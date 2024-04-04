Garage sale от Party Market
7 апреля в «Октаве» пройдет первый весенний Garage sale от Party Market.
Что будет:
Целый день, с 12.00 до 19.00, классный пул участников: ребята которые распродают винтаж, аксессуары и вещи в идеальном состоянии.
Также будет детская «гаражка», сами дети будут продавать свои милые игрушки и станут маленькими предпринимателями.
Цель — подарить вещам вторую жизнь.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
7 апреля 2024, воскресенье
12:00
26 марта - 10 апреля
19 августа - 10 апреля 2023
9 апреля, вторник 00:00
18 октября - 13 апреля 2023
10 апреля, среда 00:00
4 - 10 апреля