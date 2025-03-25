Видеоэкскурсия по ЖК «Престиж»: каким получился дом на ул. Седова в Туле

erid: F7NfYUJCUneRHUrbzQt4; Фото Алены Мур и Дмитрия Дзюбина. Видео Алены Мур.

Жилой комплекс «Престиж» – это девятиэтажный двухподъездный дом на 108 квартир с благоустроенным двором, парковкой и площадками для занятий спортом и отдыха.

Современные технологии и удобство встречают нас уже на входе в ЖК. На огороженную территорию можно попасть через две калитки с видеодомофоном или через въездные ворота с дистанционным управлением. Во дворе, подъездах и лифтах установлены камеры.

Безопасный двор для всей семьи

Металлическое ограждение по периметру территории обеспечивает приватность и безопасность. Со стороны улицы Седова забор усилен поликарбонатными листами, это защищает территорию от снега, пыли и шума.

На территории – резиновое покрытие европейского производства и профессиональные тренажеры, позволяющие в буквальном смысле сменить зал на занятия на свежем воздухе. Если спорт не ваша стихия, для вас – зоны отдыха с видом на закат.

Стильный подъезд, который надолго сохранит красоту

Над входными группами самого дома поработали дизайнеры, здесь построена красиво обыгранная художественной кладкой монолитная колонна.

Лифтовые холлы отделаны керамогранитом, что не только эстетично выглядит, но и защищает стены от механических повреждений. На потолке популярное сейчас решение – грильятто: поперечные профили, образующие декоративную решетку. Ну и конечно, отдель­ная гордость застройщиков – сами лифты. Пассажирские и грузовые лифты бренда XiZi – одни из самых известных на современном рынке.

Комфортные и просторные квартиры

Квартиры в ЖК «Престиж» проектировались с учетом потребности каждого члена семьи. Это не то, что предлагают в «человейниках» с планировками по 15-20 кв. м.

Здесь вы найдете полноценные кухни, вынесенные в отдельное помещение; просторные лоджии, большие комнаты и спальни, разделенные между собой. В такой квартире у каждого будет свое пространство, а не общая площадь, в которой придется ютиться сразу всем.

Межквартирные перегородки построены из газосиликатных блоков толщиной 300 мм, что обеспечивает достойную звукоизоляцию. Межкомнатные перегородки выполнены из газосиликатных блоков толщиной 100 мм, а стены санузла – из влагостойкого пазогребня. Армированные перемычки дверных проемов, в отличие от деревянных, исключают прогибы.

Наружные стены построены по принципу «пирога»: газосиликатных блоков толщиной 400 мм, воздушного зазора 20 мм и керамического лицевого кирпича толщиной 120 мм. Общая толщина стен в итоге составляет целых 540 мм. В местах стыка наружных стен и монолитных пилонов предусмотрено утепление.

В квартирах установлены оконные четырехкамерные блоки «Века ВХС-60»; также есть французские окна из профиля «Века ВХС-72» – пятикамерные, с армированным статическим соединителем и премиальной фурнитурой Roto. Такие окна не будут продуваться и наполнят квартиру светом. Ва всех стеклопакетах – энергосберегающее стекло, а на створках лоджии смонтированы «детские замки».

В квартирах – индивидуальное отопление. В них уже установлены котлы фирмы «Аристон». Это значит, что вам не нужно будет дожидаться начала отопительного сезона, погоду в доме вы будете настраивать сами.

От покупки до переезда – пара месяцев

Дом в ЖК «Престиж» уже сдан, а квартиры ждут только косметического ремонта. В них уже выполнена цемент­но-песчаная стяжка, что позволяет сразу же приступить к укладке финишного напольного покрытия – плитки или ламината.

В квартирах выполнена отдел­ка white box*. Это упрощает ремонт, минуя этап оштукатуривания. Работы выполнены согласно всем технологическим процессам и под чутким кураторством специалистов.

Кладовые – чтобы не хранить лишнее в квартире

В цокольном этаже предусмотрены кладовые помещения. Застройщик предусмотрел важную деталь – козырек из металлического профиля и армированного поликарбонатного листа перед спуском в кладовую, чтобы исключить попадание осадков.

Кладовые помещения просторные, сухие и с комфортной температурой внутри, чтобы ваши вещи были в целости и сохранности. В кладовых тоже сделана цементно-песчаная стяжка, что позволяет вам сделать любое напольное покрытие.

В кладовых установлены металлические двери с замком и вырезами в нижней части для циркуляции воздуха. Также предусмотрен второй выход на парковочную зону за домом.

Развитая инфраструктура

Рядом с ЖК «Престиж» находится еще один проект застройщика – ЖК «Солнечный». Он состоит из шести 17-этажных одноподъездных домов с современным детским садом «Солнышко».

Оба проекта выполнены в едином стиле. Рядом есть еще много детских садов и несколько школ. В доступности – магазины, торговый центр, центры развития детей, ПВЗ и фитнес-центры.

Также есть много остановок общественного транспорта, что позволит удобно добираться в любую точку города даже без автомобиля.

В нескольких минутах от ЖК находится Центральный парк им. П. П. Белоусова, ТулГУ, мемориальный комплекс «Три штыка», автовокзал, ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

В доме ЖК «Престиж» еще есть свободные квартиры. Переехать в них можно без хлопот: застройщик предлагает услугу по ремонту квартир под ключ.

Дизайнерских решений много, вам остается выбрать подходящее и готовиться к переезду!

престижтула.рф

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