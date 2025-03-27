Виртуальная колоноскопия: в чем преимущество диагностики без эндоскопа

О современном методе исследования рассказал заместитель главного врача по лучевой диагностике Клиники Эксперт, рентгенолог высшей квалификационной категории Роман Строков.
— Виртуальная колоноскопия — современный метод лучевой диагностики. Сделанные томографом снимки обрабатываются компьютером, создавая трехмерную модель кишечника. Метод мало инвазивный, а значит доставляет пациенту меньше дискомфорта, при этом дает возможность оценить анатомию толстого кишечника и провести онкоскрининг.
Виртуальная колоноскопия может использоваться как метод скрининга для выявления предраковых объемных патологических процессов.
Состояние слизистой такое обследование не покажет, но позволит уточнить, есть ли патологические изменения стенки кишечника — полипы, дивертикулы или рак, а также позволяет оценить состояние тканей и органов рядом с кишечником.
— Обследуя с помощью КТ толстый кишечник, мы попутно получаем информацию об окружающих его органах и тканях. Например, можно увидеть и оценить состояние жировой ткани рядом с кишечником, оценить состояние лимфатической системы, уточнить или исключить, имеет ли место инвазия раковых клеток в жировую клетчатку. Это пригодится для постановки точного диагноза.
При классическом обследовании такую информацию невозможно получить, так как эндоскопическая методика ограничена просветом кишечника. В этом и заключается несомненное преимущество компьютерной томографии.
Подготовка к обследованию несложная. За несколько дней до нее необходимо изменить режим питания и придерживаться специальной безшлаковой диеты, а перед обследованием очистить кишечник. Пациенты Клиники Эксперт получают подробный инструктаж при записи на исследование.
Само же обследование длится 10-15 минут. До начала процедуры можно выпить спазмолитик, чтобы расслабить кишечник. Спустя 10 минут пациент ложится на стол томографа. В прямую кишку ему вводится небольшой одноразовый наконечник, соединённый с трубкой, по которой нагнетается воздух в просвет кишечника.
После этого аппарат КТ выполняет два сканирования: в положении на спине, затем пациент переворачивается на живот.
Полученные снимки обрабатывает специальная программа и составляет трехмерную модель кишечника. Благодаря ей врач может без эндоскопа оценить состояние органа.
На мониторе доктор оценивает трехмерный «слепок» толстой кишки, после чего проводит эндоскопическую виртуальную оценку просвета толстого кишечника, а так же оценивает «развернутый» просвет толстой кишки (слева на фото), что позволяет детально рассмотреть очертания и контуры внутренней стенки кишки.
— Да, есть некоторые ограничения, поскольку это компьютерное изображение. Оно не позволяет, например, увидеть реальный цвет слизистой, а лишь оценить ее контур. Есть ли там отек или покраснение, эрозия, язва — этого тоже не скажешь в этом случае. Однако для выявления предраковых заболеваний, в том числе полипов информации достаточно. В нормальном состоянии внутренний контур толстой кишки дополнительных образований не имеет. Если есть какие-то образования, мы их обязательно увидим при виртуальной колоноскопии.
Если будет выявлен полип или другое какое-то образование, то следующим этапом станет классическое эндоскопическое исследование.
Показанием к проведению виртуальной колоноскопии может стать недавно проведенная «неполная» эндоскопическая методика ввиду наличия спаечного процесса или анатомических особенностей строения кишечника, а также если есть положительный тест на скрытую кровь в кале или у пациента отягощенный онкологический анамнез в первом поколении по раку пищеварительной системы.
Необходимо помнить, что раннее выявление предраковых заболеваний значительно улучшает прогноз пациента.
Записаться на прием к специалисту можно по телефону 8 (4872) 33-79-61 и на сайте tul.mrtexpert.ru.
Тула, ул. Болдина, 76.
Тел. 8 (4872) 33-79-61.
Режим работы: ежедневно с 7.00 до 23.00.