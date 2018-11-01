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Увлекательные развлечения для детей этой осенью

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Увлекательные развлечения для детей этой осенью

Чем развлечь ребёнка и куда сходить с ним в Туле на выходных или в день рождения.

Джуманджи

Идёте в ТЦ «Гостиный двор» вместе с детьми и хотите сосредоточиться на покупках, в то время как малыши требуют внимания? Шопинг — дело небыстрое, особенно когда ваши маленькие непоседы сопровождают вас в походах за покупками.

Доверьте досуг своего ребёнка сотрудникам детского центра «Джуманджи», расположенного на 5-м этаже ТЦ «Гостиный двор»!

Пока ребёнок веселится в этом детском центре, вы сможете посвятить свободное время себе: отправиться на шопинг по, возможно, лучшему торгово-развлекательному центру города, вкусно поесть в ресторанах и кафе, сходить в кино либо в салон красоты или барбершоп. И это далеко не полный список того, что может предложить вам ТРЦ «Гостиный двор»!

Дети веселятся, родители отдыхают – такова основная концепция детского игрового центра «Джуманджи».

«Джуманджи» предлагает вам:

  • Лабиринт,
  • Батуты,
  • Игровые аппараты,
  • Яркие детские праздники с аниматорами,
  • Проведение детского дня рождения,
  • Многое другое!

Сотрудники «Джуманджи» знают, как сделать время, проведённое вашим ребенком в этом центре, по-настоящему интересным, а день рождения — радостным и счастливым!

Здесь все дети находятся под пристальным присмотром сотрудников, поэтому родители могут не беспокоиться о своём ребёнке и быть уверенными, что любимому чаду будет весело, комфортно и безопасно.

Одним из приятных достоинств детского центра «Джуманджи» является доступная цена посещения. При этом соблюдается неизменно высокое качество досуга!

В октябре в каждое 3-е посещение — две игры на автомате в подарок. А каждое 5-е посещение — бесплатно!

10 ноября детский центр «Джуманджи» будет праздновать свой день рождения! Приглашаем всех юных туляков и их родителей на это грандиозное событие.

Вас ждёт:

  • Шоколадный фонтан;
  • BEAUTY-зона для маленьких леди;
  • Фуршет;
  • DJ;
  • Торт для всех гостей;
  • Бумажная дискотека;
  • Горка из детского шампанского;
  • Многое другое!

А ещё в этот праздничный день здесь пройдет конкурс на лучшие платья и костюмы в номинациях:

- «Самая милая леди» и «Самый милый джентльмен»;
- «Самая стильная леди» и «Самый стильный джентльмен»;
- «Король бала» и «Королева бала».

Победители получат очень приятную возможность многократного посещения «Джуманджи» и игры на автоматах!

Сбор гостей — в 14.00.

Добро пожаловать в «Джуманджи» — будет весело!

Детский центр «Джуманджи»

Тула, ул. Советская, 47 (ТРЦ «Гостиный двор»), 5-й этаж.

Телефон для справок 8 (910) 703-59-78.

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Семейно-развлекательный центр «ВКубе»

Семейно-развлекательный центр «ВКубе» — это огромный мир веселья и хорошего настроения для детей от 0 до 14 лет и взрослых.

Здесь, на двухэтажной территории комплекса площадью 1000 кв. м, вас ждёт:

  • Детский игровой зал:

- гигантский лабиринт,

- шариковые бассейны,

- батутная арена,

- трёхскатные и спиральные горки,

- скалодром,

- бэби-зона с 0+,

- аттракцион «Рыбалка»,

- аттракцион «Песочница» с кинетическим песком,

- карусель «НЛО»,

- аэрохоккей,

- настольный футбол.

  • Зона отдыха, в которой дети могут перевести дух между активными развлечениями, выбрать для себя много вкусного из детского меню, а взрослые — полноценно поесть, расслабиться и пообщаться.
  • Антуражная кофейня «Куба» с авторскими десертами.
  • Столовая с демократичными ценами и вкусными обедами.
  • Мастер-классы для детей и взрослых.

А ещё многофункциональное пространство «ВКубе» проводит у себя весёлые и яркие детские дни рождения и выпускные праздники с анимационной программой, а также юбилеи, свадьбы и любые банкеты.

