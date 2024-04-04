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Garage sale от Party Market

Garage sale от Party Market

7 апреля в «Октаве» пройдет первый весенний Garage sale от Party Market.

Что будет:

Целый день, с 12.00 до 19.00, классный пул участников: ребята которые распродают винтаж, аксессуары и вещи в идеальном состоянии.

Также будет детская «гаражка», сами дети будут продавать свои милые игрушки и станут маленькими предпринимателями.

Цель — подарить вещам вторую жизнь.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
7 апреля 2024, воскресенье
12:00
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