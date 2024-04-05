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Где заказать интерактивные программы и мастер-классы в Туле
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Где заказать интерактивные программы и мастер-классы в Туле

Хотите познакомиться с тульскими традициями? Узнать больше об истории Тульского края? Мы подскажем, кому можно доверить организацию такого мероприятия.

Музейная студия «Тулячок» знакомит туристов и жителей города с оружейной столицей.

Интерактивные программы и мастер-классы от лучших краеведов-историков погрузят гостей города и его жителей в историю Тулы, познакомят с традициями ремесленников и героическими событиями края.

Музейная студия «Тулячок» также предлагает творческие занятия и праздничные посиделки у самовара, тематические дни рождения.

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Компания с радостью организует для детей и взрослых увлекательное приключение по-тульски. Просто выберите то, что нравится вам:

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Для гостей из Москвы есть особое предложение — программы под ключ с гидом, мастер-классами и вкусным обедом.

Если у вас нет компании, есть возможность присоединиться к группе. Для этого следите за расписанием событий в сообществе компании «ВКонтакте».

Хотите незабываемый отдых? Звоните по тел.: 8 (4872) 700-258, +7 960 601-27-36.

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Тула, Красноармейский пр., 3.

vashtour-tula.ru

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сегодня, в 09:00 0
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