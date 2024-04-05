Пиковая дама
7 и 30 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула , улица Дзержинского, 8
7 апреля 2024, воскресенье
18:30
30 апреля 2024, вторник
18:30
26 марта - 10 апреля
19 августа - 10 апреля 2023
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