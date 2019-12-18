Депрессия отменяется: Прекратите ныть, добавьте активности и не будьте почтальоном Печкиным!

Как настроить себя на позитив? Где взять жизненные силы и научиться мыслить позитивно? Советы психолога – читателям Myslo.

Короткий световой день, недостаток солнца, холод и унылая картина вокруг. Все эти факторы неблагоприятно влияют на наше состояние — как моральное, так и физическое. Мы становимся раздражительными или наоборот, апатичными. Знакомо?

О том, как чувствовать себя счастливыми в любое время года, Myslo поговорил с практическим психологом Юлией Эдуардовной Густовой.

— Правда ли, что только в тёплое время года мы чувствуем себя более счастливыми?

- В тёплое время года мы себя чувствуем легче. Причем в буквальном смысле слова: меньше одежды — легче физически, больше солнца — больше активности. Больше ярких красок вокруг — лучше настроение.

В холодное время года природа засыпает. У людей такой возможности нет. Нашим предкам было проще: осенью собрали урожай, отпраздновали, закрылись в своих домах и сидят на печи, пережидают холода. Мы десятилетиями живём по-другому, для природы это слишком маленький срок. Наши предки жили так тысячелетиями, а для нас это некая генетическая ломка, так быстро мы не перестроимся.

— Много пасмурных дней, короткий световой день. Как на нас это влияет? И можно ли обмануть организм?

- Просыпаешься — темно, после обеда опять темно. Мы с нетерпением ждём прибавления светового дня (кстати, это случится 25 декабря, в День Спиридона Солнцеворота), а вместе с ним и прибавления нашей активности.

Интересно, что работаем мы круглый год, но летом после работы где-то задерживаемся (идём в парк, едем на дачу) и у нас есть на это время. Мы позже ложимся, потому что темнеет позже. Темнота действует на нас негативно, но еще хуже — низкая физическая активность.

Это не касается тех, кто занимается спортом круглый год — плавает в бассейне, бегает по утрам, ходит в спортзал. На них холода и темнота оказывают меньше негативного влияния.

— Хроническая усталость, недосып, а работу и домашние дела никто не отменял. Откуда черпать энергию? Как жить?

- Прекратить ныть и ставить перед собой цели, строить планы на будущее. Распределять время и силы, но не откладывать дела в долгий ящик. Вести активный образ жизни нужно обязательно. Это не значит, что надо прямо сейчас бежать в спортзал, если до этого там не был много лет. Самый действенный фитнес — прогулки пешком.

Попробуйте ходить на работу или с работы пешком, хотя бы часть пути.

Пришли домой — сделайте себе чашечку чая или кофе, переключитесь. Это работает.

Главное, не тащить груз рабочих проблем и раздражение домой.

— Говорят, что счастливые люди не хамят в очередях. Сейчас уровень агрессии зашкаливает! Одни пишут негативные комментарии в соцсетях, другие хамят в транспорте, третьи — срываются на коллегах. О чём это говорит?

- Нередко в социальных сетях, в комментариях льётся неприкрытая пещерная злоба, брань, гадкие высказывания. Как правило, это идёт от недостатка образования, культуры и от нежелания развиваться. Человек, способный на такие вещи, не хочет никаких изменений: он живёт в своём болоте.

Если человек хамит в интернете или общественном месте, значит, у него у самого не всё в порядке. Он выплёскивает свою озлобленность на окружающих. Таким людям можно только посочувствовать. Агрессия — это зависть, человек на что-то сильно в душе обижен. Жизнь не удалась.

Такие люди не хотят анализировать, почему у одних что-то лучше, а у него нет. Даже в самых прекрасных обстоятельствах они будут находить отрицательные моменты. Это сложившийся образ мыслей: люди всегда реагируют по разному на одни и те же обстоятельства.

Тех, кто хамит окружающим от плохого настроения, можно сравнить с почтальоном Печкиным. Они злые, потому что у них «велосипеда нет». Просто «велосипед» у каждого свой.

Состояние позитива, счастья внутри, говорит о зрелой личности.

И это не зависит ни от уровня образования, ни от возраста. Это желание личности развиваться и стремление к гармонии.

— Что такое «позитивное мышление»? Как научиться мыслить позитивно?

- Позитивное мышление — это умение находить положительные моменты во всем, что бы с нами не происходило. Умение радоваться жизни и не зацикливаться на неудачах, способность не давать дорогу гневу, агрессии, навык гасить это в себе и вести себя по-человечески.

Позитивное мышление — это любовь к себе. Ведь человек, который не любит себя, не умеет любить других.

У практических психологов не принято давать советы. И в этом есть смысл, ведь нельзя взять за руку и привести человека к счастью. Но если человек сам этого хочет, у него всё получится. Вот и первый шаг — захотеть мыслить позитивно. Второй шаг — всё, о чём думаешь, с чем сталкиваешься в жизни, переводить в позитивную плоскость, искать положительные моменты, а неприятности расценивать как хороший урок, полученный ценный опыт. Часто в этом помогает чувство юмора. Можно посмеяться над собой или над ситуацией. Главное начать, а потом постепенно это дойдёт до автоматизма.

— На самом ли деле мысль материальна? Быть счастливым или не быть — это выбор каждого?

- Делайте подарки себе и близким, встречайтесь с друзьями, читайте хорошие книги, смотрите позитивные фильмы.

Дарите радость себе и окружающим.

И помните, что ненастье не может длиться вечно. Безусловно, быть счастливым или нет — это выбор каждого.