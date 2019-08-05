В «Искре» открылся онлайн-кинотеатр под открытым небом

Фото Tele2.

Теперь до 1 сентября все любители посмотреть классные фильмы на свежем воздухе смогут сделать это совершенно бесплатно.

Такой подарок тулякам и гостям города сделал оператор Tele2. К слову, абонентов компании в кинотеатре угостят еще и кофе с попкорном.

Денис Маликов (в центре) на пресс-ужине с тульскими журналистами.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

- Не так давно нам предложили поддержать однодневный фестиваль уличного кино. Мы задались вопросом: какая связь между кино и мобильным оператором? Чтобы получить ответ на этот вопрос, при помощи Big data мы проанализировали активность тульских абонентов. И увидели, что среди них много любителей кино. Используя мобильный интернет Tele2, жители смотрят видео, и чаще всего делают это в загородных поездках, на дачах. Мы убедились в том, что туляки — киноманы. Мы поддерживаем предпочтения своих клиентов, поэтому рады объявить об открытии летнего онлайн-кинотеатра в творческом пространстве Тулы. Подчеркну, что наши технологии позволяют организовывать даже такие развлекательные площадки. И что важно, мы открыли кинотеатр по «другим правилам» — под открытым небом, без платы за входной билет.

Площадка работает в выходные и будни, кроме понедельников и вторников, во второй половине дня. Киноманы смогут посетить от трех до четырех киносеансов, которые будут транслироваться на высокой скорости 4G. С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте kino. tele2.ru. Жанры фильмов здесь самые разнообразные: от боевиков и триллеров до мелодрам, добрых семейных комедий и мультфильмов.

- 17 августа в рамках всемирного Фестиваля уличного кино мы представим Фестиваль лучшего короткометражного кино России. Будут показаны 10 фильмов с замечательными известными актерами, такими как Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и многими другими, — говорит Денис Маликов.

Онлайн-кинотеатр оборудован очень стильно и уютно. Здесь свободно смогут разместиться около 80 человек. Установлены мягкие кресла-мешки, шезлонги, а также зона с лавочками и мягкими матрасами под навесом — идеальный вариант на случай дождя.

- Никто не ожидал, что июль и август будут такими прохладными и дождливыми. Поэтому мы закупились пледами, у нас всегда будет горячий чай и попкорн: мы будем греть своих зрителей как только возможно, — отметил Денис Маликов.

Первой лентой, которую увидели в онлайн-кинотеатре туляки уже 1 августа, стала новелла «Счастье — это… Часть 2». Одним из ее режиссеров стал абонент Tele2 из Санкт-Петербурга Николай Шишкин. Год назад он победил в конкурсе оператора «Кино по другим правилам» в рамках проекта Disney в России и СНГ. На съемочной площадке ему довелось работать с настоящим мэтром кино — Владимиром Грамматиковым.

Примечательно, что Tele2 открывает летний кинотеатр для туляков не первый раз. В 2017 году с помощью высокоскоростного 4G-интернета Tele2 показывала хиты мирового кинематографа на территории комплекса «Ликерка Лофт». Общее время показа всех кинолент составило около 24 часов, собрав у экрана порядка 300 зрителей.

Как подчеркнул на встрече с журналистами Денис Маликов, сегодня услуги высокоскоростного мобильного интернета Tele2 доступны практически во всех населенных пунктах Тульской области.

С начала года оператор на 20% увеличил количество базовых станций 4G/3G/2G. Инвестиции в развитие сети составили сотни миллионов рублей.

Таким образом, покрытие оператора Tele2 позволяет провести досуг по «другим правилам» и устроить свой домашний онлайн-кинотеатр практически в любом месте: как в центре города, так и в маленьком дачном поселке Тульской области.