Где купить газовое оборудование к отопительному сезону

Обзор тульских магазинов, в которых можно выбрать отопительное и нагревательное оборудование.

Специализированные магазины газового оборудования «Домашний очаг» компании АО «Тулагоргаз» уже 20 лет являются одними из лидеров в Тульском регионе по оптово-розничной продаже современного газового оборудования российских и зарубежных производителей.

Газовые проточные водонагреватели,

Настенные напольные и газовые котлы,

Газовые плиты,

Встраиваемые духовые шкафы и газовые поверхности,

Газовые счётчики,

Сигнализаторы угарного газа,

Радиаторы отопления,

Газовые баллоны,

Широкий выбор запасных частей и комплектующих.

Партнёры магазинов «Домашний очаг» — всемирно известные европейские и ведущие российские производители: BOSCH, BUDERUS, VAILLANT, ARISTON, NAVIEN, INNOVITA, SIBERIA, WERT, GORENJE, DARINA, GEFEST и другие.

В этих магазинах вы сможете выбрать оборудование от эконом до премиум-класса.

Цены в магазинах «Домашний очаг» вас приятно порадуют!

Почему выгодно покупать именно в этих магазинах:

Беспроцентная рассрочка сроком на 6 месяцев; Гибкая система скидок; Конкурентоспособные цены; Гарантийное и сервисное обслуживание газового оборудования; Бесплатная доставка газового оборудования, при покупке от 15 тыс. рублей; Официальная установка газового оборудования; Консультации профессионалов по выбору газового оборудования.

Все работы по монтажу проводят высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение у производителей газового оборудования.

Приглашаем туляков посетить Новогоднюю и Рождественскую ярмарку в специализированных магазинах газового оборудования «Домашний очаг» с 10.12.18 — 15.01.19 г. Вас ждёт:

- беспроцентная рассрочка

- ежедневные скидки при покупке газовых котлов, колонок, плит;

- подарки от поставщиков при покупке газовых котлов, колонок, плит;

- бесплатная доставка товаров, при покупке от 15 тыс.рублей. «Счастливые часы!» — при покупке в рабочие дни (с 17.00 до 19.00) газовых котлов, колонок и плит получите скидку 5%. Не пропустите свой счастливый час! При покупке в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни газовых котлов, колонок, плит, покупателям предоставляется скидка 5% . Держатели Единой дисконтной карты «Забота» с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 г. получают скидку 3% при покупке газовых котлов, плит и колонок. Товар недели и товар месяца — спецпредложения по товарам, участвующим в акции.

Подробные условия акций уточняйте в магазинах «Домашний очаг» и на сайте shop.tulagorgaz.ru.

График работы магазинов: пн.-пт. — с 09:00 до 19:00, сб. — с 10:00 до 18:00, вс. — с 10:00 до 16:00.

Тула, ул. М. Тореза, 5

8 (4872) 25-36-46

Тула, ул. Кирова, 17

8 (4872) 25-36-20

Интернет-магазин: www.shop.tulagorgaz.ru

ВК

ТермоЛайн, инженерно-коммерческий центр

Компания «ТермоЛайн» — профессионал в сфере инженерных систем. Этот инженерно-коммерческий центр уже 15 лет занимается в Туле монтажом и сервисным обслуживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и водоподготовки, а также комплексными поставками оборудования для инженерных систем. Такому опыту можно доверять!

В интернет-магазине «ТермоЛайн» вы найдёте разнообразный выбор продукции для обустройства инженерных систем дома, на даче или в производственном помещении. Здесь вы сможете подобрать оптимальный комплект оборудования, а также в любое время купить все необходимые вспомогательные элементы.

Баки мембранные;

Запорно-регулирующая арматура;

Котельное оборудование;

Приборы отопительные;

Медь;

Полипропилен Ekoplastik, Pro-aqua, FV- Plast, Valfex;

Коллекторы и аксессуары для тёплого пола;

Металлопластик;

Предохранительная арматура;

Измерительные приборы и автоматика;

Декоративные розетки;

Канализация Политрон;

Насосное оборудование;

Сифоны и сливы;

ПНД фитинги и трубы;

Подводки гибкие и шланги (вода, газ);

Смесители;

Резьбовые и чугунные фитинги;

Счетчик воды;

Теплоизоляция для трубы;

Фильтрация воды;

Электрический тёплый пол;

Инструмент, крепеж и расходные материалы.

