Урбанист из КБ «Стрелка»: В Туле очень мало городской среды

Модного молодого столичного урбаниста пришли послушать такие же молодые туляки, в большинстве своем студенты и учащиеся колледжей.

Андрей Елбаев в 2012 году окончил Вестминстерский университет Великобритании по специальности «Архитектура и цифровые медиа», имеет степень бакалавра Новосибирского госуниверситета. В настоящее время работает в консалтинговом бюро «Стрелка» - в той самой, что спроектировало тульскую набережную и которое занимается созданием комфортной среды в российских городах.

С 2016 года Андрей Елбаев ведёт свой канал на YouTube про архитектуру городов России и мира. Его очень полезно посмотреть и будущим архитекторам, и чиновникам в архитектурных управлениях - для саморазвития.

Андрей приехал в Тулу заранее на поезде, пешком гулял по городу, делал фото, которые потом использовал на лекции в презентации для пояснений, что у нас не так. Или, наоборот, так.

Как выразился сам Андрей, его лекции довольно сложно записывать, потому что это живой диалог об историческом и современном облике города. Из 2,5 часов презентации современных градостроительных трендов и ответов на вопросы мы выбрали самую соль. Итак,

Смотрите ли вы на Тулу сверху? Для начала можно посмотреть на город по картам Гугл.

Например, сервис может показать вам, где происходит «движуха» в городе. А ретро-карты - как возникал город, как он выглядел лет 100 назад. Это полезно с точки зрения планирования города.

Если смотреть на карту Тулы, она разрезана Т-образно природными объектами – речками - и железной дорогой. Это не хорошо и не плохо, просто так есть.

Вот чего у нас точно нет, так это улицы-диагонали аналогичной нью-йоркскому Бродвею или барселонскому проспекту Диагональ. Ну живем же как-то без этого.

Кстати, малые реки, вернее, их использование в планировании городских пространств, сейчас очень модный тренд. Архитекторы всех городов мира всячески стараются их откопать и благоустроить. И тульская набережная – подтверждение этого тренда.

В Туле очень мало городской среды (правда, и на пригород мы тоже не очень тянем – прим. авт). Чем городская среда отличается от пригорода, окраин? Главное – плотность застройки.

В центре Тулы много пустоты, такие территории по сути – окраина города, пригород. В 500 метрах от кремля – огромная площадь-парковка с торговым центром, да и сам кремль пустой.

Еще один признак окраины – преимущество автомобиля перед пешеходом, множество автомобильных развязок, эстакад, парковок.

А город – это место концентрации и взаимодействия людей, здесь высокая плотность застройки и высокая концентрация разнообразных событий, которые происходят в шаговой доступности от вас. Улицы и тротуары города – основное общественное пространство, самый жизненно важный орган его, а фасады домов формируют лицо улицы. Еще одно существенное отличие городской среды от пригорода – дома стоят на красной линии и вход в дом ориентирован на улицу.

Пригород, наоборот, разделяет людей, которые большую часть проводят в своих дворах, а улицы в пригороде – это просто дорога, транзит для перемещения. Кстати, знаете, как просто отличить город от окраины? По количеству киосков на улицах. Они появляются на пустых пространствах и улицах и как бы сигнализируют - слишком много пустого пространства, не хватает предприятий сервиса и обслуживания.

Доступнее всего представить городскую и пригородную среду через кино. Например, «Человек-паук» (город) и Бэтмен (пригород). Или «Окно во двор» (город) и «Один дома» (пригород).

Каждый город хочет иметь свой Арбат, свою пешеходную улицу (Тула тоже не исключение. Первый тульский арбат, он же Каминский стрит умер, так и не став арбатом – прим. авт). Когда чиновники хотят о чем-то отчитаться, они обычно делают такие точечные проекты благоустройства. Московский Арбат функционален – он соединяет две станции метро, это живой людской трафик, вокруг плотная застройка и много событий.

