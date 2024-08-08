Myslo-SUP в Туле: какие призы и подарки можно получить на фестивале

Самым спортивным – деньги, а гостям фестиваля – сап и целая гора подарков от партнеров мероприятия.

Не только целая поляна развлечений, гонка сапсерферов, но и приятные памятные и полезные подарки ждут гостей фестиваля Myslo-SUP. Мероприятие пройдет в ближайшую субботу, 10 августа.

Рассказываем, какие активности будут проводить наши партнеры и как получить подарок от спонсоров и организатора фестиваля — редакции Myslo.

На кону — сап

Пляжную сап-вечеринку в гавайском стиле проведет на берегу платоновского пруда магазин сапов «Тулафорния». На вечеринке гостей будут не только угощать бесплатными прохладительными напитками, но и разыграют среди них сап. Для участия в розыгрыше всего-то надо сфотографироваться в фотозоне, организованной в гавайском стиле.

Пей бесплатный безалкогольный мохито, делай фото в гавайском стиле и получай возможность выиграть сап!

Приходите к началу фестиваля — 13.00 — и узнайте подробности розыгрыша на локации «Пляжная сап-вечеринка».

Приятности участникам пикника «Слободы»

На берегу недалеко от ротонды редакция Myslo организует фотозону «Пикник». Приходите, фотографируйтесь, выкладывайте фото в ВКонтакте с хештегом #Myslo. Три фото, которые наберут за день больше всего лайков, получат подарки от партнера фестиваля Tele2.

Мобильный оператор Tele2 следит за трендами и участвует в самых топовых событиях нашего города. Фестиваль Myslo-SUP не стал исключением. О времени окончания конкурса сообщит ведущий.

Помимо этого, каждый час Myslo будет проводить розыгрыш призов среди всех участников фестиваля. Для участия нужно будет взять в палатке «Слободы» купон, заполнить его и опустить в лототрон. Каждый час мы будем доставать по одному купону и вручать подарок везунчику. Выиграть можно практичные и вкусные подарки от Tele2 и магазинов «Лазаревское». Важно, что шанс получить приз от партнеров фестиваля есть в течение всего дня! Последний розыгрыш состоится в 20.00.

Всех активных участников фестиваля — смельчаков, решившихся впервые попробовать свои силы на сапе или поучаствовавших в активностях Фитнес Парка — ждет приятный бонус — безалкогольные, освежающие напитки от компании «Балтика».

Производственная компания «МАТЯШ» на протяжении 25 лет радует своих покупателей большим ассортиментом снековой продукции. Наиболее популярными стали кукурузные палочки с игрушкой — «Королевские», «Мика», кукурузные шарики с сыром «Лайф», попкорн «БУМС», чипсы «ЛАЙК», луковые кольца «Лучок».

Компания «Матяш» устроил гостям праздника полезный и сытный перекус: бесплатно угостит детей и взрослых кукурузными палочками.

Автомобильные плюшки

ГК «Автоимпорт» тоже приготовила для посетителей свой локации «Автопати» сюрпризы. В течение дня нужно прийти на плотину у пруда и узнать подробности участия в розыгрыше. Вечером на сцене разыграют полезные подарки от спонсора фестиваля.

Спорт и деньги

Конечно, главный приз фестиваля достанется самым спортивным сапсерферам.

На сегодняшний день на соревнования зарегистрировались 20 команд.

Участникам гонки предстоит на скорость преодолеть дистанцию в 300 м с огибанием буёв. Две команды из двух человек выходят на старт, каждый из спортсменов стартует на индивидуальном сапе, заканчивает круг и передает эстафету второму. По итогу фиксируется время обоих — командное время. По окончании первого этапа в финал выходят 5 самых быстрых команд. Именно они и разыгрывают между собой главный приз. Помимо этого ведется подсчет личного времени каждого спортсмена для определения победителя индивидуальных зачетов среди женщин и мужчин.



Победителей командной гонки ждет приз в 30 000 рублей.

За лучшее время — среди женщин и среди мужчин — по 20 000 рублей.

Если вы любите активный отдых, собирайте команду и боритесь за главный приз!

Участие в гонках платное: 4000 рублей с команды (без своего сапа), со своим сапом — 3 000 рублей. Требуется предварительная регистрация.

Кроме спортивной части на пруду запланировано множество активностей: йога на сапах, пробные заезды для новичков и романтичный ночной заплыв с фонариками и медитацией. Фонарики участники заплыва получат перед стартом.

Большой пикник «Слободы»

Параллельно с водной историей туляков на берегу ожидает большая программа, которую готовят для гостей партнеры фестиваля.

Центром детской зоны развлечений станет локация от генерального спонсора фестиваля АО «Альфабанк». Здесь юных гостей будут ждать большие деревянные игры и целая стена-раскраска!

Ну и конечно, какой праздник без угощения — целая тележка бесплатного попкорна будет ждать юных гостей! Площадку вы быстро найдете — по большому красному коту.

Также в детской зоне юные гости смогут познакомиться с играми-VR и роботами.

Кстати! На пикнике будут организованы фотозоны для ваших шикарных фото! Будет звучать электронная музыка от DJ Kimmi Moon, а хедлайнером мероприятия станет группа «Пряник Band».

