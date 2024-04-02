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Мобильная связь в Туле и области: экспертное мнение директора макрорегиона «Центр» Tele2
erid: 4CQwVszH9pWwojGJahj; Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Мобильная связь в Туле и области: экспертное мнение директора макрорегиона «Центр» Tele2

Честно и открыто — именно так отвечал Денис Маликов на вопросы читателей Myslo.

Вопросов было слишком много, поэтому мы выбрали самые острые и сделали два выпуска — про стоимость тарифов и качество связи.

Денис встретился с ведущим и блогером Евгением Ребровым, который задавал вопросы местных жителей о покрытии сети в Тульской области. Особый интерес у туляков вызвали вопросы качества связи в Щегловской Засеке и Северной Мызе, а также причины, по которым интернет менее стабильный в торговых центрах и в поездах на пути в Москву.

В этом выпуске вы узнаете о мерах, которые принимаются для улучшения голосовой связи и скорости передачи данных в регионе, включая модернизацию оборудования и расширение сети.

Денис Маликов занимает пост директора макрорегиона «Центр» Tele2. В его обязанности входит развитие Tele2 в девяти областях, «кольцом» окружающих столицу: Тульской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Тверской, Смоленской и Калужской, Ярославской и Ивановской.

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Автор:
вчера, в 13:40 −1
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