Тульский арбат (ул. Металлистов – прим. авт) сейчас в процессе создания. Там пока ничего нет, но настораживает не это. На известных пешеходных улицах есть людской трафик без привязки к благоустройству этих пространств. А зачем человек пойдет на ул. Металлистов? Откуда и куда он по ней пойдет? Конечно, в день города, когда проводят какие-то эвенты, люди сюда придут. А без этого? В Placemaking (планирование, разработка и управление общественными пространствами в городе – прим. авт) есть правило 10 активностей. Чтобы общественные пространства были интересными, чтобы люди возвращались туда снова, там должны быть зоны, где можно послушать музыку, вкусно поесть, встретить интересных людей и узнать их истории, поделиться своим опытом, пошопить, посидеть на лавочке и поговорить с друзьями, попить кофе в кафе. Надеюсь, что в Туле все получится.

Решения для тульской набережной выполнены в голландском дизайне, но уже много объектов, которые не вписываются в стиль.

Набережная сейчас – это такой молодой парк между двумя заборами, кремль ведь тоже по сути забор. И улица Металлистов, и кремль, и набережная имеют очень низкую плотность застройки и мало активностей. Что делать с этой пустотой? Может быть, построить что-то новое. Но тут всегда возникает вопрос – а сопоставима ли ценность для жителей этого нового здания с ценностью исторического наследия?

Разноцветные фасады Тульского оружейного завода, кстати, - яркий пример городской застройки. Вот бы убрать красный забор и открыть фронт этих фасадов! А первые этажи зданий отдать городу! Мосточки-то прям намекают на это… Возможно, когда-нибудь это произойдет. Это очень логичное решение. А может быть, когда-нибудь производство перенесут из центра. Это было бы идеально. Город будущего – это не индустриальный город, люди будут заняты в сфере услуг, а на производстве будут трудиться роботы.

Люди гораздо охотнее ходят вдоль фасадов зданий, где что-то происходит. Человеку вообще нравится ходить пешком, когда вокруг много интересного. Кстати, торговые центры здорово научились этим манипулировать.

В Туле есть пространства, где уплотняют застройку. Например, квартал между проспектом Ленина и ул. Ф. Энгельса, Первомайской и Жаворонкова.

Среда внутри квартала никак не преобразовывается, несмотря на новые дома – проезд, парковка и заборы.

А можно было сделать очень комфортный квартал, если вместо высоток поставить 3-4-этажные дома.

Город должен быть плотно застроен, иначе он расползается по периферии, а это генерирует автомобильные пробки. Но уплотнение не должно быть точечным.

И да, урбанист не стал соглашаться с туляками по поводу того, что эти дома красивые и стильные.

Кстати, после лекции я уточнила, что думает урбанист о проектах благоустройства участка проспекта Ленина – так называемой аллеи фонтанов). По мнению Андрея, городить на магистральной улице детские площадки глупо. И нужно просить у жителей – что они хотят видеть на этой месте. А еще заметил – благоустраивать кусочек улицы значит тратить огромные средства впустую. Надо благоустраивать весь проспект. Потому что пока он выглядит вот так

Возле парка планируется построить аквапарк – как к таким объектам относиться? Я ЗА аквапарк, до которого можно добраться пешком или на общественном транспорте. Если же это торговый центр и огромная парковка вокруг, то это не городская среда, а пригород. Кстати, торговый комплекс «Макси» в центре города – это тоже признак окраины.

А что отметил урбанист положительного? - спросите вы. Во-первых, творческое пространство «Искра». Во-вторых, по мнению Андрея Елбаева, в городе много мощных красивых деревьев (это он еще не застал каштаны на проспекте - после стрижки они быстро умерли, а ведь какие красавцы были). В-третьих, титаническую работу по прокладке новых коммуникаций в историческом ядре Тулы. В-четвертых, очень функциональную и стильную лавочку на улице Металлистов.

После лекции возникло ощущение, что вот таких специалистов не хватает Туле на заседаниях Градсовета или Штаба по стратегическому развитию города. Поэтому Тула вроде и город, но местами и немного.