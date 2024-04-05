6 апреля на сцене Дома культуры «Ясная Поляна» выступят студенты актерского факультета Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Молодые актеры мастерской народного артиста РФ Сергея Безрукова представят яснополянской публике спектакль «Моей душе покоя нет».

«Моей душе покоя нет» – музыкально-поэтическая композиция из двух отделений. В первом отделении прозвучат стихотворения самого известного шотландского поэта Роберта Бернса, а во втором – великого русского поэта Александра Пушкина. Название постановки заимствовано из стихотворения Бернса, которое получило особую известность в России благодаря фильму Эльдара Рязанова «Служебный роман».



Музыкальным оформлением спектакля послужили старинные кельтские песни, а также русские и английские народные песни. Режиссерами спектакля выступили сразу два педагога мастерской: профессор кафедры Сценической речи, кандидат искусствоведения Ирина Автушенко и старший преподаватель кафедры, актриса Инга Цабе-Рябая.

Продолжительность – 2 часа с антрактом.

Стоимость: 700 рублей.