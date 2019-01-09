Как работает телевышка: взгляд изнутри

Фото Дмитрия Дзюбина.

Телевизор — это давно уже часть стандартного набора домашней техники. Редко кто задумывается, что за тем, чтобы он показывал, стоит большая команда профессионалов, круглосуточно контролирующих качество сигнала.

Вариантов доставки к нам домой телесигнала два: по кабелю или со спутника. Последний может приниматься сразу спутниковой тарелкой и передаваться на телевизор или же поступать на телебашню, а с нее уже по воздуху — эфирно — отправляться на ТВ-антенну. Последний вариант, кстати, бесплатный, в отличие от остальных. В преддверии перехода на цифровое вещание корреспондент портала Myslo побывал на телевышке в Басово и узнал, как она устроена, а также, что из себя будет представлять цифровое ТВ. Экскурсию провел директор Тульского ОРТПЦ Александр Шемякин.

Александр Шемякин - История наших филиалов ОРТПЦ (Областной радиотелевизионный передающий центр) началась с Новомосковского телевизионного центра, который появился в 1956 году и стал третьим в стране — после Москвы и Санкт-Петербурга. Непосредственно в Туле же филиал открылся 16 лет назад. На сегодняшний день телевыш­ка в Басово — один из самых высотных объектов в региональном центре. Высота ее башни 180 м, а мачты — 353 м. Проехать мимо и не заметить просто невозможно. Место ее расположения и высота выбраны не случайно, а с таким расчетом, чтобы обеспечить телесигналом максимальное количество жителей Тулы. Подобные высотные объекты в Тульской области есть также в Ефремове (253 м) и в Новомосковске (180 м).



В связи с переходом на цифровое вещание в Тульской области было построено 16 новых объектов от 75 до 100 и более метров высотой. Всего же цифровой сигнал готовы передавать все 24 объекта. Они построены исходя из плотности проживания населения, а также с учетом зонирования для исключения помех.



Так выглядит современный передатчик теле-и радиосигнала.

Отключение аналогового сигнала начнется 20 января, а повсеместный переход Тульской области на «цифру» состоится 11 февраля. После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.

В чем же отличие цифрового вещания от аналогового? Если наглядно объяснять, то для трансляции каждого канала в «аналоге» требуется персональный эфирный передатчик весом почти две тонны. Цифровой сигнал менее требовательный и может «потесниться» на одном передатчике с еще девятью каналами без ущерба в качестве.

В итоге цифровое ТВ вполне комфортно может разместиться на трех квадратных метрах.

Но суть перехода не в том, чтобы сэкономить площадь для размещения передатчиков, а в том, чтобы сэкономить частоты. Несколько десятков лет назад казалось, что частот более чем достаточно, как говорится, всем хватит. Но на данный момент уже ощущается определенный дефицит — радиосигнал используется не только гражданскими организациями, но и военными и спецслужбами. И это не только в России. В 2006 году в Швейцарии было подписано соглашение о переходе всемирной индустрии телерадиовещания на цифровое. Это решение позволит значительно сократить частотный дефицит.



Зал управления похож на Центр космической связи. Для быстрого устранения неисправностей в аппаратной круглосуточно находится дежурная смена. Кажется, что дежурные просто смотрят телевизор, но на самом деле они мониторят качество сигналов.



Помещение, где расположено оборудование для передачи сигналов, относительно небольшое — чуть более 100 квадратных метров. На них-то и располагаются передатчики всех 20 общероссийских телеканалов и радиостанций, входящих во второй мультиплекс (именно он и будет запущен 11 февраля). Кроме этого имеются и другие передатчики. Пока переход не состоялся, передатчики дублируются — рядом с цифровыми стоят аналоговые.



Антенное поле – именно такой пейзаж открывается из окна аппаратной – не впечатляет.

Сигнал на передатчики поступает с антенного поля — десятков «тарелок», установленных на башне и вышке на улице. Они же принимают его со спутников, находящихся на геостационарной орбите. При необходимости сигнал перекодируется и отправляется на передатчики. Всё оборудование настроено очень точно, потому что при малейшей ошибке люди сразу видят помехи в телевещании: у аналогового ТВ — это «снег», помехи, а на «цифре» — черный экран.

Каждый передатчик подсоединен широкой трубкой к специальному аппарату, который следит за тем, чтобы в оборудовании не образовывался конденсат, и откачивает лишнюю влагу.

За бесперебойную работу отвечают источники бесперебойного питания (основной и резервный), обеспечивающие непрерывную подачу электропитания и защищающие оборудование от перепадов напряжения. Хотя с электричеством здесь проблем в принципе не бывает — стратегический объект.

У каждого региона свои частоты вещания каналов — это сделано для удобства, чтобы не «перебивать» коллег из соседних областей. Тульская область поделена на четыре частотные зоны, которые обеспечивают совместимость частот и отсутствие перекрывающих помех не только в нашем, но и в соседних регионах. По сути, для просмотра телепередач номер частоты важен лишь при ручной настройке телевизора. При автоматической всё настроится само собой.

Цифровой сигнал с «вышки» отправляется в сжатом виде и «распаковывается» благодаря приставке. Именно ее необходимо приобрести тем, кто привык смотреть телевизор от антенны. Сама антенна должна быть дециметровой, иначе качество сигнала будет низким, а усилитель, необходимый для отдаленных районов, лишь приумножит помехи. Выбор антенны зависит от условий приёма. Самый простой вариант — рассказать консультанту при покупке о том, в каком населенном пункте вы живете.

Тулякам, живущим в радиусе 20 километров от источника сигнала, вполне подойдут стандартная комнатная антенна и приставка.

Только цифры

16 новых объектов было построено для перехода на цифровое вещание.

20 каналов будут доступны всем, и платить за них не придется!

11 февраля состоится переход на цифровое эфирное вещание.