Партнер мероприятия ООО Специализированный Застройщик «Современник» обустроит зону пикника. Ее вы узнаете по мягким пуфикам. А еще здесь будут угощать фруктами! Можно перекусить и понаблюдать за успехами спортсменов.

Любителей вкусного кофе будут ждать две кофейни, а если захочется подкрепиться по-серьезному, то вас будет готов сытно накормить ITS HOT смокер и гриль бар: ароматные ребрышки барбекю, сочный шашлык с хрустящими пшеничными лепешками, кебаб на гриле, авторские лимонады и многое другое.

Любите активно проводить время, но сапы — не ваш конек? Для вас тренеры «Фитнес парка» проведут сразу несколько зажигательных уроков! Гости фестиваля смогут познакомиться с такими видами занятий, как ZUMBA, FITROCK и BALANCE. В программе предусмотрено целых четыре урока с фитнес-тренерами. Занятия бесплатные!

Активности на воде

Йога на сапах. Уникальная возможность для гостей фестиваля совместить приятное с полезным и даже, возможно, открыть для себе что-то новое!

Уроки йоги проведет Татьяна Попова, директор «Центра Ментального Фитнеса». Занятия бесплатные, по 20 минут каждое. Чтобы всем хватило места, нужно заранее зарегистрироваться.

Ночной заплыв с медитацией. Самая красивая точка фестиваля. Вечером на закате на воду встанут десятки сапов. Каждый участник, зарегистрировавшийся заранее, получит фонарик, и на время медитации водная поверхность пруда будет походить на отражение звездного неба!

Давайте вместе зажжем наши звезды!

Участие в ночном заплыве с медитацией бесплатное. Но! Прием заявок на ночной заплыв на сапах, арендованных для проведения фестиваля редакцией «Слободы», окончен. На ночной заплыв принимаем теперь заявки только от обладателей собственных сапов. В целях безопасности его участникам нужно иметь спасательный жилет.

Если вы регистрировались для участия на фестивальных сапах, но планы изменились, сообщите, пожалуйста, об этом! Чтобы не получилось так, что мы кому-то отказали в регистрации, а в итоге сап остался пустым.

Ну и конечно, не останутся в стороне те, кто ни разу не стоял на доске, но очень хочет по­пробовать! На празднике будут работать опытные инструкторы от наших партнеров — Тульской федерации гребли на байдарках и каноэ и СапКлубТула. Это бесплатно. В расписании предусмотрено два времени для тестовых заездов на сапе. Попробуйте, вам понравится, но учтите: количество мест для новичков ограничено. Нужно предварительно зарегистрироваться.

как зарегистрироваться

Чтобы принять участие в гонке, ночном заплыве с медитацией или попробовать свои силы на сапе, необходимо прислать заявку на [email protected].

В заявке нужно указать:

имя участника, контактный телефон;

количество участников;

на что конкретно регистрируетесь.

Пожалуйста, напишите Myslo-SUP в теме письма!

Программа фестиваля

13.00 — открытие фестиваля. Приветственное слово от команды «Слободы», Myslo и минспорта Тульской области.

Активности на воде

13.00-14.00 — регистрация участников заездов, ин­структаж и жеребьевка. Проводят спортсмены Тульской федерации гребли на байдарках и каноэ.

14.00-16.00 — корпоративные заплывы.

16.00-16.15 — предварительные результаты заездов, определение пятерки финалистов.

Судить соревнования будет спортивный судья всероссийской категории по гребле на байдарках Олег Чертов.

16.30-16.50 — урок йоги на воде. Проведет Татьяна Попова, директор «Центра Ментального Фитнеса».

17.00 — финальный старт.

17.00-18.00 — выступление кавер-группы «Пряник Band» (18+).

18.00 — награждение победителей.

18.00-20.30 — тестовые заезды для всех желающих.

18.30-18.50, 19.00-19.20 — уроки йоги на воде. Проводит Татьяна Попова, «Центр Ментального Фитнеса».

20.30 — массовый заезд и медитация на сапах. Проводит Татьяна Попова, «Центр Ментального Фитнеса».

Активности на берегу

13.00 — начало работы площадок партнеров фестиваля: «Гавайская Sup-вечеринка», детской зоны и зоны пикника, а также автопати на плотине.

14.00-14.45 — ZUMBA (6+). Зажигательная танцевальная тренировка на основе латинских ритмов. Тренер «Фитнес парка» Карина Груданова.

15.00-15.45 — FITROCK (18+). Рок-концерт в формате фитнес-тренировки. Приседания, выпады, танцы… под звуки ударов барабанных палочек! Тренер «Фитнес парка» Карина Груданова.

16.00-16.45 — BALANCE (6+). Групповая тренировка с элементами йоги, пилатеса и тай-чи. Не предполагает резких и интенсивных движений, нацелена на сосредоточенную и сбалансированную работу. Тренер «Фитнес парка» Александра Старостина.

18.00 — группа «Пряник Band» (18+).

*В программе возможны изменения.

Генеральный партнер фестиваля — АО «Альфабанк».

Партнер мероприятия — ООО Специализированный застройщик «Современник».

Партнер мероприятия — компания «Матяш»