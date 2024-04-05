Как подготовить кожу к лету: советы косметолога

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Косметология может решить большинство этих задач и, что еще важнее, – подготовит кожу к солнцу, чтобы оно пошло на пользу, а не во вред. Что стоит сделать прямо сейчас?

Какие процедуры нужно проходить регулярно? Как правильно «обращаться» с солнцем и загаром? Рабочий, проверенный опытом план по красоте, стройности и молодости – от врача-косметолога Елены Черных.

– Елена, какие самые частые проблемы могут возникать с кожей в весенне-летний период? Всегда ли они связаны с воздействием солнца?

– Солнце напрямую связано с фотоиндуцированным старением кожи и появлением пигментации. Но кроме этого, в весенне-летний сезон часто обостряются кожные заболевания, что напрямую не зависит от воздействия солнца. Например, в силу жары и усиления функции сальных желез может усилиться акне. У людей, склонных к розацеа, летом больше вероятность появления сосудов на лице.

– Как можно подготовиться к летнему сезону, чтобы минимизировать последствия?

– Солнечное излучение воздействует на ДНК клетки и запускает процессы старения. Чтобы противостоять такому повреждающему воздействию, кожа должна быть здоровой и сильной. Поэтому лучшая профилактика фотостарения – все процедуры, которые повышают ресурсы кожи. Это, во-первых, биоревитализация, а именно препарат-биоревитализант «Новокутан» с доказанным фотопротективным действием. Во-вторых, фотодинамическая терапия, которая оздоравливает кожу.

Сделав эти процедуры сейчас и повторяя их летом в качестве поддерживающей терапии, мы дадим коже достаточно ресурса, усилим ее защитные свойства и поможем сохранить здоровье и молодость.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Если последствия от воздействия солнца уже появились, можно решать проблемы в летний сезон?

– Что касается фотостарения в виде сухости, мелких морщинок – такие проблемы весной и летом можно решать и заниматься их профилактикой. Эту задачу успешно решают фотодинамическая терапия Heleo4, препараты-биревитализанты и препараты на основе внеклеточного матрикса, такие как «Сферогель».

Если на коже есть пигментация, основную терапию нужно проводить до периода солнечной активности. Для решения этой проблемы мы применяем фототерапию Lumecca, которая не только справляется с пигментными пятнами, но и бонусом выравнивает тон кожи, придавая ей эффект фотошопа. В летний период делать эти процедуры тоже возможно, но только в качестве профилактики, на более легких параметрах. И тогда хорошо пролеченная пигментация летом усиливаться не будет – конечно, при условии адекватной солнцезащиты.

– А какая солнцезащита – адекватная? Как выбрать для себя идеальные средства?

– Это достаточно тонкий вопрос, потому что средство с SPF должно быть подобрано с учетом всех особенностей кожи, наличия кожных заболеваний, аллергий. Есть средства с разным уровнем SPF, разной текстурой, с физическими и химическими фильтрами. Например, для жирной кожи нужны облегченные текстуры, такие как флюиды, которые не только защищают, но и матируют, и обеспечивают себорегулирующий эффект. Для тех, кто не может выйти из дома без макияжа, есть отличные корейские кушоны с SPF и тональным эффектом. При розацеа предпочтительны средства с физическими фильтрами и так далее. Я настоятельно рекомендую обратиться с этой задачей к косметологу: приходите, подберем то, что эффективно защитит вашу кожу и не навредит ей. Мы путем долгих поисков отобрали очень хорошие работающие средства, профессиональные и аптечные, и можем дать правильные рекомендации.

– Вы часто говорите о дефицитах и их восполнении. За какими показателями нужно особенно внимательно следить в теплое время года, чтобы кожа получала всё, что ей нужно?

– Восполнять дефициты важно в любой сезон. Летом у кожи не будет сил противостоять повреждающему воздействию ультрафиолета без адекватного уровня витамина D, который, к сожалению, не восполняется пребыванием на солнце. За ним нужно следить и, если есть дефицит, его компенсировать. Та же история – с уровнем железа: когда его достаточно, мы исключаем риск анемии и обеспечиваем бесперебойную функцию детокса, которую берет на себя печень.

Летом коже необходимо получать достаточно антиоксидантов – в виде биодобавок либо за счет включения в рацион зелени и овощей разных цветов: они содержат все необходимые антиоксиданты для того, чтобы кожа успешно противостояла повреждающему воздействию солнца.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Загорелая кожа выглядит очень красиво, но для нее это не слишком полезно. Какова ваша рекомендация – не загорать вообще? Или можно, но с соблюдением правил?

– Если мы адекватно используем солнцезащиту по типу кожи, это не значит, что мы не загорим совсем. Загар будет – но ровный, красивый, без ожогов и повреждения клеток. Итак, главное правило – подходящее вашей коже средство с SPF обязательно! А также на активном солнце – шляпа с полями, прикрывающими лицо, зонтик, под которым мы находимся на активном солнце, и соблюдение безопасного времени для загара: максимум до 12 часов с утра и после 16-17 часов вечером. В эти периоды спектр солнечного излучения менее агрессивный.

– С лицом разобрались – перейдем к телу! За зиму многие набирают вес, а летний сезон уже близко и хочется быстро вернуться в форму. Косметология может в этом помочь?

– Может, и плюс в том, что многие проблемы с телом можно решать всесезонно. Не имеет ограничений процедура смас-лифтинга для подтяжки кожи. Круглый год можно проходить аппаратную терапию Evolve Transform для стимуляции мышечного тонуса, уменьшения объемов, улучшения качества кожи – как раз то, что поможет вернуть в хорошую форму после зимы. Ударно-волновая терапия для лечения целлюлита также разрешена независимо от солнечной активности – можно работать с проблемой, когда угодно. Эти процедуры неинъекционные и не повреждающие кожу, поэтому их можно смело делать и хорошеть.

– Если кожа тела потеряла упругость и хочется ее подтянуть, какие процедуры можно применить?

– Проблему дряблости кожи решают лазерная шлифовка кожи и игольчатый RF Morpheus8. Применять их можно, но с условием: определенный период времени нельзя находиться на солнце. Если пациент не готов выполнить эту рекомендацию, такую работу с кожей тела лучше отложить до осени.

– Летом одежда более открытая, и вопрос гладкости кожи становится особенно актуальным. Есть смысл сейчас начинать курс лазерной эпиляции, или время уже ушло?

– Как раз сейчас – тот самый момент, когда можно «запрыгнуть в последний вагон». Лазерная эпиляция менее эффективна на коже с сильным загаром, и пока вы не успели загореть – самое время начинать курс. Наш диодный лазер позволяет проводить процедуры круглый год. Уже после первого сеанса можно наблюдать значительное снижение роста волос. Конечно, это не тот результат, который будет после полного курса, но и он очень сильно облегчает жизнь и позволяет наслаждаться летом и солнцем, не думая о постоянном удалении волос.

Бьюти-план на апрель:

пройти курс биоревитализации для увлажнения и повышения защитных свойств кожи;

сделать процедуру Lumecca от пигментации;

подтянуть тело на аппарате Evolve Transform;

убрать целлюлит с помощью УВТ;

начать курс лазерной эпиляции на диодном лазере;

подобрать правильные солнцезащитные средства у косметолога.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