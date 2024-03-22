Лидер и команда: в Туле прошла Альфа Конфа Практика

Фото пресс-службы АО «Альфа-Банк».

В среду, 20 марта тульский кластер «Октава» превратился в большую обучающую площадку для предпринимателей.

Альфа Конфа прошла уже более чем в десяти крупнейших городах России, а оружейная столица стала первой, кто принял новый практический формат.

Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка:

– Мы всегда поддерживаем предпринимателей и традиционно организовывали для них интересные форумы, конференции не только онлайн, но и такие, где можно было присутствовать лично. Сейчас мы не просто возрождаем мероприятия, но и делаем это в совершенно новом формате – Альфа Конфа.

На Альфа Конфе Практика мы надеемся вдохновить предпринимателей на максимум идей, озарений и полезного взаимодействия. Направлять и помогать в этом будут преподаватели бизнес-школ и владельцы крупнейших компаний страны.

Но главный ценный ресурс мероприятия — его гости. Городское бизнес-комьюнити, предприниматели, которые не просто хотят расти, а используют возможности для этого, не боятся пробовать и ведут за собой.

Алексей Себякин, региональный управляющий Альфа-Банком в Тульской области:

– Сегодня в этом пространстве собрались руководители и собственники, как небольших стартапов, так и те кто ведет свой бизнес уже многие годы и представляет целые группы компаний. Но всех вас объединяет неравнодушие к своему личностному развитию и развитию своего бизнеса. Конечно, у каждого из вас свои собственные цели и задачи, и могу сказать, что сегодняшнее мероприятие, организованное специально для вас в формате бизнес-практики поможет лучше понять такие важные современные аспекты для развития как личный маркетинг и личный бренд, а также лидерство и команда. Сегодня не будет теоретических лекций, а только кейсы, симуляторы и практика.

Хочу пожелать каждому из вас успехов в развитии вашего дела.

Альфа Конфа Практика в Туле увлекла участников на целый день. Перед гостями выступили четыре топовых спикера. Маркетолог звезд и брендов Роман Тарасенко рассказал об эффективных инструментах личного маркетинга, основатель Product Psychology, член экспертной коллегии Сколково Максим Яцкевич – о лидерстве как продукте.

Основатель HR‑экосистемы Support Partners Константин Борисов говорил о сильной команде как конкурентом преимуществе бизнеса, а основатель бренда KRYGINA cosmetics Елена Крыгина провела выступление на тему «Бизнес говорит. Личный бренд».

Спикеры поделились опытом, ответили на вопросы тульских предпринимателей и дали понять: успешным сегодня может быть каждый.

Роман Тарасенко, маркетолог звезд и брендов:

– Важно, чтобы люди перестали бояться инструментов и воспринимать личный бренд как что-то, что им как предпринимателям, не подходит. Многие считают, что прокачать личный личный бренд – значит, стать блогером. Это совсем не так.

Личный бренд – это про то, чтобы люди знали, кто стоит за компанией, за каждым конкретным малым бизнесом. Когда люди перестают бояться, пробуют, они находят в этом смысл. Личный бренд способен помочь в развитии 80-90% компаний. Это может быть отличной мотивацией зарабатывать больше, оставить след в предпринимательстве.

За полтора часа мне удалось рассказать о самом важном – смыслообразующих элементах. Всех тонкостей за это время не расскажешь, но я хотел, чтобы люди поняли: они могут создавать и генерировать смыслы.

Константин Борисов, основатель HR‑экосистемы Support Partners:

– Люди всегда были важны, но сейчас понимание и способность выстаивать хорошую системную работу с людьми становится более и более значимой. Что было со статьями об HR 10 лет назад? Они теснились на последних страницах деловой прессы. Сейчас они на передовицах. Люди стали новой нефтью, и за них будет все больше разворачиваться системная борьба.

Я надеюсь, что смог донести это до участников встречи. Но здесь важно не только услышать. Система такая же, как с походами в спортзал: один раз результата не принесет. Если же хотя бы 10% людей из зала воспользуются тем, что я рассказал, и будут эксплуатировать это в своей компании, я посчитаю свою работу выполненной.

Елена Крыгина, основатель бренда KRYGINA cosmetics:

– Я рассказала предпринимателям о своем опыте. Аудитория была необычной: около 80% – мужчины. Долго готовилась, это было вызовом для меня. Но какой бы бизнес не был – производство косметики или строительство, личный бренд работает одинаково. Я знаю, насколько сложно быть новатором, поэтому попыталась рассказать о том, что узнала путем проб и ошибок. Надеюсь, это было полезно.

Альфа Конфа Практика длилась десять часов, но никто не скучал. Ключевым событием интенсивного практикума стала бизнес-игра «Упаковщики смыслов». Участников разделили на команды, каждая из которых за час должна была снять ролик на заданную тему.

Владельцы компании примерили на себя необычные роли – актеров, монтажеров и видеооператоров. Получилось весело и познавательно!

Марианна Евсеева, персональный стилист для предпринимателей и экспертов, учредитель компании «ОКБ»:

– Мероприятие классное. Мне есть с чем сравнить, и я приятно удивлена организацией. Сюда приехали очень классные спикеры, обычно для того, чтобы попасть на вступления такого уровня, нужно ехать в столицу.

Темы были актуальные. О личном бренде сейчас говорят много и разными словами, но здесь это подсветили с другой стороны. Было очень интересно. Впечатлило выступление про управление командой. Раньше я работала HR-специалистом в международной компании, мне это близко.

Игра – просто огонь. Мы старались, а когда прошли в финал, радовались как дети, визжали от восторга. Обменялись контактами, поговорили с коллегами, зарядились. Спасибо Альфа-Банку за это событие!

Ольга Бурмицкая, руководитель внедрения медицинской информационной системы «ПикоМед:

– Было интересно. Вроде бы, нам рассказали прописные истины, но это было полезно. Интересно было услышать про кейсы коллег., услышать об их опыте Через призму практики понимание приходит гораздо быстрее. Спасибо за мотивацию и знания!

Дмитрий Абрамов, бизнесмен:

– Мне было очень интересно услышать о том, насколько важен личный бренд. Было много важный мыслей, которые я обязательно применю на практике. Ну и игра была супер. Мне досталась роль монтажера. совершенно необычная для меня. Пришлось быстро изучить программу, выполнить поставленные задачи. Настоящий выход из зоны комфорта.

Мы познакомились с ребятами, обменялись контактами, что очень ценно для каждого из нас. Было супер!

К слову, следующий бизнес-практикум для предпринимателей от Альфа-Банка состоится в Калуге 25 марта. По словам организаторов, участников также ждет знакомство с полезными экспертами, знакомства и инсайды, которые помогут развивать бизнес.

Список остальных городов есть на сайте Альфа-Банка. Регистрация бесплатная.