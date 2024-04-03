5 апреля в Concert Hall при участии музыкантов «Сектора Газа», старшей дочери Юрия Хоя — Ирины Клинских, а также специальных гостей, состоится большой концерт.

Основу концерта составят нетленки Юрия Клинских в исполнении группы «Сектор Газовой Атаки» при участии музыкантов золотого состава «Сектора Газа». Но главным событием вечера станет то, что основные хиты «Сектора» прозвучат вживую с использованием оригинальной голосовой дорожки Юрия Хоя. Вы услышите со сцены «Лирику», «Туман», «30 лет» и многие другие песни, исполненные любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских.



Стоимость: от 1700 руб.