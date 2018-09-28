Где купить газовое оборудование к отопительному сезону
Обзор тульских магазинов, в которых можно выбрать отопительное и нагревательное оборудование.
Специализированные магазины газового оборудования «Домашний очаг» компании АО «Тулагоргаз» уже 20 лет являются одними из лидеров в Тульском регионе по оптово-розничной продаже современного газового оборудования российских и зарубежных производителей.
- Газовые проточные водонагреватели,
- Настенные напольные и газовые котлы,
- Газовые плиты,
- Встраиваемые духовые шкафы и газовые поверхности,
- Газовые счётчики,
- Сигнализаторы угарного газа,
- Радиаторы отопления,
- Газовые баллоны,
- Широкий выбор запасных частей и комплектующих.
Партнёры магазинов «Домашний очаг» — всемирно известные европейские и ведущие российские производители: BOSCH, BUDERUS, VAILLANT, ARISTON, NAVIEN, INNOVITA, SIBERIA, WERT, GORENJE, DARINA, GEFEST и другие.
В этих магазинах вы сможете выбрать оборудование от эконом до премиум-класса.
Цены в магазинах «Домашний очаг» вас приятно порадуют!
Почему выгодно покупать именно в этих магазинах:
- Беспроцентная рассрочка сроком на 6 месяцев;
- Гибкая система скидок;
- Конкурентоспособные цены;
- Гарантийное и сервисное обслуживание газового оборудования;
- Бесплатная доставка газового оборудования, при покупке от 15 тыс. рублей;
- Официальная установка газового оборудования;
- Консультации профессионалов по выбору газового оборудования.
Все работы по монтажу проводят высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение у производителей газового оборудования.
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Приглашаем туляков посетить Новогоднюю и Рождественскую ярмарку в специализированных магазинах газового оборудования «Домашний очаг»
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- беспроцентная рассрочка
- ежедневные скидки при покупке газовых котлов, колонок, плит;
- подарки от поставщиков при покупке газовых котлов, колонок, плит;
- бесплатная доставка товаров, при покупке от 15 тыс.рублей.
- «Счастливые часы!» — при покупке в рабочие дни (с 17.00 до 19.00) газовых котлов, колонок и плит получите скидку 5%. Не пропустите свой счастливый час!
- При покупке в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни газовых котлов, колонок, плит, покупателям предоставляется скидка 5% .
- Держатели Единой дисконтной карты «Забота» с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 г. получают скидку 3% при покупке газовых котлов, плит и колонок.
- Товар недели и товар месяца — спецпредложения по товарам, участвующим в акции.
Подробные условия акций уточняйте в магазинах «Домашний очаг» и на сайте shop.tulagorgaz.ru.
График работы магазинов: пн.-пт. — с 09:00 до 19:00, сб. — с 10:00 до 18:00, вс. — с 10:00 до 16:00.
Тула, ул. М. Тореза, 5
8 (4872) 25-36-46
Тула, ул. Кирова, 17
8 (4872) 25-36-20
Интернет-магазин: www.shop.tulagorgaz.ru
ТермоЛайн, инженерно-коммерческий центр
Компания «ТермоЛайн» — профессионал в сфере инженерных систем. Этот инженерно-коммерческий центр уже 15 лет занимается в Туле монтажом и сервисным обслуживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и водоподготовки, а также комплексными поставками оборудования для инженерных систем. Такому опыту можно доверять!
В интернет-магазине «ТермоЛайн» вы найдёте разнообразный выбор продукции для обустройства инженерных систем дома, на даче или в производственном помещении. Здесь вы сможете подобрать оптимальный комплект оборудования, а также в любое время купить все необходимые вспомогательные элементы.
- Баки мембранные;
- Запорно-регулирующая арматура;
- Котельное оборудование;
- Приборы отопительные;
- Медь;
- Полипропилен Ekoplastik, Pro-aqua, FV- Plast, Valfex;
- Коллекторы и аксессуары для тёплого пола;
- Металлопластик;
- Предохранительная арматура;
- Измерительные приборы и автоматика;
- Декоративные розетки;
- Канализация Политрон;
- Насосное оборудование;
- Сифоны и сливы;
- ПНД фитинги и трубы;
- Подводки гибкие и шланги (вода, газ);
- Смесители;
- Резьбовые и чугунные фитинги;
- Счетчик воды;
- Теплоизоляция для трубы;
- Фильтрация воды;
- Электрический тёплый пол;
- Инструмент, крепеж и расходные материалы.
