Где заказать интерактивные программы и мастер-классы в Туле

Музейная студия «Тулячок» знакомит туристов и жителей города с оружейной столицей.
Интерактивные программы и мастер-классы от лучших краеведов-историков погрузят гостей города и его жителей в историю Тулы, познакомят с традициями ремесленников и героическими событиями края.
Музейная студия «Тулячок» также предлагает творческие занятия и праздничные посиделки у самовара, тематические дни рождения.
Компания с радостью организует для детей и взрослых увлекательное приключение по-тульски. Просто выберите то, что нравится вам:
- мастер-класс по росписи тульских пряников с чаепитием;
- «Огонь, вода и чародейские травы» (12+);
- интерактивная программа «У истоков тульского оружейного ремесла»;
- интерактивная программа «У самовара не скучаем» (история и традиции тульского чаепития с мастер-классом, играми и чаепитием);
- программа «Филимоновское чудо» с мастер-классом по росписи игрушки;
- интерактивная программа «Тула во времена Ивана Грозного» с мастер-классами, играми и чаепитием;
- интерактивная программа «Тула купеческая» с мастер-классом по росписи сумок-шоперов;
- исторические квесты;
- «День рождения» в нашем клубе.
Для гостей из Москвы есть особое предложение — программы под ключ с гидом, мастер-классами и вкусным обедом.
Если у вас нет компании, есть возможность присоединиться к группе. Для этого следите за расписанием событий в сообществе компании «ВКонтакте».
Хотите незабываемый отдых? Звоните по тел.: 8 (4872) 700-258, +7 960 601-27-36.
Тула, Красноармейский пр., 3.
vashtour-tula.ru