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Открытие мотосезона

Открытие мотосезона

6 апреля в Туле пройдет акция «Внимание! Мотосезон!».

Байкеры соберутся у гипермаркета «Глобус», возле Музея самоваров на ул. Менделеевской, а также на ул. Советской, 110 и прокатятся по городу. Начало акции в 12.00. Подробная информация появится позже.

Также мотосезон откроют в Щекино. Мероприятие состоится 28 апреля на площади Ленина. 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
6 апреля 2024, суббота
12:00
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Касса
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