искусству красивой и правильной демонстрации собак на ринге.

Участниками VI Чемпионата Тулы по хендлингу станут станут хендлеры из разных городов. 

Чемпионат Тулы проводится с 2018 года, когда в мероприятии приняли участие 20 человек из Тулы, Алексина, Орла и Калуги. В этот раз количество конкурсантов достигло полусотни. Среди них жители Смоленска, Екатеринбурга, Москвы, Калуги, Воронежа.
 
Судьями чемпионата станут топ-хендлеры России: Наталья Троц (Москва), Вероника Оводнева (Санкт-Петербург), Елизавета Рожкова (Тула). Также впервые на чемпионате будет представлен интерэксперт — Юрий Горбачик (Республика Беларусь)/
 
В рамках одного чемпионата пройдут сразу четыре отдельных турнира:
 
  • Чемпионат по хендлингу. Эксперт Вероника Оводнева;
  • Чемпионат по хендлингу. Эксперт Юрий Горбачик;
  • Турнир хендлеров-владельцев. Эксперт Елизавета Рожкова;
  • «Турнир шести» (за звание сильнейшего поборются шесть победителей всех чемпионатов). Эксперт Наталья Троц.
Помимо этого, во время чемпионата будут проведены дополнительные конкурсы, в которых смогут принять участие все желающие. 
 
Подробности здесь.
 
 
Где и когда?
К25
Тула, ул. Вяземская, д. 10
22 августа 2021, воскресенье
09:40
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Касса
Оргия Праведников
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Отава Ё
Купить билет
10 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
Купить билет
20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Тараканы!
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4 сентября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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