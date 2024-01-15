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Дельфин

Дельфин

6 апреля в Concert Hall с особенным концертом выступит «Дельфин».

Творческую траекторию «Дельфина» невозможно предсказать или спрогнозировать. Каждый его актуальный релиз, очередная видео-работа и особенно новый концерт – это эксперимент. Прежде всего над самим собой, но неизбежно и над публикой.

«Дельфин» готовит завораживающие интерпретации любимых слушателями композиций, изящно сведённые в единую сюжетную концепцию. Обжигающий звук и воспламеняющая лирика традиционно будут усилены эффектным световым шоу и мультимедийными визуализациями, дополняющими музыкальную стихию «Дельфина».

Лейтмотивом этого весеннего концерта станет самое светлое, сильное и важное чувство, которое способно на всё. Любовь обязательно победит. 

Стоимость: от 1700 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
6 апреля 2024, суббота
20:00
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