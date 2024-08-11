Море музыки и подарков, борьба сапсерферов и ночной заплыв с фонариками: первый репортаж с фестиваля Myslo-SUP

Готовы первые фотографии с фестиваля и большого пикника «Слободы». Делимся с вами.

Фестиваль Myslo-SUP состоялся в Платоновском парке в субботу 10 августа. С 13 часов и до самого вечера одна из аллей парка и пруд стали центром притяжения для сотен туляков.

В течение дня гребцы на сапах выясняли, кто из них сильнейший. Самым сильным достался приз в 30 тысяч рублей, а в индивидуальных зачетах мужчин и женщин были разыграны по 20 тысяч рублей.

Помощь в организации соревнований редакции Myslo оказала Федерация гребли Тульской области.

Пока шли состязания на берегу малышей ждала целая куча самых разных активностей и бесплатные угощения. Центром детских развлечений стал генеральный спонсор — АО «Альфабанк».

Также приятные сюрпризы подготовила компания «Матяш», угостив малышей хрустящими кукурузными палочками, а компания «Балтика» баловала гостей фестиваля освежающими безалкогольными напитками.

Везунчики получили подарки от партнеров мероприятия Tele2, сети магазинов «Лазаревская лавка», ГК «Автоимпорт», «Современника».

Одной из основных точек притяжения стали бесплатные сапы, на которых смогли покататься все желающие.

Гости фестиваля смогли познакомиться с такими видами занятий, как ZUMBA, FITROCK и BALANCE, которые с присущим им задором провели тренеры Фитнес Парка.

В течение дня настроение гостям фестиваля создавал DJ Kimmi Moon, а хедлайнером стала кавер-группа «Пряник Band».

Завершил фестивальный день заплыв на сапах с фонариками и медитацией. Уже после ее окончания ее участники наслаждались приятным вечером на воде и фотографировались на фоне отражающихся в поверхности пруда фонариков.

Готовы показать часть фото с фестиваля в исполнении Ильи Ходаковского:

Большой репортаж смотрите позже на сайте Myslo.