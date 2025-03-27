Виртуальная колоноскопия: в чем преимущество диагностики без эндоскопа

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Эндоскопическая методика – золотой стандарт исследования толстой кишки. Но недавно перенесенная операция, спаечный процесс или анатомические особенности могут стать преградой для эндоскопа. На помощь придет виртуальная колоноскопия.

О современном методе исследования рассказал заместитель главного врача по лучевой диагностике Клиники Эксперт, рентгенолог высшей квалификационной категории Роман Строков.

— Виртуальная колоноскопия — современный метод лучевой диагностики. Сделанные томографом снимки обрабатываются компьютером, создавая трехмерную модель кишечника. Метод мало инвазивный, а значит доставляет пациенту меньше дискомфорта, при этом дает возможность оценить анатомию толстого кишечника и провести онкоскрининг.

Виртуальная колоноскопия может использоваться как метод скрининга для выявления предраковых объемных патологических процессов.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Состояние слизистой такое обследование не покажет, но позволит уточнить, есть ли патологические изменения стенки кишечника — полипы, дивертикулы или рак, а также позволяет оценить состояние тканей и органов рядом с кишечником.

— Обследуя с помощью КТ толстый кишечник, мы попутно получаем информацию об окружающих его органах и тканях. Например, можно увидеть и оценить состояние жировой ткани рядом с кишечником, оценить состояние лимфатической системы, уточнить или исключить, имеет ли место инвазия раковых клеток в жировую клетчатку. Это пригодится для постановки точного диагноза.

При классическом обследовании такую информацию невозможно получить, так как эндоскопическая методика ограничена просветом кишечника. В этом и заключается несомненное преимущество компьютерной томографии.

Подготовка к обследованию несложная. За несколько дней до нее необходимо изменить режим питания и придерживаться специальной безшлаковой диеты, а перед обследованием очистить кишечник. Пациенты Клиники Эксперт получают подробный инструктаж при записи на исследование.

Само же обследование длится 10-15 минут. До начала процедуры можно выпить спазмолитик, чтобы расслабить кишечник. Спустя 10 минут пациент ложится на стол томографа. В прямую кишку ему вводится небольшой одноразовый наконечник, соединённый с трубкой, по которой нагнетается воздух в просвет кишечника.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

После этого аппарат КТ выполняет два сканирования: в положении на спине, затем пациент переворачивается на живот.

Полученные снимки обрабатывает специальная программа и составляет трехмерную модель кишечника. Благодаря ей врач может без эндоскопа оценить состояние органа.

На мониторе доктор оценивает трехмерный «слепок» толстой кишки, после чего проводит эндоскопическую виртуальную оценку просвета толстого кишечника, а так же оценивает «развернутый» просвет толстой кишки (слева на фото), что позволяет детально рассмотреть очертания и контуры внутренней стенки кишки.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Да, есть некоторые ограничения, поскольку это компьютерное изображение. Оно не позволяет, например, увидеть реальный цвет слизистой, а лишь оценить ее контур. Есть ли там отек или покраснение, эрозия, язва — этого тоже не скажешь в этом случае. Однако для выявления предраковых заболеваний, в том числе полипов информации достаточно. В нормальном состоянии внутренний контур толстой кишки дополнительных образований не имеет. Если есть какие-то образования, мы их обязательно увидим при виртуальной колоноскопии.

Если будет выявлен полип или другое какое-то образование, то следующим этапом станет классическое эндоскопическое исследование.

Показанием к проведению виртуальной колоноскопии может стать недавно проведенная «неполная» эндоскопическая методика ввиду наличия спаечного процесса или анатомических особенностей строения кишечника, а также если есть положительный тест на скрытую кровь в кале или у пациента отягощенный онкологический анамнез в первом поколении по раку пищеварительной системы.

Необходимо помнить, что раннее выявление предраковых заболеваний значительно улучшает прогноз пациента.

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