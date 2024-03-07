GAC GS8 – идеальный спутник

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Красавец, который впечатляет внушительными габаритами и ярким характером, на дороге предсказуем, послушен и экономичен. Ирина Алексеева, бизнес-леди, основательница клиники Chronos и ресторана Brera, оценила новинку, которая появилась у официального дилера ГК «Автокласс».

Новый флагманский кроссовер от GAC составит достойную компанию любому владельцу.

Он нравится красивым, уверенным в себе женщинам и таким же брутальным, как он сам, мужчинам; его любят семьи за невероятный простор в салоне; его выбирают ценители технологий и роскошных решений – они здесь в каждой детали.

GAC (Джи Эй Си) – автомобильный концерн, который был основан в Китае в 1997 году. Много лет на базе своих заводов GAC сотрудничал с ведущими автопроизводителями – Peugeot, Toyota Motor, Honda, Mitsubishi, Fiat Crysler Group, накапливая опыт и перенимая технологии. С 2010 года концерн производит автомобили под собственным брендом и сегодня входит в пятерку ведущих автопроизводителей в КНР.

GAC GS8 – для тех, кто любит большие автомобили: его габариты впечатляют, как и внутреннее пространство салона. Автомобиль семиместный, и даже третий ряд сидений не «игрушечный», как это часто бывает, а полноценный, с возможностью разместиться всем с комфортом.

Внешний дизайн – одна из сильных сторон GS8: брутальные рубленые формы, крупная выразительная решетка радиатора и фары «взгляд победителя» с подвижными заслонками.

Под капотом – мощный турбодвигатель на 231 л. с., который работает в паре с классическим «автоматом» – 8-ступенчатым АКПП Aisin, знакомым по Lexus и Volvo.

Во всех комплектациях кроссовер полноприводный, чтобы вы не отказывались от своих планов из-за бездорожья или непогоды.

Новый кроссовер окружает водителя и пассажира комфортом и заботой – они здесь в каждой детали. Качественные материалы отделки, кожаный салон с прострочкой в виде кристалла. Большой центральный дисплей и цифровая приборная панель. Широкие комфортные кресла и в первом, и во втором ряду, большой диапазон регулировок, трехзонная климатическая система – для всех рядов сидений.

В России новый GAC GS8 представлен в четырех комплектациях и, как принято у брендов из Поднебесной, уже с начальной версии доступен солидный пакет оборудования, включая мультимедийную систему и полностью сенсорное управление, светодиодную оптику, кожаный салон, круиз-контроль, камеру заднего вида, шесть подушек безопасности. Физические кнопки практически убраны полностью.

А в марте стартовали продажи премиального минивэна GAC M8:

Познакомиться с автомобилями и пройти тест-драйв уже можно у официального дилера GAC – ГК «Автокласс».

ул. Лейтейзена, 1а

+7 4872 70-60-90

www.autoclass-gacmotor.ru

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