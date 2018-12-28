Как вырастить сильного и здорового ребенка: выбираем секцию в Туле

Быть в движении – значит укреплять здоровье. Какие занятия развивают силу, ловкость, волю, а также творческие способности, смотрите в нашем обзоре.

Студия раннего развития «АкваБэби»

Учить ребенка плавать можно с самого рождения. Малыш на уровне рефлексов задерживает дыхание под водой. Но это пропадает к 3−4 месяцам. Если вы хотите, чтобы плавательный рефлекс развивался, а не угасал, надо заниматься.

Груднички не умеют держать голову над водой, поэтому их обучают нырять.

Заодно индивидуальное занятие ребенок делает огромное количество выдохов под воду, что положительно влияет на развитие бронхолегочной системы.

Занятия в бассейне закаливают организм, укрепляют мышечный корсет. Плавание прекрасно действует на центральную и периферическую нервные системы.

Ребенок, регулярно посещающий бассейн, быстрее развивается. А в некоторых случаях плавание для детей — это не просто занятия для укрепления здоровья, а насущная необходимость. Такие упражнения хорошо помогают в случае ДЦП или, например, гипертонуса.

В студии раннего развития «АкваБэби» две чаши: одна глубиной 120 см, другая — 90 см. Здесь индивидуально обучают плаванию детей грудничкового и дошкольного возрастов. — Сеанс плавания длится полчаса и проходит в игровой форме.

Безопасность и качество воды в бассейне гарантировано современным оборудованием и регулярно проверяется контролирующими органами.

С 2019 года в студии «АкваБэби» открываются новые направления работы с детьми.

Детский фитнес (дети от 3 до 7 лет).

Фитнес «Мама- малыш» (дети от 3 до 8 месяцев).

Детская йога (дети от 3 до 7 лет).

Фитнес-программы разработаны специально с учетом физических, психологических особенностей ребенка, для того, чтобы поддерживать здоровье, развивать гибкость и выносливость, умение концентрировать внимание с ранних лет.

Занятия проводятся в маленьких группах (не более 5 человек), что позволяет применить индивидуальный подход к каждому ребенку.

Запись на детский фитнес, фитнес «Мама- малыш» и детскую йогу в студии раннего развития «АкваБэби» уже открыта!

Студия раннего развития «АкваБэби»

Адрес: Тула, ул. Металлургов, 108

График работы: ежедневно с 8.30 до 21.00

Телефон: 8 (953) 953 63 05.

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