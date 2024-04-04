Открытие мотосезона
6 апреля в Туле пройдет акция «Внимание! Мотосезон!».
Байкеры соберутся у гипермаркета «Глобус», возле Музея самоваров на ул. Менделеевской, а также на ул. Советской, 110 и прокатятся по городу. Начало акции в 12.00. Подробная информация появится позже.
Также мотосезон откроют в Щекино. Мероприятие состоится 28 апреля на площади Ленина.
Где и когда?
Тула , Тула
6 апреля 2024, суббота
12:00
10 апреля, среда 00:00
9 апреля, вторник 00:00
18 октября - 13 апреля 2023
4 - 10 апреля
19 августа - 7 апреля 2023
28 декабря - 6 апреля 2023