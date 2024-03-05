Дольщики первых домов в ЖК «Новая Тула» получили ключи

erid: 4CQwVszH9pWwJjYgvhd

Застройщик не нарушил обещания и сдал дома без переноса обещанных сроков. Смотрите, как выглядит один из самых ярких тульских ЖК.

Совсем недавно дольщики ЖК «Новая Тула» беспокоились: застройщик обещал сдать квартиры в конце 2023 года, но продлил срок действия эскроу-счетов до апреля. Тогда представители компании 3SNT Group пообещали: дома будут сданы в феврале, задержка была связана со сложностью врезки в действующий газопровод и бюрократией.

Сейчас все проблемы решились, 3SNT Group выполнила свои обещания: дольщики первых двух домов получили ключи! На подходе — жители еще двух новостроек, их дома тоже уже введены в эксплуатацию.

Сергей Викторович Горшенин, генеральный директор ООО «СЗ „ТРИ ЭС НОВАЯ ТУЛА“»

— Проект у нас очень масштабный, рассчитан на строительство 40 домов и 27 тысяч жителей. Прокладка коммуникаций и их оформление заняли чуть больше времени, чем мы ожидали. Такое иногда бывает при запуске первых домов в жилом комплексе. Мы не скрывались, потому что знали, что делаем все возможное. Теперь это оценивают и жители.

Дольщики довольны качеством строительства. Сейчас мы возводим уже вторую и третью очереди и видим, что проект пользуется популярностью: около 60% квартир во второй очереди уже проданы.

Сегодня «Новую Тулу» по праву можно назвать одним из самых ярких ЖК в городе. Стильные дворы и цветные фасады создают особое настроение даже в пасмурную погоду.

Тепло и уютно в «Новой Туле» не только снаружи, но и внутри. Дома комфорт-класса построены полностью из кирпича, фасады утеплены, а в квартирах установлено индивидуальное отопление.

Большое внимание застройщики уделили безопасности. Домофоны в домах «Новой Тулы» оснащены системой видеонаблюдения, а дворы колодезного типа в микрорайоне будут закрытыми, чтобы жители наслаждались спокойствием и тишиной. Подъехать к домам можно будет с внешней стороны: подъезды в домах сквозные, так что это не доставит неудобств.

Квартиры сдаются с черновой отделкой, но сейчас застройщик прорабатывает варианты продажи квартир с ремонтом. Опыт такой работы у компании уже есть.

Отдельный плюс «Новой Тулы» — развитая инфраструктура. Жилой комплекс будет большим, поэтому в нем появятся сразу две новые школы и пять детских садов. Первый детский сад, кстати, уже активно строят.

Решен вопрос и с транспортной развязкой. В ближайшее время будет расширено Калужское шоссе, в скором времени построят развязку на выезд из ЖК и дополнительную дорогу, ведущую на ул. Макаренко. Так что из «Новой Тулы» можно будет легко и быстро добраться до любой точки города.

Пока проект еще на старте, поэтому цены на недвижимость в жилом комплексе очень приятные. Но стоит поспешить: первый дом второй очереди планируют сдать уже в 2025 году, так что купить квартиру лучше как можно скорее.

Выбрать планировку можно на сайте застройщика.

Офис продаж: Тула, ул. Благовещенская, 6.

Тел. .

ВКонтакте

Telegram

Одноклассники

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула». Реклама. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.