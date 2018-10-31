«ВкусВилл» в Туле: Здоровое питание – это не сложно!

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Полноценный ежедневный рацион ребенка – залог хорошей учебы в школе. Где в Туле купить натуральные, свежие и полезные продукты для завтрака, обеда и ужина? В магазине здорового питания «ВкусВилл».

Покупатели «ВкусВилл» — это люди думающие, которым не всё равно, что едят они и их дети. Во «ВкусВилле» есть всё: от хлеба, молока и мяса до кондитерки и даже бытовой химии и косметики.

Главное правило магазина – экологичность продукции. На полки магазина попадают только те товары, которые сделаны из натуральных ингредиентов, без вредной химии и ароматизаторов.

Кроме пользы еда должна приносить удовольствие и детям, и взрослым. Широкий ассортимент магазина позволит сделать любой прием пищи (дома или в школе) разнообразным. А значит, ребенок съест его с удовольствием, и родителям не придется беспокоиться, что их чадо осталось голодным.

В магазине можно купить очень вкусный бездрожжевой хлеб, испеченный в монастырской пекарне по старорусским рецептам, а также настоящую колбасу. Она серая, цвета отварного мяса, потому что сделана из качественного сырья без красителей и усилителей вкуса. Бутерброды из такой колбасы придутся по вкусу всей семье!

У молочной продукции срок хранения не больше пяти дней. Ассортимент же молочно продукции впечатляет. Тут столько разнообразных йогуртов, творожных муссов и прочих вкусностей. Таких точно не найдете в других магазинах.

Здесь же можно найти дикую рыбу, которая живет в естественной среде, а не выращивается искусственно. Мясо с небольших ферм, где животные свободно пасутся на лугах и питаются качественными кормами без гормонов и антибиотиков.

Всегда в большом ассортименте кондитерские изделия, приготовленные без маргарина и разрыхлителя, на сливочном масле; пельмени, манты, голубцы, полуфабрикаты, сделанные из натуральных ингредиентов; натуральные десерты, соусы без красителей и ароматизаторов; фрукты и овощи, проверенные на содержание нитратов.

То есть не важно: готовите вы своему чаду завтрак или собираете тормозок в школу – главное, чтобы все это несло ему пользу. Даже, если это сладости.

Кстати, не в каждом магазине можно попробовать товар прежде чем покупать его. Во «ВкусВилле» же различные дегустации проводятся каждый день. Например, никогда не пробовала необычный соус или йогурт? Компания «ВкусВилл» уверена в качестве товаров – пожалуйста, продегустируте!

Ваш ребенок аллергик? Сегодня это не повод оказываться от всех сладостей. Нужно только подобрать те, которые не содержат аллергенов.

Во «ВкусВилле» вы всегда найдете гипоаллергенные продукты, которые можно взять с собой для перекуса. Также есть специальный отдел для приготовления блюд вегетарианской кухни.

Наряду с отменным качеством продуктов ценовая политика достаточно демократичная. При этом просроченного товара в магазине не найдешь, продавцы внимательно следят за этим, и если срок годности подходит к концу, то на этот товар ставится зеленый ценник и по нему делается скидка в 40%. Если это, например, замороженная семга или горбуша, то купить её почти в два раза дешевле обычного – это очень выгодно.

ПЯТЬ ОБЕЩАНИЙ «ВКУСВИЛЛ»:

качественные продукты;

расширение ассортимента;

честные цены;

первоклассный сервис;

слушать и слышать.

Последние два пункта очень органично соединились при помощи современных технологий в телеграм-канале «ВкусВилл». Это сервис, который позволяет не только отслеживать свои покупки, быть в курсе всех акций, но и влиять на ассортимент магазина. Купили товар, и он разочаровал? Поставьте ему низкий рейтинг с помощью телеграм-канала, и руководство магазина будет в курсе, что покупатель не удовлетворен покупкой. Рейтинги продукции из мессенджера «Телеграм» обсуждаются каждый вторник на планерках. Далее проводится работа с поставщиком: либо он что-то меняет и улучшает продукт, либо не поставляет его в магазин.

При наличии в телефоне приложения «Телеграм» нет необходимости носить постоянно с собой скидочную карту «Давайте дружить!»: её можно отдать близким, а самому пользоваться приложением.

Кстати, «ВкусВилл» не только поможет питаться правильно, но и подскажет массу интересных рецептов. Они есть в магазине на отдельной стойке, а также опубликованы на сайте «ВкусВилл».

Хотите удивить своих близких необычным ужином? Тогда вам во «ВкусВилл»! А на десерт можно, например, мятное мороженое, оно действительно невероятно нежное и вкусное!