Как стать стройным и спортивным к Новому году?
Хотите привести себя в форму, но не знаете, с чего начать? Мечтаете блистать на новогоднем корпоративе или вечеринке с друзьями? Хотите, чтобы вашей фигурой восхищались? Тогда самое время заняться спортом.
#ВФОРМЕ — фитнес высоких технологий
Сеть фитнес-клубов #ВФОРМЕ — это современные высокотехнологичные клубы, с командой профессионалов с многолетним опытом, великолепным оборудованием и дизайном интерьеров с витражными окнами и системой «всё включено».
Всё оборудование представляет собой превосходный образец современного дизайна, многофункциональность, высочайший уровень безопасности для здоровья и надежность. Простота в использовании и неприхотливость — качества позволяющие заниматься на тренажерах как подготовленным спортсменам, так и новичкам.
Просторные, комфортные залы групповых программ. Тренировки по направлениям: силовая и танцевальная аэробика, йога и пилатес, силовые классы, детский фитнес и др. Групповые программы ориентированы на клиентов различных возрастов и уровня физической подготовке.
Безусловно, очень важно, какое оборудование и территорию предоставляет фитнес-клуб для занятий своим клиентам, однако истинной душой наших клубов является персонал.
Именно инструкторы помогают вам двигаться по наиболее краткому пути к запланированным результатам. Без их помощи вы можете потратить гораздо больше времени на достижение успеха.
#ВФОРМЕ — это территория, где профессионалы своего дела помогут изменить качество вашей жизни, стать тем человеком, которым восхищаются!
Клубная карта* включает:
- Посещение тренажерного зала, который оснащен оборудованием GLT и FOREMAN;
- Посещение зоны функционального тренинга;
- Посещение зоны единоборств;
- Посещение групповых программ (групповые занятия по расписанию);
- Одну вводную ознакомительную тренировку в тренажерном зале;
- Посещение внутриклубных мероприятий.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА до 12 месяцев!
Дополнительные услуги:
- Персональные тренировки, тренировки в малых группах в тренажерном зале, в зоне функционального тренинга, по групповым программам (бокс, Yoga, Pilates, танцевальные направления), детские тренировки в формате секций и персональных тренировок.
- Услуги заморозки клубной карты и переуступки (возможность переоформить карту на другое лицо).
- Гостевые визиты, пробные персональные тренировки
- Команда #ВФОРМЕ делает жизнь ярче, мы заинтересованы не только в физическом развитии наших клиентов, но и стараемся разносторонне удовлетворить их эмоциональную и духовную составляющую, — утверждают инструкторы фитнес-клуба.
С 20 октября совместно с центром семейной психологии «Фаза роста» стартовал уникальный интерактив для женщин. Также в ближайших планах команды #ВФОРМЕ организовать фитнес-туры и проект о правильном питании.
График работы: ежедневно, без выходных и перерывов.
Тула — с 7.00 до 23.00
Адреса:
- ул. Демонстрации, 10-б, ТЦ «Талисман». Тел. (4872) 58−06−09.
- Калужское шоссе, 1-а, ЖК «Зеленстрой», ТРЦ «Платоновский лес». Тел. (4872) 28−06−09 .
Новомосковск — с 8.00 до 22.00
Адрес: ул. Дружбы, 8-д. Тел. (48762) 9−70−77
*Клубная карта оформляется с 14 лет.
Студия хореографии и фитнеса Яны Метальниковой DANCE-CITY
В DANCE-CITY могут заниматься как дети, так и взрослые. Обучение проходит по нескольким программам. Выберите ту, которая вам по душе! Мы уверены: посещать занятия вы будете с удовольствием.
У нас теплая атмосфера, сильный преподавательский состав, 25 лет работы, интересные танцевальные и фитнес-программы для взрослых. Первое занятие - бесплатное.
Начните движение к совершенству с нами!
Наши занятия могут помочь:
- избавиться от лишнего веса,
- улучшить вашу осанку, фигуру и гибкость,
- сделать мышцы крепкими и подтянутыми,
- поднять вам настроение, самооценку и жизненный тонус,
- научиться владеть своим телом,
- избавиться от стресса,
- наполнить жизнь счастью и радостью.
Zumba_mix
Каждая тренировка - это супер-вечеринка, смесь жарких латиноамериканских танцев с мощными кардио- и силовыми движениями. В руках мини-гантельки, на лицах улыбки! И ваш фитнес-потенциал раскален до предела!
Шпагат+
Стретчинг — особый вид аэробики, направленный главным образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности. Самое важное: заниматься стретчингом можно в любом возрасте, независимо от имеющегося уровня подготовки!
Комплекс «Хочу быть красивой»
«Хочу быть красивой!» — это не просто программа коррекции фигуры, а ободряющий микс из фитнеса, танцев и растяжки. Невероятная встряска для вашего организма и взрыв позитива!
В комплекс входят total-body, zumba-dance, stretching, body-ballet, go-go, растяжка у балетного станка, power-stretch, растяжка на шпагат.
Пилатес
Пилатес - это мягкий фитнес, направленный на улучшение работы тела, развития гибкости, укрепления мышц и связок, снятие психоэмоционального напряжения.
Йога для женщин
Йога для женщин - это йогатерапия репродуктивной системы, которая предлагает на выбор множество тренировочных комплексов для укрепления психического и физического здоровья, обретения душевного равновесия.
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*Внимание: акция действует только для новых клиентов и до 20 ноября 2018 года.
Тула, ул. Демидовская, 52 (ДК Туламашзавода)
8 (910) 161 2000.