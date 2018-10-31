Как стать стройным и спортивным к Новому году?

Хотите привести себя в форму, но не знаете, с чего начать? Мечтаете блистать на новогоднем корпоративе или вечеринке с друзьями? Хотите, чтобы вашей фигурой восхищались? Тогда самое время заняться спортом.

#ВФОРМЕ — фитнес высоких технологий

Сеть фитнес-клубов #ВФОРМЕ — это современные высокотехнологичные клубы, с командой профессионалов с многолетним опытом, великолепным оборудованием и дизайном интерьеров с витражными окнами и системой «всё включено».

Всё оборудование представляет собой превосходный образец современного дизайна, многофункциональность, высочайший уровень безопасности для здоровья и надежность. Простота в использовании и неприхотливость — качества позволяющие заниматься на тренажерах как подготовленным спортсменам, так и новичкам.

Просторные, комфортные залы групповых программ. Тренировки по направлениям: силовая и танцевальная аэробика, йога и пилатес, силовые классы, детский фитнес и др. Групповые программы ориентированы на клиентов различных возрастов и уровня физической подготовке.

Безусловно, очень важно, какое оборудование и территорию предоставляет фитнес-клуб для занятий своим клиентам, однако истинной душой наших клубов является персонал.

Именно инструкторы помогают вам двигаться по наиболее краткому пути к запланированным результатам. Без их помощи вы можете потратить гораздо больше времени на достижение успеха.

#ВФОРМЕ — это территория, где профессионалы своего дела помогут изменить качество вашей жизни, стать тем человеком, которым восхищаются!

Клубная карта* включает:

Посещение тренажерного зала, который оснащен оборудованием GLT и FOREMAN;

Посещение зоны функционального тренинга;

Посещение зоны единоборств;

Посещение групповых программ (групповые занятия по расписанию);

Одну вводную ознакомительную тренировку в тренажерном зале;

Посещение внутриклубных мероприятий.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА до 12 месяцев!

Дополнительные услуги:

Персональные тренировки, тренировки в малых группах в тренажерном зале, в зоне функционального тренинга, по групповым программам (бокс, Yoga, Pilates, танцевальные направления), детские тренировки в формате секций и персональных тренировок.

Услуги заморозки клубной карты и переуступки (возможность переоформить карту на другое лицо).

Гостевые визиты, пробные персональные тренировки

- Команда #ВФОРМЕ делает жизнь ярче, мы заинтересованы не только в физическом развитии наших клиентов, но и стараемся разносторонне удовлетворить их эмоциональную и духовную составляющую, — утверждают инструкторы фитнес-клуба.

С 20 октября совместно с центром семейной психологии «Фаза роста» стартовал уникальный интерактив для женщин. Также в ближайших планах команды #ВФОРМЕ организовать фитнес-туры и проект о правильном питании.

График работы: ежедневно, без выходных и перерывов.

Тула — с 7.00 до 23.00

Адреса:

ул. Демонстрации, 10-б, ТЦ «Талисман». Тел. (4872) 58−06−09.

Калужское шоссе, 1-а, ЖК «Зеленстрой», ТРЦ «Платоновский лес». Тел. (4872) 28−06−09 .

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Новомосковск — с 8.00 до 22.00

Адрес: ул. Дружбы, 8-д. Тел. (48762) 9−70−77

ВКонтакте

*Клубная карта оформляется с 14 лет.

Студия хореографии и фитнеса Яны Метальниковой DANCE-CITY

В DANCE-CITY могут заниматься как дети, так и взрослые. Обучение проходит по нескольким программам. Выберите ту, которая вам по душе! Мы уверены: посещать занятия вы будете с удовольствием.

У нас теплая атмосфера, сильный преподавательский состав, 25 лет работы, интересные танцевальные и фитнес-программы для взрослых. Первое занятие - бесплатное.

Начните движение к совершенству с нами!

Наши занятия могут помочь:

избавиться от лишнего веса,

улучшить вашу осанку, фигуру и гибкость,

сделать мышцы крепкими и подтянутыми,

поднять вам настроение, самооценку и жизненный тонус,

научиться владеть своим телом,

избавиться от стресса,

наполнить жизнь счастью и радостью.

Zumba_mix

Каждая тренировка - это супер-вечеринка, смесь жарких латиноамериканских танцев с мощными кардио- и силовыми движениями. В руках мини-гантельки, на лицах улыбки! И ваш фитнес-потенциал раскален до предела!

Шпагат+

Стретчинг — особый вид аэробики, направленный главным образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности. Самое важное: заниматься стретчингом можно в любом возрасте, независимо от имеющегося уровня подготовки!

Комплекс «Хочу быть красивой»

«Хочу быть красивой!» — это не просто программа коррекции фигуры, а ободряющий микс из фитнеса, танцев и растяжки. Невероятная встряска для вашего организма и взрыв позитива!



В комплекс входят total-body, zumba-dance, stretching, body-ballet, go-go, растяжка у балетного станка, power-stretch, растяжка на шпагат.

Пилатес

Пилатес - это мягкий фитнес, направленный на улучшение работы тела, развития гибкости, укрепления мышц и связок, снятие психоэмоционального напряжения.

Йога для женщин

Йога для женщин - это йогатерапия репродуктивной системы, которая предлагает на выбор множество тренировочных комплексов для укрепления психического и физического здоровья, обретения душевного равновесия.

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*Внимание: акция действует только для новых клиентов и до 20 ноября 2018 года.

Тула, ул. Демидовская, 52 (ДК Туламашзавода)

8 (910) 161 2000.

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