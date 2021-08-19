20 августа на веранде в творческом кластере «Октава» пройдет ZERNOVAYA PARTY. Танцы, диджей-сет, коктейли и, конечно, кофе, много кофе...

Кроме этого в программе будут игры, чемпионат по приготовлению разных напитков на скорость, а еще — аукцион! Победитель получит 20.000 бонусов (читать — рублей) на карту кафе «Октава», чтобы потом вкусно их потратить.