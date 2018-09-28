город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Где купить газовое оборудование к отопительному сезону

Партнерский материал

Где купить газовое оборудование к отопительному сезону

Обзор тульских магазинов, в которых можно выбрать отопительное и нагревательное оборудование. 

Специализированные магазины газового оборудования «Домашний очаг» компании АО «Тулагоргаз» уже 20 лет являются одними из лидеров в Тульском регионе по оптово-розничной продаже современного газового оборудования российских и зарубежных производителей.

  • Газовые проточные водонагреватели,
  • Настенные напольные и газовые котлы,
  • Газовые плиты,
  • Встраиваемые духовые шкафы и газовые поверхности,
  • Газовые счётчики,
  • Сигнализаторы угарного газа,
  • Радиаторы отопления,
  • Газовые баллоны,
  • Широкий выбор запасных частей и комплектующих.

Партнёры магазинов «Домашний очаг» — всемирно известные европейские и ведущие российские производители: BOSCH, BUDERUS, VAILLANT, ARISTON, NAVIEN, INNOVITA, SIBERIA, WERT, GORENJE, DARINA, GEFEST и другие.

В этих магазинах вы сможете выбрать оборудование от эконом до премиум-класса.

Цены в магазинах «Домашний очаг» вас приятно порадуют!

Почему выгодно покупать именно в этих магазинах:

  1. Беспроцентная рассрочка сроком на 6 месяцев;
  2. Гибкая система скидок;
  3. Конкурентоспособные цены;
  4. Гарантийное и сервисное обслуживание газового оборудования;
  5. Бесплатная доставка газового оборудования, при покупке от 15 тыс. рублей;
  6. Официальная установка газового оборудования;
  7. Консультации профессионалов по выбору газового оборудования.

Все работы по монтажу проводят высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение у производителей газового оборудования.

Стань участником акций в магазинах «Домашний очаг»!

  1. Приглашаем туляков посетить Новогоднюю и Рождественскую ярмарку в специализированных магазинах газового оборудования «Домашний очаг» с 10.12.18 — 15.01.19 г. Вас ждёт:
    - беспроцентная рассрочка
    - ежедневные скидки при покупке газовых котлов, колонок, плит;
    - подарки от поставщиков при покупке газовых котлов, колонок, плит;
    - бесплатная доставка товаров, при покупке от 15 тыс.рублей.
  2. «Счастливые часы!» — при покупке в рабочие дни (с 17.00 до 19.00) газовых котлов, колонок и плит получите скидку 5%. Не пропустите свой счастливый час!
  3. При покупке в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни газовых котлов, колонок, плит, покупателям предоставляется скидка 5% .
  4. Держатели Единой дисконтной карты «Забота» с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 г. получают скидку 3% при покупке газовых котлов, плит и колонок.
  5. Товар недели и товар месяца — спецпредложения по товарам, участвующим в акции.

Подробные условия акций уточняйте в магазинах «Домашний очаг» и на сайте shop.tulagorgaz.ru

График работы магазинов: пн.-пт. — с 09:00 до 19:00, сб. — с 10:00 до 18:00, вс. — с 10:00 до 16:00.

Галерея
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 1
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 2
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 3
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 4
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 5
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 6

Тула, ул. М. Тореза, 5
8 (4872) 25-36-46

Тула, ул. Кирова, 17
8 (4872) 25-36-20

Интернет-магазин: www.shop.tulagorgaz.ru

ВК

 

ТермоЛайн, инженерно-коммерческий центр

 

Компания «ТермоЛайн» — профессионал в сфере инженерных систем. Этот инженерно-коммерческий центр уже 15 лет занимается в Туле монтажом и сервисным обслуживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и водоподготовки, а также комплексными поставками оборудования для инженерных систем. Такому опыту можно доверять!

В интернет-магазине «ТермоЛайн» вы найдёте разнообразный выбор продукции для обустройства инженерных систем дома, на даче или в производственном помещении. Здесь вы сможете подобрать оптимальный комплект оборудования, а также в любое время купить все необходимые вспомогательные элементы.

  • Баки мембранные;
  • Запорно-регулирующая арматура;
  • Котельное оборудование;
  • Приборы отопительные;
  • Медь;
  • Полипропилен Ekoplastik, Pro-aqua, FV- Plast, Valfex;
  • Коллекторы и аксессуары для тёплого пола;
  • Металлопластик;
  • Предохранительная арматура;
  • Измерительные приборы и автоматика;
  • Декоративные розетки;
  • Канализация Политрон;
  • Насосное оборудование;
  • Сифоны и сливы;
  • ПНД фитинги и трубы;
  • Подводки гибкие и шланги (вода, газ);
  • Смесители;
  • Резьбовые и чугунные фитинги;
  • Счетчик воды;
  • Теплоизоляция для трубы;
  • Фильтрация воды;
  • Электрический тёплый пол;
  • Инструмент, крепеж и расходные материалы.

Ещё один плюс в пользу этой компании — доступные цены.

