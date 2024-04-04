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Алексей Брянцев

Алексей Брянцев

5 апреля в Городском концертном зале состоится концерт Алексея Брянцева.

Алексей Брянцев — исполнитель с уникальным тембром голоса — бархатным баритоном. Он один из самых востребованных артистов российской эстрады. Его концерты проходят на одном дыхании.

Своими неподражаемыми песнями и красивым голосом он погружает слушателей в мир музыки и волшебства. На концерте будут исполнены не только популярные сольные песни: «Мне не хватает твоих глаз», «Спасибо что ты есть», «Как долго я тебя искал», «Твои глаза магнит», «Ты самая красивая невеста», но и знаменитые дуэтные хиты: «Привет малыш», «Заходи ко мне во сне в гости», «Я всё ещё тебя люблю» и другие. Полностью живое исполнение создает незабываемую атмосферу общения артиста со зрителем.

Стоимость: от 1500 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
5 апреля 2024, пятница
19:00
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