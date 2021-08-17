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Кубок Губернатора по хоккею

Кубок Губернатора по хоккею

С 22 по 26 августа в Туле и Новомосковске пройдет Кубок Губернатора по хоккею. В ежегодном турнире примут участие восемь команд Молодежной хоккейной лиги из Западной и Восточной конференции.

Отборочные матчи состоятся 22-24 августа. Команды будут разделены на две группы, а сам турнир будет проходить на двух площадках в Туле и Новомосковске.

22 августа в 17.00 в Ледовом дворце в Туле состоится торжественное открытие турнира с участием почётных гостей и прославленных хоккеистов — обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Начало развлекательной программы в 16.00.

Полуфинальные игры пройдут 25 августа, а 26 августа определится обладатель Кубка Губернатора по хоккею.

Матчи будут проходить дважды в день: днем и вечером. С подробным расписанием игр можно ознакомиться по ссылке.

Билеты на матчи и торжественное открытие бесплатные, их количество ограничено. Получить их можно в дни проведения игр в кассах ледовых дворцов, а также у волонтёров.

Для профилактики распространения коронавируса обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Где и когда?
Ледовый дворец
22 августа 2021, воскресенье
13:00
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22 августа 2021, воскресенье
19:00
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23 августа 2021, понедельник
13:00
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Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Отава Ё
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10 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Тараканы!
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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