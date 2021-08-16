VI Чемпионат Тулы по хендлингу
22 августа в футбольном центре «К25» состоится чемпионат по искусству красивой и правильной демонстрации собак на ринге.
Участниками VI Чемпионата Тулы по хендлингу станут станут хендлеры из разных городов.
Чемпионат Тулы проводится с 2018 года, когда в мероприятии приняли участие 20 человек из Тулы, Алексина, Орла и Калуги. В этот раз количество конкурсантов достигло полусотни. Среди них жители Смоленска, Екатеринбурга, Москвы, Калуги, Воронежа.
Судьями чемпионата станут топ-хендлеры России: Наталья Троц (Москва), Вероника Оводнева (Санкт-Петербург), Елизавета Рожкова (Тула). Также впервые на чемпионате будет представлен интерэксперт — Юрий Горбачик (Республика Беларусь)/
В рамках одного чемпионата пройдут сразу четыре отдельных турнира:
- Чемпионат по хендлингу. Эксперт Вероника Оводнева;
- Чемпионат по хендлингу. Эксперт Юрий Горбачик;
- Турнир хендлеров-владельцев. Эксперт Елизавета Рожкова;
- «Турнир шести» (за звание сильнейшего поборются шесть победителей всех чемпионатов). Эксперт Наталья Троц.
Помимо этого, во время чемпионата будут проведены дополнительные конкурсы, в которых смогут принять участие все желающие.
Подробности здесь.
Где и когда?
Тула, ул. Вяземская, д. 10
22 августа 2021, воскресенье
09:40
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
4 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