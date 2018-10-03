Автокасса в Туле: займы без справок и поручителей на выгодных условиях

Фото Дмитрия Дзюбина

Хотите купить автомобиль, но достаточной суммы нет? Или нужны деньги на ремонт? Нет смысла откладывать покупки. Обращайтесь в компанию «Автокасса».

Получение кредита в банке – процедура долгая и сложная. Вам придется долго собирать документы и справки, но даже после этого, не факт, что займ будет одобрен. Если вы не хотите ждать,выход есть!

Компания «Автокасса» предлагает быстрые займы под залог автомобиля или ПТС без справок и поручителей. Если проблем не возникнет, вы получите наличные уже через 10 минут. Вам нужно предоставить только паспорт, ПТС и СТС автомобиля.

При займе под залог ПТС, вы будете продолжать пользоваться автомобилем на протяжении всего срока займа.

Займы выдаются на покупку как нового автомобиля, так и подержанного. При этом кредитная история заемщика не имеет значения, даже если банки отказали вам, «Автокасса, скорее всего, пойдет на встречу. Благодаря этому, в компании очень высокий процент одобрения займов.

Ограничений по сумме займов и срокам выплаты нет, а процентная ставка не превышает разрешенную ставку Центрального банка.

«Автокасса» отличает доверительное и уважительное отношение к клиентам. Здесь каждого ждет индивидуальный подход.

– Мы предоставляем индивидуальные условия, которые выгодны каждому конкретному клиенту, – говорит директор компании «Автокасса» Наталья Гаврилова. – Кроме того, все договоры у нас нотариально заверены, так что заемщики могут быть уверены, что никаких скрытых комиссий и дополнительных выплат не будет. Мы всегда идем навстречу, и если, например, у клиента возникают временные трудности с оплатой, предоставляем отсрочку.

В качестве залога для получения займа может выступать легковой автомобиль, спецтехника, мототехника и даже водный транспорт. Это удобно не только для физических, но и для юридических лиц.

Компания «Автокасса» работает уже больше двух лет. И за это время уже успела завоевать доверие клиентов. Сейчас офисы открыты в Калуге, Липецке, Туле и Новомосковске. Однако география заемщиков гораздо больше: оплачивать платежи можно онлайн, так что приезжать в офис ежемесячно необязательно.

Кстати, компания «Автокасса» также выдает займы под залог недвижимости. Подробности узнавайте в офисе.

Тула, ул. Болдина, 92, оф. 20

Тел.: 79-04-05

Новомосковск, ул.Маяковского, 19-в, оф. 28

Тел.: 7(930)791-04-22

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