Тайны Тульского экзотариума

Фото Дмитрия Дзюбина.

Мы узнали интересные подробности о жизни знаменитых постояльцев, побывали в закрытых от посетителей лабораториях и заглянули в новое здание, которое уже готовится к встрече первых жителей.

В Тульский экзотариум каждый месяц приходят около четырех тысяч посетителей, 27 сентября он отметил свой 31-й день рождения. Большинство животных туляки знают уже давно. Один из самых знаменитых жителей экзотариума – свинохвостый макак Министр.

Этот красавец попал в Тулу из Харьковского зоопарка в возрасте семи месяцев, а этим летом ему исполнилось 25 лет. Сохранять бодрость духа Министру помогает правильное питание и уход. Каждый день он съедает целый тазик свежих фруктов, лакомится натуральным йогуртом и мороженым.

С Министром связана история спасения экзотариума. Больше десяти лет назад над выставочным залом находился сверчатник – помещение, в котором содержатся кормовые насекомые. Поскольку насекомым нужно тепло, в этой комнате была установлена сплит-система. И однажды ночью сплит-система загорелась. Охранник не заметил ЧП, а Министр почувствовал и забил тревогу: начал бить по клетке, кричать и прыгать. Только благодаря ему удалось вовремя вызвать пожарных и спасти здание. По словам специалистов МЧС, если бы не Министр, здание XIX века постройки сгорело бы полностью. После такого поступка пожарные вручили Министру почетную грамоту «Заслуженный пожарный».

Евгения Дегтярева, экскурсовод – У знаменитого макака таких историй много. В самом начале его появления в экзотариуме в его клетке было не стекло, как сейчас, а сетка. И посетители постоянно подкармливали Министра конфетами и сладостями. От этого у макака начался кариес. Ветеринаров-стоматологов в Туле не было, так что обезьяну повезли в человеческое отделение челюстно-лицевой хирургии на ул. Тимирязева в Туле. Министру сделали наркоз, вылечили зубы. Смотрительница, ухаживающая за ним, сжалилась и решила взять его на ночь домой, чтобы он комфортно отошел от наркоза.

Вот только макак такого щедрого поступка не оценил и, проснувшись, разгромил всю квартиру. Буяна срочно пришлось везти в экзотариум….на обычном трамвае!

А вообще макак очень милый. Он обожает свою смотрительницу, обнимает ее и каждый день ждет.

А еще он любит разглядывать обувь посетителей и без ума от игрушек. Если хотите порадовать его презентом, приносите в экзотариум безопасные резиновые игрушки для собак.

Министр – самая большая обезьяна в экспозиции. А самые маленькие и проворные – игрунки.

В 2015 году их было всего две. А сейчас родились уже 13. Двое малышей появились на свет в конце сентября. Их могут рассмотреть все посетители. Дети-игрунки ростом всего несколько сантиметров и постоянно сидят на спине взрослых сородичей.

Игрунки – отличные родители, так что носить этих крошек считается очень почетно. Иногда обезьянки даже дерутся за право посадить малыша себе на спину.

Визитная карточка Тульского экзотариума – длинноносый кустарниковый полоз. Он изображен на логотипе, и это неслучайно. До 1995 года такие змеи считались вымершими, но сотрудники экзотариума нашли их в лесах Вьетнама. Они привезли несколько особей в Тулу и добились появления потомства. Так что можно с уверенностью сказать, что все длинноносые кустарниковые полозы, которые есть в частных коллекциях и зоопарках всего мира, – это потомки змей из Тульского экзотариума.

А еще в экзотариуме живут представители самых больших змей – сетчатые питоны. В длину они достигают шести метров и выглядят настолько огромными, что бабушки из соседних с экзотариумом районов даже обвиняли их в том, что они съели всех уличных кошек.

Конечно, это не так. Питоны не едят кошек, а питаются исключительно курами и кроликами. За раз они съедают целую тушку, но трапезничают всего лишь раз в две недели.

В экзотариуме все животные необычные, но многих люди принесли из дома. Так здесь появилась зеленая игуана.

Люди держали ее в квартире, но потом поняли, что не смогут установить огромный террариум. И теперь игуана – одна из главных достопримечательностей зоопарка.

Мини-пиг Егор тоже раньше был домашним, но потом не ужился с мужем своей хозяйки и оказался в экзотариуме.

