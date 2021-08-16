VI Чемпионат Тулы по хендлингу

22 августа в футбольном центре «К25» состоится чемпионат по искусству красивой и правильной демонстрации собак на ринге.



Участниками VI Чемпионата Тулы по хендлингу станут станут хендлеры из разных городов.

Чемпионат Тулы проводится с 2018 года, когда в мероприятии приняли участие 20 человек из Тулы, Алексина, Орла и Калуги. В этот раз количество конкурсантов достигло полусотни. Среди них жители Смоленска, Екатеринбурга, Москвы, Калуги, Воронежа.

Судьями чемпионата станут топ-хендлеры России: Наталья Троц (Москва), Вероника Оводнева (Санкт-Петербург), Елизавета Рожкова (Тула). Также впервые на чемпионате будет представлен интерэксперт — Юрий Горбачик (Республика Беларусь)/

В рамках одного чемпионата пройдут сразу четыре отдельных турнира:

Чемпионат по хендлингу. Эксперт Вероника Оводнева;

Чемпионат по хендлингу. Эксперт Юрий Горбачик;

Турнир хендлеров-владельцев. Эксперт Елизавета Рожкова;

«Турнир шести» (за звание сильнейшего поборются шесть победителей всех чемпионатов). Эксперт Наталья Троц.

Помимо этого, во время чемпионата будут проведены дополнительные конкурсы, в которых смогут принять участие все желающие.