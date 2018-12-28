Как вырастить сильного и здорового ребенка: выбираем секцию в Туле
Быть в движении – значит укреплять здоровье. Какие занятия развивают силу, ловкость, волю, а также творческие способности, смотрите в нашем обзоре.
Студия раннего развития «АкваБэби»
Учить ребенка плавать можно с самого рождения. Малыш на уровне рефлексов задерживает дыхание под водой. Но это пропадает к 3−4 месяцам. Если вы хотите, чтобы плавательный рефлекс развивался, а не угасал, надо заниматься.
Груднички не умеют держать голову над водой, поэтому их обучают нырять.
Заодно индивидуальное занятие ребенок делает огромное количество выдохов под воду, что положительно влияет на развитие бронхолегочной системы.
Занятия в бассейне закаливают организм, укрепляют мышечный корсет. Плавание прекрасно действует на центральную и периферическую нервные системы.
Ребенок, регулярно посещающий бассейн, быстрее развивается. А в некоторых случаях плавание для детей — это не просто занятия для укрепления здоровья, а насущная необходимость. Такие упражнения хорошо помогают в случае ДЦП или, например, гипертонуса.
В студии раннего развития «АкваБэби» две чаши: одна глубиной 120 см, другая — 90 см. Здесь индивидуально обучают плаванию детей грудничкового и дошкольного возрастов. — Сеанс плавания длится полчаса и проходит в игровой форме.
Безопасность и качество воды в бассейне гарантировано современным оборудованием и регулярно проверяется контролирующими органами.
С 2019 года в студии «АкваБэби» открываются новые направления работы с детьми.
- Детский фитнес (дети от 3 до 7 лет).
- Фитнес «Мама- малыш» (дети от 3 до 8 месяцев).
- Детская йога (дети от 3 до 7 лет).
Фитнес-программы разработаны специально с учетом физических, психологических особенностей ребенка, для того, чтобы поддерживать здоровье, развивать гибкость и выносливость, умение концентрировать внимание с ранних лет.
Занятия проводятся в маленьких группах (не более 5 человек), что позволяет применить индивидуальный подход к каждому ребенку.
Запись на детский фитнес, фитнес «Мама- малыш» и детскую йогу в студии раннего развития «АкваБэби» уже открыта!
Студия раннего развития «АкваБэби»
Адрес: Тула, ул. Металлургов, 108
График работы: ежедневно с 8.30 до 21.00
Телефон: 8 (953) 953 63 05.
Хореографическая студия «ВИЗИТ»
Занятия танцами разностороннее влияют на развитие детей. Учат владеть своим телом, стимулируют воображение и творчество, развивают чувство ритма и музыкальный слух. А еще помогают выплеснуть накопившиеся эмоции.
Открыть ребенку дорогу в удивительный мир танца поможет хореографическая студия «ВИЗИТ».
Эта современная танцевальная школа формирует группы деток, начиная с 2 лет!
Программа «BABY+» подразумевает совместные занятия малыша с мамой. Дети на занятиях учатся слышать ритм и развивают координацию движений.
Дети в возрасте от 3 до 5 лет самостоятельно осваивают азы искусства в группах «Детской хореографии».
Обучение более узким видам танца начинается в возрасте 5−6 лет. В студии «ВИЗИТ» весьма широкий выбор танцевальных направлений:
- Эстрадный танец
- Танцевальное шоу
- Street dance (hip-hop, клубные направления)
- Oriental (восточные танцы)
- Чир-данс (разновидность черлидинга, сочетающего в себе элементы аэробики, акробатики и гимнастики)
- Гимнастика
- Детский фитнес
- Джампинг (фитнес на батутах)
- Джаз-модерн
- Капоэйра (бразильское боевое искусство совмещено с музыкой и акробатикой)
Девочки старше 12 лет могут записаться на современную хореографию, которая включает в себя такие танцевальные стили, как go-go, waacking и vogue.
Ежегодно студия «ВИЗИТ» организует настоящий праздник для своих учеников — отчетный концерт: яркие сценические костюмы и декорации, оригинальные номера и сюрпризы.
В мероприятии принимают участие все юные воспитанники! А лучших из них ждут премии, учрежденные руководством танцевальной студии.
ВИЗИТ, хореографическая студия
Адрес: Тула, ул. Калинина 83-а
Телефон:
Спортивный клуб дзюдо «Тульский Левша»
Клуб «Тульский Левша» проводит набор детей по направлениям:
- боевое самбо — возраст от 8 до 15 лет,
- дзюдо, самбо (детская группа) — от 4 до 8 лет,
- дзюдо, самбо (группа профессиональной подготовки) — от 8 до 16 лет.
В спортклубе работают квалифицированные тренеры: мастера спорта, действующие спортсмены. Они помогут вашему ребенку привить самодисциплину, ответственность, любовь к спорту.
При прохождении экзамена есть возможность попасть в группы бесплатного обучения.
Спортивный клуб дзюдо «Тульский Левша»
Телефоны:
8 (953) 959-20-74, Людмила Николаевна.
Звонить можно с 9.00 до 22.00 в любой день.
Адрес: Мясново, улица Санаторная, 7-а.
Группа ВКонтакте.