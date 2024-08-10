Стали известны победители соревнований сапсерферов на фестивале Myslo-SUP

На пруду в Платоновском парке завершилась спортивная часть фестиваля Myslo-SUP. По итогам командной гонки победителем стала одна из команд, представляющих предприятие «Промсорт-Тула», — Мамриков Юрий и Варавин Сергей. Они получили 30 тыс. рублей.

— Волнения на воде не было, солнце грело, отличная организация соревнований. Секрет победы наверное в том, что конкуренты все гребли на коленках, а мы решили стоя, — поделился эмоциями Сергей.

— Мы ведем спортивный образ жизни, активно проводим свободное время. У нас есть доски, и с апреля мы периодически катались на них. Когда зарегистрировались на соревнования, то проводили специальные тренировки, чтобы отработать управление сапом на скорости, — рассказал Юрий.

Победителями индивидуальных заплывов стали Золотов Михаил (Тулачермет) и Каштанова Евгения (Тульский Императорский оружейный завод). Они получили по 20 тыс. рублей в качестве приза.

— Как только вышли на старт, сразу определил для себя, что должен сделать все, чтобы прийти первым. Но когда шли уже дистанцию, то были сомнения, что получится лидировать. Шедший впереди меня соперник сломал весло и в итоге отстал. Победа — дело случая, и она улыбнулась именно мне.

Главный судья соревнований — спортивный судья всероссийской категории по гребле на байдарках Олег Чертов — подвел итоги состязаний:

— Это первые подобного рода официальные заезды. В основном мы проводим чемпионаты и первенства Тульской области по гребле на байдарках, каноэ и лодках «Дракон». Сапы же как правило пользуются спросом у любителей. Эти соревнования показали, что нужно начинать с любительского, массового спорта. Соревнования прошли отлично — в борьбе, азарте. Думаю, что участники получили много эмоций. Уверен, что если из года в год будем эту традицию поддерживать и развивать, то сапы станут еще более массовыми.

Спортивный этап позади. Но фестиваль продолжается. Впереди самая интересная его часть — ночной заплыв на сапах с фонариками и медитацией.