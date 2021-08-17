С 22 по 26 августа в Туле и Новомосковске пройдет Кубок Губернатора по хоккею. В ежегодном турнире примут участие восемь команд Молодежной хоккейной лиги из Западной и Восточной конференции.

Отборочные матчи состоятся 22-24 августа. Команды будут разделены на две группы, а сам турнир будет проходить на двух площадках в Туле и Новомосковске.

22 августа в 17.00 в Ледовом дворце в Туле состоится торжественное открытие турнира с участием почётных гостей и прославленных хоккеистов — обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Начало развлекательной программы в 16.00.

Полуфинальные игры пройдут 25 августа, а 26 августа определится обладатель Кубка Губернатора по хоккею.

Матчи будут проходить дважды в день: днем и вечером. С подробным расписанием игр можно ознакомиться по ссылке.

Билеты на матчи и торжественное открытие бесплатные, их количество ограничено. Получить их можно в дни проведения игр в кассах ледовых дворцов, а также у волонтёров.

Для профилактики распространения коронавируса обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.