Шеф-кондитер поможет дополнить ваш праздник многообразием сладких лакомств, а по вашим индивидуальным заказам специально для важного события изготовит любой десерт: классические бисквитные и изысканные муссовые торты, зефир и макаруны с различными вкусами и многое другое.

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Семейно-развлекательный центр «ВКубе» находится рядом с Центральным парком, на ул. Ф. Энгельса, 70.

8 (910) 700-1-333 — детский игровой зал
9 (910) 700-3-555 — кофейня и столовая

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

ВК

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Палитра, арт-студия

«Палитра» — это уютная и светлая арт-студия, расположившаяся в новом городском пространстве «Искра», в историческом центре Тулы.

Почти все дети обожают рисовать. Специально для детей здесь есть разнообразные варианты творческих занятий:

Детские курсы «Живопись». На курсе ребят обучают основам живописи. Это групповые занятия для детей от 5 до 14 лет.

Детские мастер-классы. Это разовые занятия. Ребенок может прийти и написать свою собственную картину. Сюда могут прийти дети от 4-х лет.

Детские дни рождения. Хотите сделать для своего ребёнка особенный праздник? Надоели застолья с аниматорами? «Палитра» устроит ребятам незабываемый день рождения, полный позитива. На такой день рождения можно приходить со своими напитками и заказать пиццу прямо в студию. А после сотворения шедевров можно отправиться в путешествие по новой набережной, которая находится рядом.

Все материалы для постоянных занятий или разовых мастер-классов и дней рождения предоставляются на месте. Дополнительно приносить, покупать ничего не нужно.

Просто приходите, наполняйтесь вдохновением в творческой атмосфере «Палитры» и рисуйте!

В пятницу с 18.00 по воскресенье до 21.00 в студии «родительские часы». Родители могут оставить здесь ребёнка заниматься творчеством, а в это время отдохнуть на территории квартала, в заведениях «Искры».

Взрослым в арт-студии «Палитра» тоже интересно. Здесь проводят обучение изобразительному искусству взрослых любого возраста и с любым уровнем подготовки, курсы по живописи маслом, акрилом, акварелью и пастелью. Думаете, что рисование — это совсем «не ваше»? Приходите, попробуйте и удивитесь тому, что вы, оказывается, можете больше, чем ожидали!

А ещё эта студия проводит замечательные арт-корпоративы, тимбилдинги, дни рождения для взрослых, а также романтические мастер-классы по рисованию для влюблённых. Можно заказать такое мероприятие в вашем любимом месте или на уютной территории студии. Наполните свой праздник творчеством, яркими красками и весельем!

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Арт-студия «Палитра»

Тула, ул. Советская, 11 (новое городское пространство «Искра»)
8 (950) 915-00-54

ВК (Палитра)

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Языковой центр «Радость моя»

Новый центр «Радость моя» открыл свои двери для юных туляков.

Почему?

Потому что в Заречье нет свободных мест ни в садике, ни в группах International Language School.

Где?

В самом центре города (1 минута от «Гостиного двора» и 1 минута от кремля) — ул. Менделеевская, 9-е!

Отдельное трехэтажное здание.
Новое? Да!
Красивое? Да!
Современное? Да!

Для кого?

Для детей от 2 лет и школьников до 14 лет.

Что там будет?

1. Группы короткого дня.

Для детей 2-3/4-5 лет.

4 часа пребывания — с 9.00 до 13.00.
Ежедневно, кроме выходных.
Программа на английском языке.

2. ЕNGLISH в разных форматах:

  • Basic English;
  • Creative English;
  • Natural Science;
  • English Fitness;
  • Skills Box;
  • Art Lab;
  • IQ English.

Для детей 3-14 лет.

1-2-3 часа/2-3-4 раза в неделю на ваш выбор.

3. Подготовка к школе по программам детского сада «Радость моя».

Для детей 4-5/5-6/6-7 лет.
1 час/2 раза в неделю.

Группы — маленькие, 7-8 человек!
Программы — проверенные!
Технологии — самые современные!
Носители языка — есть!
Результаты — вы знаете!

Открыта запись в группы.
Учитесь по-новому вместе с нами!

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Тула, ул. Менделеевская, 9-е
8 (4872) 79-27-37

rm-tula.ru

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