«Дельфин», OBLADAET и «гаражка» в «Октаве»: выходные в Туле

Дельфин
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.
6 апреля в Concert Hall с особенным концертом выступит «Дельфин».
Группа готовит завораживающие интерпретации любимых слушателями композиций, изящно сведённые в единую сюжетную концепцию.
OBLADAET
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1580 руб.
7 апреля в Concert Hall выступит OBLADAET. Один из главных музыкальных ньюсмейкеров презентует вторую часть нашумевшего клуба игроков и исполнит проверенные хиты с других релизов.
Сектора Газа
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.
5 апреля в Concert Hall при участии музыкантов «Сектора Газа», старшей дочери Юрия Хоя — Ирины Клинских, а также специальных гостей состоится большой концерт.
Акция «Внимание! Мотосезон!»
6 апреля в Туле пройдет акция «Внимание! Мотосезон!».
Байкеры соберутся у гипермаркета «Глобус», возле Музея самоваров на ул. Менделеевской, а также на ул. Советской, 110 и прокатятся по городу. Начало акции — в 12.00. Подробная информация появится позже.
Также мотосезон откроют в Щекино. Мероприятие состоится 28 апреля на площади Ленина.
Алексей Брянцев
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1500 руб.
5 апреля в Городском концертном зале состоится концерт Алексея Брянцева.
Алексей Брянцев — исполнитель с уникальным тембром голоса — бархатным баритоном. Он один из самых востребованных артистов российской эстрады. Его концерты проходят на одном дыхании.
Garage sale от Party Market
7 апреля в «Октаве» пройдет первый весенний Garage sale от Party Market.
Что будет:
Целый день, с 12.00 до 19.00, классный пул участников: ребята которые распродают винтаж, аксессуары и вещи в идеальном состоянии.
Также будет детская «гаражка», сами дети будут продавать свои милые игрушки и станут маленькими предпринимателями.
Моей душе покоя нет
Где: Дом культуры «Ясная Поляна».
Стоимость: 700 рублей.
6 апреля на сцене Дома культуры «Ясная Поляна» выступят студенты актерского факультета ВГИКа. Молодые актеры мастерской народного артиста РФ Сергея Безрукова представят яснополянской публике спектакль «Моей душе покоя нет».
Выставка кошек
6 апреля в Туле пройдет выставка кошек.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
7 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…
Онегин
Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин — юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными…