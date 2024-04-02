Хандра или депрессия: разбираемся с весенней апатией и упадком сил

Спойлер: главное — не ругать себя и обратиться за помощь, если страдаете две недели и больше.

За первый квартал 2024 года продажи антидепрессантов в России выросли на 45%. У нас эпидемия депрессии? Поговорили о этом с Евгенией Воробьевой, врачом-психиатром, психотерапевтом, зав. отделением пограничных состояний Тульской областной психиатрической больницы им. Каменева.

Я работаю врачом-психиатром с 2009 года, заведующей отделением с 2012-го. Специализация нашего отделения- лечение пациентов с пограничными состояниями, в основном это депрессивные и тревожные расстройства. В отделении 50 коек для стационарного лечения, отделение является смешанным: 15 коек мужских, остальные — женские. Возраст пациентов — от 18 до 65 лет, но бывают пациенты и старшего возраста.

Есть такое понятие — сезонное аффективное расстройство. Это вид депрессии, которая возникает в определенные времена года. Например, зимой, когда холодно, мало солнечного света. Или весной многие испытывают усталость, сонливость, апатию, снижение настроения. Помните у Пушкина? «Весну я не люблю, весной я болен».

Весенняя депрессия не имеет пола, проявления возникают как у женщин, так и мужчин, просто может протекать по-разному. Слабость, раздражительность, плаксивость, недовольство внешним видом — это у женщин. Мужчины становятся равнодушными, раздражительными и агрессивными. У всех может быть бессонница, вялость, уныние, безразличие, тревога, заторможенность. Могут сниться кошмары и меняться аппетит.

Вообще депрессий сейчас стало реально много. И не потому, что раньше мы были «недообследованные». Жизнь ускорилась, и мы не успеваем за современными стандартами.

Не догоняем, не можем найти в себе силы, ресурсы и в целом желания. А общество требует — надо идти вперёд! Это несоответствие темпу один из важных моментов, провоцирующих депрессию.

Очень часто мы недооцениваем депрессию истинную и не можем отличить ее от хандры. Когда есть состояние усталости, подавленное настроение, нарушение сна, тревожность, волнение, нарушение аппетита — это уже звоночки, чтобы обратиться за квалифицированной помощью.

Сейчас в обществе изменилось отношение к психологической и психиатрической помощи. Молодые люди не стесняются обращаться за помощью, активно находят информацию про специалистов, делятся ею между собой, сами проходят шкалы депрессии (их много в интернете, вот, например, здесь). И просто приходят с этим к нам: «Вот я чувствую, что у меня нет сил, хотелось бы выяснить есть ли у меня депрессия». У них нет зашоренности старшего поколения, мол, психиатры таблетками превращают пациентов в «овощ». Наоборот, они понимают, что от психического здоровья зависит все остальное. И за помощью нужно обращаться к профессионалам. Ведь никто же не лечит себе зубы сам — все идут к стоматологам. Так и с психикой.

Хандра — это не депрессия, точно. Если вы в течение несколько дней чувствуете упадок сил, может быть, надо обратить внимание на свой организм? Почему вы это чувствуете, почему хочется передохнуть? Проще говоря, если вы чувствуете себя отдохнувшим после сна, после выходных, значит, просто накопилась усталость.

Надо прислушаться к своему организму, обратить внимание на его потребности. И, может быть, среди всей суеты выделить себе время для отдыха.

Еще один момент. Весна — время обострения хронических заболеваний, например, гастритов, астмы, аллергий, ревматизмов. И это может усугубить проблемы с настроением.

Весной полезно делать чекап по здоровью — не только проходить положенную диспансеризацию, но и определять дефициты витаминов и минералов, оценивать гормональный фон. Обязательно нужно проверить

— уровень витамина Д. Это сейчас клиническая рекомендация психиатров и эндокринологов. Витамин Д — главный витамин счастливой и здоровой жизни. Особенно в нашем климате, где всего-то 120 солнечных дней в году. А с едой мы его получаем недостаточно.

— показатели гормонов щитовидной железы. В нашей полосе распространен гипотериоз. А нехватка гормонов щитовидки сильно влияет на настроение и то, насколько вы себя энергично и бодро чувствуете.

— показатели железа. Анемия, и скрытая в том числе, тоже определяет вашу бодрость и настроение.

Наш организм — очень сбалансированная система. Если есть какие-то дефициты, надо реагировать и восполнять их. Если с физиологией все ок, тогда разбираемся дальше. С нашими мозгом и эмоциями. И я всегда говорю своим пациентам: работа над собой самая сложная, но интересная и благодарная.

Любому человеку нужно время на адаптацию от зимы к теплому времени года. И тут главное — сколько по времени на это требуется. Если появились симптомы (сниженный фон настроения, усталость, апатия), и они не проходят более двух недель и после отдыха, если симптомы только усугубляются (появляются тревожность, волнение, нарушение сна и аппетита) — это повод обратиться за помощью. Ведь есть риск усугубления состояния.

2 недели — примерно столько нужно здоровому человеку, чтобы адаптироваться, принять новый, весенний образ, походить по магазинам и сменить гардероб, привести в порядок себя, свой дом.

Прежде чем поставить диагноз «депрессия», мы оцениваем и другие симптомы. Есть ли у человека колебания настроения в течение дня? Есть ли чувство отдыха? Есть ли тревожность, необоснованное волнение? Какой аппетит? Какой ночной сон? Мы оцениваем состояние — ухаживает ли он за собой или нет. Это очень важный показатель — потребность привести себя в порядок. Как в «Маленьком принце»: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету». Мы оцениваем, как человек разговаривает и двигается, есть ли замедленность в речи, мыслях и действиях.

Если человек говорит «у меня депрессия, не могу пойти на работу», но при этом может встать и легко отправиться с друзьями в кино, с семьей на природу, это называется как угодно, но не депрессия точно! Возможно, в этом случае у человека есть психологические проблемы, он не может принять ситуацию на работе, постоянно критикует себя, боится неудачи. Возможно, ему не хватает уверенности в себе, человек склонен к сомнениям, впечатлителен и мнителен. И да, ему тоже нужна помощь психолога или психотерапевта.

Любая психотерапевтическая методика, практика дает результат, но для этого в ней надо работать. Вот, к примеру, практика благодарности. В этот момент мы осознаем, что у нас есть ресурсы, и благодаря этому находим в себе силы двигаться дальше. Очень часто говорят: ой, да это понятно, да это легко. И тем не менее для этого нужно сесть и уделить время СЕБЕ! Ведь в большинстве своем мы выделяем время на что и кого угодно, но не для себя. Вспомните, как давно вы сидели, размышляли и записывали в дневник свои мысли?

Аарон Бек, основатель когнитивно-поведенческой терапии, известнейший специалист по лечению депрессий, до конца своих дней вел дневник своего психологического состояния. А прожил он, на минуточку, 100 лет. Именно его шкалу депрессии используют для диагностики и самодиагностики депрессивных состояний и определения их тяжести.

В нашем отделении получают помощь люди в пограничных состояниях. Это средней степени течение депрессии и тревожных состояний. Когда есть панические атаки, вегетативные проявления (повышение давления, потливость, суетливость и др). Человеку действительно тяжело с собой справляться, он не находит ресурса, у него нет сил, чтобы снять проблему.

Именно в состоянии легкой и средней степени депрессии люди сами обращаются за помощью. Причем в средней степени — чаще всего. В тяжелом состоянии у человека снижена критика к своему состоянию, он не видит и не осознает, что нуждается в помощи. В таких случаях чаще пациентов привозят родственники. У нас в стационаре работают психотерапевтические группы, психологи. Ну и конечно, такие состояния требуют фармподдержки.

Сейчас антидепрессанты могут назначать и выписывать рецепт не только психиатры и психотерапевты, но также неврологи и терапевты. Кстати, некоторые антидепрессанты обладают обезболивающим эффектом. Представьте, хроническая боль мучает человека постоянно, у него депрессивное настроение. Антидепрессанты снимают боль, тревожность по поводу своего физического недуга — и настроение повышается!

Можно ли вылечить депрессию? Если депрессия обусловлена усталостью после зимнего периода, если она возникла после стрессовой ситуации, но до этого организм со всем справлялся, из таких состояний чаще всего наступает полное выздоровление.

Если же человек склонен к тревожности, беспокойству, есть наследственные факторы, то возможны длительные этапы ремиссии. Но риск повторения есть всегда.

Я обычно говорю пациентам — вы не стесняйтесь беспокоить своего врача. Посещайте раз в месяц психиатра, чтобы он оценил ваше самочувствие и потребность в лечении.

Что лично мне помогает сохранять здоровой психику — знания и занятия, которые я делаю с удовольствием. Я живу для себя! Это сейчас модный тренд, но мало кто может пояснить, что это значит. Я с удовольствием иду на работу и с удовольствием работаю, это же моя потребность и я отношусь с уважением к своему выбору. Мне хочется лечить людей — я лечу и получаю от этого удовольствие. Я уделяю внимание отдыху, занимаюсь спортом, правильно питаюсь. Жить для себя и с удовольствием — это про свою ответственность за свою жизнь, быть для себя заботливым человеком. А еще это про заботу о своём эмоциональном состоянии, настроении, отношениях с близкими. Ведь самая частая причина депрессий, увы, это от трудностей выстраивания взаимоотношений, от отсутствия доверия, открытости и близости.

Психологическую помощь можно получать амбулаторно – с 1 июля прошлого года в Тульской области работают 13 кабинетов психологической помощи. Есть дневной стационар нашей больницы на ул. Первомайской в Туле.