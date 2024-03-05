Весеннего настроения всем! Как в тульской теплице выращивают тюльпаны к 8 Марта

В тульском тепличном комплексе «Дизайн-стиль» в этом году вырастили 800 тысяч тюльпанов. Чтобы порадовать представительниц слабого пола к 8 Марта, их высадили еще в январе.

Аля Денисенко, младший флорист:

— Подготовка к сезону начинается задолго. Мы заказываем луковицы из Голландии. Затем они три месяца выдерживаются при температуре +5 °C. В январе луковицы высаживают в теплицы, здесь они прорастают уже при 12-13 градусах.

Тюльпаны — не очень капризные, но требовательные растения. Если нарушить условия — температуру и влажность, — красивого цветка не получится. Например, если температура в помещении будет выше, стебель не успеет вырасти, и цветок будет коротким. Такой для стандартного букета не подойдет.

Чтобы тулячки получили красивые букеты к 8 Марта, в теплицах каждый день трудится 5-10 человек. Самый жаркий сезон — время срезки цветов. Тюльпаны очень хрупкие, поэтому срезать, упаковывать и транспортировать их нужно очень аккуратно.

— Мы продаем не только оптом, но и в розницу, поэтому знаем о предпочтениях клиентов. Современные покупатели все больше предпочитают цветы без упаковки, поэтому самый распространенный заказ — букеты, перевязанные лентой. В фаворитах среди сортов — пионовидные и тюльпаны с необычным окрасом, — рассказывает Аля.

Каким бы ни был сорт тюльпанов, чтобы они как можно дольше радовали глаз, надо правильно ухаживать за букетом.

Первое правило — долой упаковку! Ставить в вазу цветы лучше без обертки. И второе — менять воду в вазе и подрезать тюльпаны нужно каждый день. Это несложно, но поможет цветку дольше сохранить свежесть.

Есть и еще один лайфхак: тюльпаны раскрываются от солнечного света и теплого воздуха. Если вам больше нравятся закрытые цветы, выберите для букета самое затененное и прохладное место в доме.

Ну и самый животрепещущий вопрос: каких цен стоит ждать тулякам? На него представители тепличного комплекса тоже ответили. Причем довольно неутешительно:

— Цены в этом году выросли. Луковицы все привозят из Голландии. Из-за ограничений есть перебои с поставками, товар иногда приходит бракованный — это лишние расходы для тепличных хозяйств. Добавим сюда комиссии за валютные переводы и траты на параллельный импорт. Все это не лучшим образом сказывается на стоимости. Для примера: в прошлом году мы продавали тюльпаны по 40 рублей, сегодня один цветок стоит уже 70. У владельцев цветочных магазинов эта разница может быть еще заметнее.

Если вы все же решили раскошелиться на букет, выбирайте его правильно. При покупке стоит обратить внимание на «хруст» листьев и стеблей. Свежие цветы наполнены влагой, упругие. Если же вам предлагают «мягкие» тюльпаны — скорее всего, они уже очень долго ждут своих покупателей.