  • Газовые колонки — от 6100 руб.
  • Газовые отопительные котлы — от 13 400 руб.
  • Электрические котлы — от 12 700 руб.
  • Радиаторы отопления алюминиевые — от 320 руб.
  • Радиаторы отопления биметалл — от 385 руб.
  • Насосы для отопления — от 1675 руб.
  • Запорная арматура — от 217 руб.

Компания сотрудничает со множеством надёжных и проверенных зарубежных и российских производителей.

При заказе монтажа любое купленное здесь оборудование вам доставят бесплатно.*

При оформлении заказа на сайте вы получите скидку 5%.*

*Условия скидки и доставки уточняйте у менеджера компании.
Галерея
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 1
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 2
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 3
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 4
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 5
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 6
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 7
показать все фотографии

Тула, ул. Шевченко, 11
8 (4872) 35-13-76, 8 (4872) 33-39-10,
8 (910) 941-48-51, 8 (910) 167-60-43

термо-лайн.рф

 

Комитет охраны тепла

 

Компания «Комитет охраны тепла» оказывает полный спектр услуг по комплексному обустройству инженерных систем домов, квартир, дач, а также производственных предприятий. Мастера компании качественно и по адекватным ценам проводят работы по отоплению, водоснабжению, водоотведению, газификации и вентиляции «под ключ».

Здесь можно заказать расчет и проектирование инженерных систем зданий и сооружений любой степени сложности, от простого монтажа систем отопления до строительства современных и технологичных котельных профессионального уровня, в том числе и на возобновляемых источниках энергии.

Услуги, которые оказывает компания «Комитет охраны тепла»:

  • Газификация объектов строительства от частного дома до промышленного предприятия, «под ключ» от получения технических условий до строительства и ввода в эксплуатацию;
  • Проектирование систем отопления с радиаторами, теплыми полами, теплыми стенами;
  • Проектирование технологичных котельных для частных домов, административных зданий, промышленных нужд и прочих целей;
  • Комплектация систем отопления, поставка труб, фитингов, отопительных приборов от лучших европейских производителей;
  • Комплектация котельных, поставка котлов, насосов и другого сопутствующего оборудования от лучших европейских производителей;
  • Монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения;
  • Монтаж котельных в частных домах и административных зданий;
  • Сервисное обслуживание и ремонт котельного оборудования;
  • Поставка запчастей для котлов и горелочных устройств Buderus, Vaillant, Protherm, Viessmann, Baxi, Ariston, Buderus, BOSCH, WOLF, Mora, Demrad, DeDietrich;
  • Разработка технических и проектных решений в сфере инженерии;
  • Контроль качества выполнения инженерных работ;
  • Технический надзор при строительстве инженерных сетей.

Кроме того, компания «Комитет охраны тепла» продаёт высококачественное отопительное оборудование, комплектующие и расходные материалы для инженерных сетей и систем от лучших европейских производителей.

В интернет-магазине компании представлен огромный выбор продукции:

  • Альтернативное отопление
  • Гидрострелки
  • Источники бесперебойного питания для котлов
  • Распределительные коллекторы
  • Расширительные баки
  • Тепловентиляторы
  • Электрические водонагреватели
  • Электрические котлы
  • Газовые колонки
  • Автоматика
  • Бойлеры косвенного нагрева
  • Напольные котлы
  • Дымоходы
  • Водоочистка и фильтры
  • Теплый пол
  • Запчасти для котлов
  • Настенные котлы
  • Радиаторы отопления
  • Комплектующие
  • Насосы и принадлежности
  • Трубы и фитинги.

Почему можно доверять этой компании?

  • Забота о клиенте;
  • Здесь готовы предложить индивидуальные условия сотрудничества с учетом имеющихся пожеланий заказчика;
  • Исключительное качество оборудования;
  • Качество и уровень подтверждены сертификатами и многочисленными положительными отзывами;
  • Профессиональный монтаж;
  • Гарантия на все виды монтажных работ;
  • Оперативность;
  • Соблюдение установленных сроков;
  • Лояльные цены.

Обращайтесь в «Комитет охраны тепла» — доверьте все заботы по обустройству инженерных систем профессионалам!

Галерея
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 1
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 2
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 3
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 4
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 5
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 6
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 7
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 8
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 9
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 10
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 11
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 12
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 13
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 14
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 15
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 16
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 17
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 18
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 19
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 20
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 21
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 22
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 23
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 24
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 25
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 26
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 27
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 28
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону, Фото: 29
показать все фотографии

Тула, ул. Маршала Жукова, 2, офис 205
8 (4872) 71-74-79, 8 (4872) 71-02-18, 8 (4872) 71-02-19

info@tsplus71.ru

tsplus71.ru

tgvopt.ru

ВК

вчера, в 17:22 +1
Другие статьи по темам
Событие
Где купить газовое оборудование к отопительному сезону
Место
Тула
Прочее
отопительное оборудованиегазовые колонки в Тулегазовое оборудование
Тульские рестораны приглашают на новогодние корпоративы
Тульские рестораны приглашают на новогодние корпоративы
Группа компаний «Браер»: Плитка для любых дизайнерских решений
Группа компаний «Браер»: Плитка для любых дизайнерских решений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.