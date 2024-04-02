Мобильная связь в Туле и области: экспертное мнение директора макрорегиона «Центр» Tele2

Вопросов было слишком много, поэтому мы выбрали самые острые и сделали два выпуска — про стоимость тарифов и качество связи.
Денис встретился с ведущим и блогером Евгением Ребровым, который задавал вопросы местных жителей о покрытии сети в Тульской области. Особый интерес у туляков вызвали вопросы качества связи в Щегловской Засеке и Северной Мызе, а также причины, по которым интернет менее стабильный в торговых центрах и в поездах на пути в Москву.
В этом выпуске вы узнаете о мерах, которые принимаются для улучшения голосовой связи и скорости передачи данных в регионе, включая модернизацию оборудования и расширение сети.
Денис Маликов занимает пост директора макрорегиона «Центр» Tele2. В его обязанности входит развитие Tele2 в девяти областях, «кольцом» окружающих столицу: Тульской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Тверской, Смоленской и Калужской, Ярославской и Ивановской.