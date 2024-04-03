Сектора Газа
5 апреля в Concert Hall при участии музыкантов «Сектора Газа», старшей дочери Юрия Хоя — Ирины Клинских, а также специальных гостей, состоится большой концерт.
Основу концерта составят нетленки Юрия Клинских в исполнении группы «Сектор Газовой Атаки» при участии музыкантов золотого состава «Сектора Газа». Но главным событием вечера станет то, что основные хиты «Сектора» прозвучат вживую с использованием оригинальной голосовой дорожки Юрия Хоя. Вы услышите со сцены «Лирику», «Туман», «30 лет» и многие другие песни, исполненные любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских.
Стоимость: от 1700 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
5 апреля 2024, пятница
20:00
28 декабря - 6 апреля 2023
18 октября - 13 апреля 2023
4 - 10 апреля
9 апреля, вторник 00:00
10 апреля, среда 00:00
19 августа - 7 апреля 2023