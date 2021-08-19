ZERNOVAYA PARTY
20 августа на веранде в творческом кластере «Октава» пройдет ZERNOVAYA PARTY. Танцы, диджей-сет, коктейли и, конечно, кофе, много кофе...
Кроме этого в программе будут игры, чемпионат по приготовлению разных напитков на скорость, а еще — аукцион! Победитель получит 20.000 бонусов (читать — рублей) на карту кафе «Октава», чтобы потом вкусно их потратить.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
20 августа 2021, пятница
19:00
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