Ещё один плюс в пользу этой компании — доступные цены.

Газовые колонки — от 6100 руб.

Газовые отопительные котлы — от 13 400 руб.

Электрические котлы — от 12 700 руб.

Радиаторы отопления алюминиевые — от 320 руб.

Радиаторы отопления биметалл — от 385 руб.

Насосы для отопления — от 1675 руб.

Запорная арматура — от 217 руб.

Компания сотрудничает со множеством надёжных и проверенных зарубежных и российских производителей.

При заказе монтажа любое купленное здесь оборудование вам доставят бесплатно.*

При оформлении заказа на сайте вы получите скидку 5%.*

*Условия скидки и доставки уточняйте у менеджера компании.

Тула, ул. Шевченко, 11

8 (4872) 35-13-76 , 8 (4872) 33-39-10 ,

8 (910) 941-48-51 , 8 (910) 167-60-43

термо-лайн.рф

Комитет охраны тепла

Компания «Комитет охраны тепла» оказывает полный спектр услуг по комплексному обустройству инженерных систем домов, квартир, дач, а также производственных предприятий. Мастера компании качественно и по адекватным ценам проводят работы по отоплению, водоснабжению, водоотведению, газификации и вентиляции «под ключ».

Здесь можно заказать расчет и проектирование инженерных систем зданий и сооружений любой степени сложности, от простого монтажа систем отопления до строительства современных и технологичных котельных профессионального уровня, в том числе и на возобновляемых источниках энергии.

Услуги, которые оказывает компания «Комитет охраны тепла»:

Газификация объектов строительства от частного дома до промышленного предприятия, «под ключ» от получения технических условий до строительства и ввода в эксплуатацию;

Проектирование систем отопления с радиаторами, теплыми полами, теплыми стенами;

Проектирование технологичных котельных для частных домов, административных зданий, промышленных нужд и прочих целей;

Комплектация систем отопления, поставка труб, фитингов, отопительных приборов от лучших европейских производителей;

Комплектация котельных, поставка котлов, насосов и другого сопутствующего оборудования от лучших европейских производителей;

Монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения;

Монтаж котельных в частных домах и административных зданий;

Сервисное обслуживание и ремонт котельного оборудования;

Поставка запчастей для котлов и горелочных устройств Buderus, Vaillant, Protherm, Viessmann, Baxi, Ariston, Buderus, BOSCH, WOLF, Mora, Demrad, DeDietrich;

Разработка технических и проектных решений в сфере инженерии;

Контроль качества выполнения инженерных работ;

Технический надзор при строительстве инженерных сетей.

Кроме того, компания «Комитет охраны тепла» продаёт высококачественное отопительное оборудование, комплектующие и расходные материалы для инженерных сетей и систем от лучших европейских производителей.

В интернет-магазине компании представлен огромный выбор продукции:

Альтернативное отопление

Гидрострелки

Источники бесперебойного питания для котлов

Распределительные коллекторы

Расширительные баки

Тепловентиляторы

Электрические водонагреватели

Электрические котлы

Газовые колонки

Автоматика

Бойлеры косвенного нагрева

Напольные котлы

Дымоходы

Водоочистка и фильтры

Теплый пол

Запчасти для котлов

Настенные котлы

Радиаторы отопления

Комплектующие

Насосы и принадлежности

Трубы и фитинги.

Почему можно доверять этой компании?

Забота о клиенте;

Здесь готовы предложить индивидуальные условия сотрудничества с учетом имеющихся пожеланий заказчика;

Исключительное качество оборудования;

Качество и уровень подтверждены сертификатами и многочисленными положительными отзывами;

Профессиональный монтаж;

Гарантия на все виды монтажных работ;

Оперативность;

Соблюдение установленных сроков;

Лояльные цены.

Обращайтесь в «Комитет охраны тепла» — доверьте все заботы по обустройству инженерных систем профессионалам!

Тула, ул. Маршала Жукова, 2, офис 205

8 (4872) 71-74-79 , 8 (4872) 71-02-18 , 8 (4872) 71-02-19

info@tsplus71.ru

tsplus71.ru

tgvopt.ru

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