Здесь он живет уже 15 лет и за это время так сильно поправился, что определение «мини» к нему уже не подходит. Кстати, по словам специалистов, раскормить до размеров обычной свиньи можно любого мини-пига, если не ограничивать его в лакомствах.

Две тысячи змей на нескольких квадратных метрах

Большая часть экзотариума скрыта от глаз посетителей.

Мало кто догадывается, но за стенами экспозиции, помимо лаборатории кормовых животных и насекомых, в которых выращивают сверчков, тараканов, мышей и хомяков для кормления постояльцев экспозиции, есть лаборатории по разведению змей.



Они занимают несколько комнат, в каждой из которых живут сотни змей. Каждая особь живет в отдельном контейнере с минимальными удобствами – домиком, субстратом и поилкой. По две змеи заселяют только на время спаривания.

Змеиные яйца затем помещают в инкубатор, в котором поддерживается определенная температура и условия.

Вылупившиеся змеи еще несколько дней высасывают желток из яйца, а затем поселяются в маленькие контейнеры.

Таких небольших домиков с малышами в лаборатории около 500. Сотрудники экзотариума называют их «детским садом».

Подросших змей обменивают на новые виды или продают в частные коллекции и зоопарки.

На каждого специалиста приходится 150 змей. Эта работа не из легких, но в экзотариуме к такому графику привыкли.

Заведующий зоологическим отделом Илья Коршунов начал помогать в экзотариуме еще учась в четвертом классе, а сразу после школы официально устроился на работу:

Илья Коршунов, заведующий зоологическим отделом – У змей нет выходных и праздников, поэтому и мы работаем каждый день. Но все эти неудобства заменяет энергетика, которую мы чувствуем от животных. Работая со змеями, отключаешься от всего мира, это непередаваемые эмоции! За все время работы мне никогда не хотелось её сменить, и надеюсь, это чувство не посетит меня никогда.

Главное зло для животных – посетители

Заведует тульским экзотариумом Татьяна Моисеева. На её хрупких плечах держится вся забота о животных, к каждому из них она относится, как к ребенку:

Татьяна Моисеева, директор – В работе с животными столько всего нужно учесть, не только подходящие для них условия, но и характеры. Иногда мы решаем, что особи будут жить вместе, а они начинают конфликтовать, и чтобы восстановить мир, нужно что-то предпринимать. Мы внимательно относимся ко всем животным, но больше всего я люблю гадюк. Эта любовь началась еще в моем детстве, когда я в пять лет пошла в Московский зоопарк. Летом змей в аквариумах выносили на улицу, я подошла в момент, когда их кормили мышами. Я сказала, что никуда не пойду, и еще долго рассматривала змей. Кажется, что момент был достаточно жестокий, но для меня он естественный и интересный. С тех пор я стремилась к тому, чтобы связать свою жизнь с работой с животными. Мы делаем все, чтобы всем постояльцам экзотариума было комфортно. И все чувствуют себя хорошо, и живут дольше, чем в дикой природе. Главную опасность здесь представляют посетители. И это беда всех зоопарков. Например, в Московском зоопарке венценосному журавлю посетители оторвали верхнюю часть клюва. Так он поплатился за свою доброту и за то, что подходил близко к людям. И таких неприятных случаев много. В прошлом году в Новосибирском зоопарке детеныш рыси сломал ноги из-за того, что его испугали люди. Мы не хотим такого, поэтому стараемся работать с посетителями.

Новое здание уже заселяется животными

Совсем скоро Тульский экзотариум расширится. Сейчас к открытию готовится новое здание в Центральном парке Тулы.

Оно будет максимально открыто для посетителей: игрунки и птицы будут жить в открытом пространстве и свободно перемещаться по территории.

В новом здании будет создано все для комфортной жизни животных: современная система вентиляции, система очистки и фильтры для водоемов, просторные вольеры.

Сейчас уже начинают прибывать новые животные, они получают ветеринарные документы и обустраиваются в новых вольерах.

Дата открытия пока не называется, на адаптацию животных потребуется еще несколько месяцев.

Кстати, специалисты собираются оформить экзотариум живыми растениями, и всех туляков призывают внести свой вклад в новое здание. Если у вас дома есть ненужные комнатные растения, приносите их в экзотариум, для них там обязательно найдется место!