Открытие мотосезона

6 апреля в Туле пройдет акция «Внимание! Мотосезон!».

Байкеры соберутся у гипермаркета «Глобус», возле Музея самоваров на ул. Менделеевской, а также на ул. Советской, 110 и прокатятся по городу. Начало акции в 12.00. Подробная информация появится позже.

Также мотосезон откроют в Щекино. Мероприятие состоится 28 апреля на площади Ленина.