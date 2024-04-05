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«Дельфин», OBLADAET и «гаражка» в «Октаве»: выходные в Туле

«Дельфин», OBLADAET и «гаражка» в «Октаве»: выходные в Туле

А еще концерт «Сектора Газа», акция тульских байкеров и спектакль от актеров мастерской Сергея Безрукова — в нашем обзоре.

Дельфин

Когда: 6 апреля, суббота, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.
 

Дельфин

6 апреля в Concert Hall с особенным концертом выступит «Дельфин».

Группа готовит завораживающие интерпретации любимых слушателями композиций, изящно сведённые в единую сюжетную концепцию. 

 

OBLADAET

Когда: 7 апреля, воскресенье, 19.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1580 руб.
 

OBLADAET

7 апреля в Concert Hall выступит OBLADAET. Один из главных музыкальных ньюсмейкеров презентует вторую часть нашумевшего клуба игроков и исполнит проверенные хиты с других релизов.

 

Сектора Газа

Когда: 5 апреля, пятница, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.
 

Сектора Газа

5 апреля в Concert Hall при участии музыкантов «Сектора Газа», старшей дочери Юрия Хоя — Ирины Клинских, а также специальных гостей состоится большой концерт.

 

Акция «Внимание! Мотосезон!»

Когда: 6 апреля, суббота, 12.00.
Где: Тула.
 

Открытие мотосезона

6 апреля в Туле пройдет акция «Внимание! Мотосезон!».

Байкеры соберутся у гипермаркета «Глобус», возле Музея самоваров на ул. Менделеевской, а также на ул. Советской, 110 и прокатятся по городу. Начало акции — в 12.00. Подробная информация появится позже.

Также мотосезон откроют в Щекино. Мероприятие состоится 28 апреля на площади Ленина. 

 

Алексей Брянцев

Когда: 5 апреля, пятница, 19.00.
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1500 руб.
 

Алексей Брянцев

5 апреля в Городском концертном зале состоится концерт Алексея Брянцева.

Алексей Брянцев — исполнитель с уникальным тембром голоса — бархатным баритоном. Он один из самых востребованных артистов российской эстрады. Его концерты проходят на одном дыхании.

 

Garage sale от Party Market

Когда: 7 апреля, воскресенье, 12.00.
Где: Кластер «Октава».
 

Garage sale от Party Market

7 апреля в «Октаве» пройдет первый весенний Garage sale от Party Market.

Что будет:

Целый день, с 12.00 до 19.00, классный пул участников: ребята которые распродают винтаж, аксессуары и вещи в идеальном состоянии.

Также будет детская «гаражка», сами дети будут продавать свои милые игрушки и станут маленькими предпринимателями.

 

Моей душе покоя нет

Когда: 6 апреля, суббота, 19.00.
Где: Дом культуры «Ясная Поляна».
Стоимость: 700 рублей. 
 

Моей душе покоя нет

6 апреля на сцене Дома культуры «Ясная Поляна» выступят студенты актерского факультета ВГИКа. Молодые актеры мастерской народного артиста РФ Сергея Безрукова представят яснополянской публике спектакль «Моей душе покоя нет».

 

Выставка кошек

Когда: 6 апреля, суббота, 08.30.
Где: Ул. Тимирязева, д. 70.
 

Выставка кошек

6 апреля в Туле пройдет выставка кошек.

 

Пиковая дама

Когда: 7 апреля, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

7 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…

а что в кино?

Онегин

Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревне дяди, он воспринимает как возможность сбежать от опостылевшего света. Однако, добравшись до имения, Онегин узнает о кончине родственника, что, впрочем, не сильно расстраивает Евгения.

Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин — юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными…
 

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