«Дельфин», OBLADAET и «гаражка» в «Октаве»: выходные в Туле

5 апреля в Concert Hall при участии музыкантов « Сектора Газа », старшей дочери Юрия Хоя — Ирины Клинских, а также специальных гостей состоится большой концерт.

Когда: 5 апреля, пятница, 20.00. Где: Concert Hall. Стоимость: от 1700 руб.

7 апреля в Concert Hall выступит OBLADAET . Один из главных музыкальных ньюсмейкеров презентует вторую часть нашумевшего клуба игроков и исполнит проверенные хиты с других релизов.

Когда: 7 апреля, воскресенье, 19.00. Где: Concert Hall. Стоимость: от 1580 руб.

Когда: 6 апреля , суббота, 12.00. Где: Тула .







6 апреля в Туле пройдет акция «Внимание! Мотосезон!».

Байкеры соберутся у гипермаркета «Глобус», возле Музея самоваров на ул. Менделеевской, а также на ул. Советской, 110 и прокатятся по городу. Начало акции — в 12.00. Подробная информация появится позже.

Также мотосезон откроют в Щекино. Мероприятие состоится 28 апреля на площади Ленина.