Ещё один плюс в пользу этой компании — доступные цены.
- Газовые колонки — от 6100 руб.
- Газовые отопительные котлы — от 13 400 руб.
- Электрические котлы — от 12 700 руб.
- Радиаторы отопления алюминиевые — от 320 руб.
- Радиаторы отопления биметалл — от 385 руб.
- Насосы для отопления — от 1675 руб.
- Запорная арматура — от 217 руб.
Компания сотрудничает со множеством надёжных и проверенных зарубежных и российских производителей.
При заказе монтажа любое купленное здесь оборудование вам доставят бесплатно.*
При оформлении заказа на сайте вы получите скидку 5%.*
*Условия скидки и доставки уточняйте у менеджера компании.
Тула, ул. Шевченко, 11
Комитет охраны тепла
Компания «Комитет охраны тепла» оказывает полный спектр услуг по комплексному обустройству инженерных систем домов, квартир, дач, а также производственных предприятий. Мастера компании качественно и по адекватным ценам проводят работы по отоплению, водоснабжению, водоотведению, газификации и вентиляции «под ключ».
Здесь можно заказать расчет и проектирование инженерных систем зданий и сооружений любой степени сложности, от простого монтажа систем отопления до строительства современных и технологичных котельных профессионального уровня, в том числе и на возобновляемых источниках энергии.
Услуги, которые оказывает компания «Комитет охраны тепла»:
- Газификация объектов строительства от частного дома до промышленного предприятия, «под ключ» от получения технических условий до строительства и ввода в эксплуатацию;
- Проектирование систем отопления с радиаторами, теплыми полами, теплыми стенами;
- Проектирование технологичных котельных для частных домов, административных зданий, промышленных нужд и прочих целей;
- Комплектация систем отопления, поставка труб, фитингов, отопительных приборов от лучших европейских производителей;
- Комплектация котельных, поставка котлов, насосов и другого сопутствующего оборудования от лучших европейских производителей;
- Монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения;
- Монтаж котельных в частных домах и административных зданий;
- Сервисное обслуживание и ремонт котельного оборудования;
- Поставка запчастей для котлов и горелочных устройств Buderus, Vaillant, Protherm, Viessmann, Baxi, Ariston, Buderus, BOSCH, WOLF, Mora, Demrad, DeDietrich;
- Разработка технических и проектных решений в сфере инженерии;
- Контроль качества выполнения инженерных работ;
- Технический надзор при строительстве инженерных сетей.
Кроме того, компания «Комитет охраны тепла» продаёт высококачественное отопительное оборудование, комплектующие и расходные материалы для инженерных сетей и систем от лучших европейских производителей.
В интернет-магазине компании представлен огромный выбор продукции:
- Альтернативное отопление
- Гидрострелки
- Источники бесперебойного питания для котлов
- Распределительные коллекторы
- Расширительные баки
- Тепловентиляторы
- Электрические водонагреватели
- Электрические котлы
- Газовые колонки
- Автоматика
- Бойлеры косвенного нагрева
- Напольные котлы
- Дымоходы
- Водоочистка и фильтры
- Теплый пол
- Запчасти для котлов
- Настенные котлы
- Радиаторы отопления
- Комплектующие
- Насосы и принадлежности
- Трубы и фитинги.
Почему можно доверять этой компании?
- Забота о клиенте;
- Здесь готовы предложить индивидуальные условия сотрудничества с учетом имеющихся пожеланий заказчика;
- Исключительное качество оборудования;
- Качество и уровень подтверждены сертификатами и многочисленными положительными отзывами;
- Профессиональный монтаж;
- Гарантия на все виды монтажных работ;
- Оперативность;
- Соблюдение установленных сроков;
- Лояльные цены.
Обращайтесь в «Комитет охраны тепла» — доверьте все заботы по обустройству инженерных систем профессионалам!
Тула, ул. Маршала Жукова, 2, офис 205